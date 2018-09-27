Человек-невидимка: история незрячего сироты — он работает на 3 работах и успевает помогать людям

История 21-летнего незрячего Даниила Соколкина удивительна: он умеет делать такие вещи, которые не каждый зрячий сможет выполнить. Даниил учится в НГТУ, любит готовить еду, работает на трёх работах, является экспертом областной общественной палаты, делает аудио- и видеоролики для соцсетей и YouTube, а также невообразимым образом угадывает телефонный номер по звуку набора цифр. Корреспондент НГС встретился с Даниилом и опробовал на себе его новый проект: молодой человек завязывает людям глаза и водит их по городу.

Даниилу Соколкину 21 год. Он называет себя «человеком-невидимкой»: говорит, таких, как он, обычно не замечают, а он просто никого не видит. Даниил сирота и незрячий от рождения. Тем не менее он учится в Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ — и учится без троек, и работает. В учёбе помогают MacBook и умение печатать более 200 знаков в минуту.







Ещё Даниил обладает навыками, которые не каждый зрячий освоит. Например, он угадывает номер телефона по набору в тональном режиме — этот трюк даже попал в телешоу «Удивительные люди». А во время общения с корреспондентом НГС определил по звуку переключения кнопок марку диктофона — Olympus, правда, изначально посчитав, что это фотокамера.











Родителей Даниил Соколкин потерял довольно рано. Когда мальчику было 10 лет, трагически ушла из жизни его мама. Он некоторое время жил с отцом, но потом попал в детский дом и приёмную семью.







«Я очень много полагаюсь на слух. Брайль (специальный шрифт для незрячих. — Прим. ред.) я не могу читать, хоть и знаю его. Но при этом кинестетические моменты тоже есть: для меня важно, например, поздороваться с человеком за руку», — заметил Даниил.







По словам молодого человека, в детстве он был «немножко хулиганом»: в три-четыре года мог сбежать из дома, гонял по двору на трёхколёсном велосипеде. Мама, вспоминает Даниил, всегда объясняла ему, что он такой же, как и все.







«Кататься на трёхколёсном велосипеде меня научила мама. На двухколёсном не умею равновесие держать. Был бы трёхколёсный для взрослых — запросто поехал бы. Хотя у меня есть незрячие друзья, кто и на двухколёсном катаются: ничего там такого нет. <…> Я и сам готовлю: могу манник испечь, могу пожарить картошку по-французски с мясом. А ещё у меня есть крышка-гриль — это такой аэрогриль с кастрюлей. В ней много чего жарю, тушу только тогда, когда времени хватает, так как я работаю на трёх работах и учусь», — пояснил Даниил и добавил, что многие обычно удивляются тому, как он пользуется телефоном.







Молодой человек достал iPhone и продемонстрировал, как с помощью специальной голосовой программы он читает пришедшие сообщения и набирает свои. После достал несколько денежных купюр и определил с помощью смартфона их номинал.







Даниил демонстрирует, как он быстро управляется со смартфоном

«Телефон — это мои глаза в жизни. Надо, например, показания счётчика снять — есть специальная программа. Текст плоскопечатный прочитать — тоже есть специальная программа. Деньги бумажные посчитать, заказать такси… Есть разные специальные программы. <…> Собаку[-поводыря] не хочу. У меня высокий уровень занятости: бедная собака будет просто с голоду помирать. А во-вторых, ты получаешь много ограничений: тебя могут не пустить там, не пустить там. По закону обязаны пускать, только зачастую это не делается», — пояснил Даниил.







Трудится Соколкин на трёх работах: преподает компьютерные курсы в соцзащите, ведёт в библиотеке курсы по аудиопродукции и занимается организацией культмассовых мероприятий, а также в одном из муниципальных молодёжных центров преподаёт основы звукорежиссуры и вокал для малышей. Помимо этого, сам поёт и ходит на занятия к оперному певцу Карену Мовсесяну, делает аудиоподкасты и видеоролики для своих страниц во «ВКонтакте» и на YouTube плюс является экспертом новосибирской областной общественной палаты.







«Людям нельзя жаловаться на жизнь. А у нас люди слишком жалобные: постоянно плачутся,





а это я считаю неправильным. <…> Я в своих передачах (аудиоподкастах. — Прим. ред.) беру интервью и всегда делаю акцент, что надо быть сильным и бороться со всем остальным, что тебя окружает», — замечает молодой человек.







Ещё три года назад Соколкин был по уши в долгах — он был должен примерно 50 тысяч рублей и тратил на жизнь больше, чем зарабатывал. Говорит, очень многим тогда давал взаймы, а они не спешили возвращать деньги. С тех пор из долговой ямы он выбрался, научился отказывать и уяснил одну мысль: нельзя быть доверчивым, потому что есть двуличные люди.







В свободное время Даниил Соколкин занимается самообразованием: проходит в интернете разные вебинары, семинары, платные видеокурсы. Политикой интересуется в меньшей степени, чем финансовыми вопросами.







«Мне кажется, что скоро будет… капец, — смеётся Даниил. — Я думаю, деньги в рублях хранить сейчас точно нельзя. В ближайшее время может случиться дефолт... И в банке деньги хранить нельзя, потому что человек может всё потерять. Если хранить в банке, то не делать сильно долгосрочный вклад: только нажиться и вытащить. Но контролировать ситуацию. И только в крупных банках», — описал своё видение экономической ситуации в стране незрячий Соколкин.







Молодой человек учится в НГТУ, работает на трёх работах и планирует получить второе высшее образование

Беспокоят Даниила в жизни только две проблемы: отсутствие своего жилья и хамство. Квартира, как сироте, ему положена по закону, но за два года его очередь с 563-го места передвинулась на 614-е. Чиновники, говорит, объяснили, что это не очередь, а список, который корректируется. С этой проблемой молодой человек планирует разбираться всерьёз: собирается подавать на мэрию в суд.







«Получается, нет ни специальной очереди, ни ипотеку слепой человек взять практически не может. Только как-то измудряясь, нелегально или переплачивая очень большие проценты: видите ли, слепой не может застраховаться. <…>





Они там [в банке] говорят, что слепой не может прочитать, за что расписывается. А юрист банка почему не может этот вопрос проконтролировать? Почему такое ущемление прав?





<…> Меня этот момент с квартирой очень тревожит. У меня нет постоянного жилья — только маневренный фонд. Но его могут забрать, и всё: я остался без места жительства», — рассуждает Даниил.







Вторую проблему — хамство — побороть невозможно: оно задевает, но на него незрячий молодой человек старается не обращать особого внимания. «Продавцы в магазинах иногда некультурно разговаривают, — рассказывает Даниил. — Я им говорю: "Что у вас есть на витрине, расскажите". А они: "Чё, не видишь, что ли? Слепой?". Я тогда поднимаю трость и отвечаю: "А вы не видите — у меня белая трость". Иногда извиняются, иногда нет».





Недавно незрячий Даниил придумал проект «Встреча с человеком-невидимкой»: он закрывает повязкой глаза людям, гуляет с ними по улицам и обсуждает их проблемы

Личная жизнь у Даниила, признался он, пока не складывается. Была девушка — расстались; нравится ещё одна, но возникли сложности из-за вероисповедания.







«Меня это не беспокоит, как, например, вопрос с квартирой. Я понимаю: когда у меня будет финансово всё хорошо, то [девушка] найдётся. Будут варианты. (Смеётся.) И не один. <…> Я хочу зарабатывать около миллиона рублей в месяц, купить себе большой дом, где бы я мог организовать студию звукозаписи и бассейн. А ещё я бы сделал фонд помощи незрячим в социализации. Потому что в нашей стране не так много учреждений, которые уделяют внимание этому вопросу. Но я фонд раньше сделаю — даже пока у меня денег не будет», — говорит Даниил.







Недавно Даниил Соколкин запустил необычный тренинг «Встреча с человеком-невидимкой»: он закрывает повязкой глаза людям, гуляет с ними по улицам и обсуждает их проблемы.





Пять человек уже прошли тренинг: все довольны результатом. Некоторые даже решили вернуться для повторного занятия. Попробовал погрузиться в темноту и корреспондент НГС. Поначалу было страшно: страх столкнуться с людьми или попасть под колеса лихача — всё же идущий рядом, которого ты держишь за руку, сам незрячий. Потом начал вырабатываться адреналин, словно ты собрался прыгнуть с тарзанки, а мысли, связанные с обсуждаемой проблемой, удивительным образом в голове стали приходить в порядок.











«Это социально-мотивационный тренинг, — пояснил Даниил. — Люди приходят с разными проблемами, в основном с [отсутствием] мотивации: вот я хочу то и то, но что-то не идёт. Это эмоциональный кризис, депрессия, одиночество, семейные проблемы… Человек что-то хочет сделать, но бездействует, так как боится. <…> У меня было сомнение: получится ли? Вот девушка, с которой ходил так час, сказала, что у неё вообще всё изменилось [в голове] и что за это можно не только брать деньги, но и брать достаточно хорошие деньги».





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