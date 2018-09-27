Человек-невидимка: история незрячего сироты — он работает на 3 работах и успевает помогать людям

Он завязывает людям глаза и просит рассказать о проблемах — это избавляет от депрессии

Даниил Соколкин незрячий от рождения, но умеет делать такие вещи, которые не каждый зрячий сможет выполнить
Даниил Соколкин незрячий от рождения, но умеет делать такие вещи, которые не каждый зрячий сможет выполнить

История 21-летнего незрячего Даниила Соколкина удивительна: он умеет делать такие вещи, которые не каждый зрячий сможет выполнить. Даниил учится в НГТУ, любит готовить еду, работает на трёх работах, является экспертом областной общественной палаты, делает аудио- и видеоролики для соцсетей и YouTube, а также невообразимым образом угадывает телефонный номер по звуку набора цифр. Корреспондент НГС встретился с Даниилом и опробовал на себе его новый проект: молодой человек завязывает людям глаза и водит их по городу.

Даниилу Соколкину 21 год. Он называет себя «человеком-невидимкой»: говорит, таких, как он, обычно не замечают, а он просто никого не видит. Даниил сирота и незрячий от рождения. Тем не менее он учится в Институте социальных технологий и реабилитации НГТУ — и учится без троек, и работает. В учёбе помогают MacBook и умение печатать более 200 знаков в минуту.


Ещё Даниил обладает навыками, которые не каждый зрячий освоит. Например, он угадывает номер телефона по набору в тональном режиме — этот трюк даже попал в телешоу «Удивительные люди». А во время общения с корреспондентом НГС определил по звуку переключения кнопок марку диктофона — Olympus, правда, изначально посчитав, что это фотокамера.



Родителей Даниил Соколкин потерял довольно рано. Когда мальчику было 10 лет, трагически ушла из жизни его мама. Он некоторое время жил с отцом, но потом попал в детский дом и приёмную семью.


«Я очень много полагаюсь на слух. Брайль (специальный шрифт для незрячих. — Прим. ред.) я не могу читать, хоть и знаю его. Но при этом кинестетические моменты тоже есть: для меня важно, например, поздороваться с человеком за руку», — заметил Даниил.


По словам молодого человека, в детстве он был «немножко хулиганом»: в три-четыре года мог сбежать из дома, гонял по двору на трёхколёсном велосипеде. Мама, вспоминает Даниил, всегда объясняла ему, что он такой же, как и все.


«Кататься на трёхколёсном велосипеде меня научила мама. На двухколёсном не умею равновесие держать. Был бы трёхколёсный для взрослых — запросто поехал бы. Хотя у меня есть незрячие друзья, кто и на двухколёсном катаются: ничего там такого нет. <…> Я и сам готовлю: могу манник испечь, могу пожарить картошку по-французски с мясом. А ещё у меня есть крышка-гриль — это такой аэрогриль с кастрюлей. В ней много чего жарю, тушу только тогда, когда времени хватает, так как я работаю на трёх работах и учусь», — пояснил Даниил и добавил, что многие обычно удивляются тому, как он пользуется телефоном.


Молодой человек достал iPhone и продемонстрировал, как с помощью специальной голосовой программы он читает пришедшие сообщения и набирает свои. После достал несколько денежных купюр и определил с помощью смартфона их номинал.


Даниил демонстрирует, как он быстро управляется со смартфоном
Даниил демонстрирует, как он быстро управляется со смартфоном

«Телефон — это мои глаза в жизни. Надо, например, показания счётчика снять — есть специальная программа. Текст плоскопечатный прочитать — тоже есть специальная программа. Деньги бумажные посчитать, заказать такси… Есть разные специальные программы. <…> Собаку[-поводыря] не хочу. У меня высокий уровень занятости: бедная собака будет просто с голоду помирать. А во-вторых, ты получаешь много ограничений: тебя могут не пустить там, не пустить там. По закону обязаны пускать, только зачастую это не делается», — пояснил Даниил.


Трудится Соколкин на трёх работах: преподает компьютерные курсы в соцзащите, ведёт в библиотеке курсы по аудиопродукции и занимается организацией культмассовых мероприятий, а также в одном из муниципальных молодёжных центров преподаёт основы звукорежиссуры и вокал для малышей. Помимо этого, сам поёт и ходит на занятия к оперному певцу Карену Мовсесяну, делает аудиоподкасты и видеоролики для своих страниц во «ВКонтакте» и на YouTube плюс является экспертом новосибирской областной общественной палаты.


«Людям нельзя жаловаться на жизнь. А у нас люди слишком жалобные: постоянно плачутся, 


а это я считаю неправильным. <…> Я в своих передачах (аудиоподкастах. — Прим. ред.) беру интервью и всегда делаю акцент, что надо быть сильным и бороться со всем остальным, что тебя окружает», — замечает молодой человек.


Ещё три года назад Соколкин был по уши в долгах — он был должен примерно 50 тысяч рублей и тратил на жизнь больше, чем зарабатывал. Говорит, очень многим тогда давал взаймы, а они не спешили возвращать деньги. С тех пор из долговой ямы он выбрался, научился отказывать и уяснил одну мысль: нельзя быть доверчивым, потому что есть двуличные люди.


В свободное время Даниил Соколкин занимается самообразованием: проходит в интернете разные вебинары, семинары, платные видеокурсы. Политикой интересуется в меньшей степени, чем финансовыми вопросами.


«Мне кажется, что скоро будет… капец, — смеётся Даниил. — Я думаю, деньги в рублях хранить сейчас точно нельзя. В ближайшее время может случиться дефолт... И в банке деньги хранить нельзя, потому что человек может всё потерять. Если хранить в банке, то не делать сильно долгосрочный вклад: только нажиться и вытащить. Но контролировать ситуацию. И только в крупных банках», — описал своё видение экономической ситуации в стране незрячий Соколкин.


Молодой человек учится в НГТУ, работает на трёх работах и планирует получить второе высшее образование
Молодой человек учится в НГТУ, работает на трёх работах и планирует получить второе высшее образование

Беспокоят Даниила в жизни только две проблемы: отсутствие своего жилья и хамство. Квартира, как сироте, ему положена по закону, но за два года его очередь с 563-го места передвинулась на 614-е. Чиновники, говорит, объяснили, что это не очередь, а список, который корректируется. С этой проблемой молодой человек планирует разбираться всерьёз: собирается подавать на мэрию в суд.


«Получается, нет ни специальной очереди, ни ипотеку слепой человек взять практически не может. Только как-то измудряясь, нелегально или переплачивая очень большие проценты: видите ли, слепой не может застраховаться. <…> 


Они там [в банке] говорят, что слепой не может прочитать, за что расписывается. А юрист банка почему не может этот вопрос проконтролировать? Почему такое ущемление прав? 


<…> Меня этот момент с квартирой очень тревожит. У меня нет постоянного жилья — только маневренный фонд. Но его могут забрать, и всё: я остался без места жительства», — рассуждает Даниил.


Вторую проблему — хамство — побороть невозможно: оно задевает, но на него незрячий молодой человек старается не обращать особого внимания. «Продавцы в магазинах иногда некультурно разговаривают, — рассказывает Даниил. — Я им говорю: "Что у вас есть на витрине, расскажите". А они: "Чё, не видишь, что ли? Слепой?". Я тогда поднимаю трость и отвечаю: "А вы не видите — у меня белая трость". Иногда извиняются, иногда нет».


Недавно незрячий Даниил придумал проект «Встреча с человеком-невидимкой»: он закрывает повязкой глаза людям, гуляет с ними по улицам и обсуждает их проблемы
Недавно незрячий Даниил придумал проект «Встреча с человеком-невидимкой»: он закрывает повязкой глаза людям, гуляет с ними по улицам и обсуждает их проблемы

Личная жизнь у Даниила, признался он, пока не складывается. Была девушка — расстались; нравится ещё одна, но возникли сложности из-за вероисповедания.


«Меня это не беспокоит, как, например, вопрос с квартирой. Я понимаю: когда у меня будет финансово всё хорошо, то [девушка] найдётся. Будут варианты. (Смеётся.) И не один. <…> Я хочу зарабатывать около миллиона рублей в месяц, купить себе большой дом, где бы я мог организовать студию звукозаписи и бассейн. А ещё я бы сделал фонд помощи незрячим в социализации. Потому что в нашей стране не так много учреждений, которые уделяют внимание этому вопросу. Но я фонд раньше сделаю — даже пока у меня денег не будет», — говорит Даниил.


Недавно Даниил Соколкин запустил необычный тренинг «Встреча с человеком-невидимкой»: он закрывает повязкой глаза людям, гуляет с ними по улицам и обсуждает их проблемы. 


Пять человек уже прошли тренинг: все довольны результатом. Некоторые даже решили вернуться для повторного занятия. Попробовал погрузиться в темноту и корреспондент НГС. Поначалу было страшно: страх столкнуться с людьми или попасть под колеса лихача — всё же идущий рядом, которого ты держишь за руку, сам незрячий. Потом начал вырабатываться адреналин, словно ты собрался прыгнуть с тарзанки, а мысли, связанные с обсуждаемой проблемой, удивительным образом в голове стали приходить в порядок.



«Это социально-мотивационный тренинг, — пояснил Даниил. — Люди приходят с разными проблемами, в основном с [отсутствием] мотивации: вот я хочу то и то, но что-то не идёт. Это эмоциональный кризис, депрессия, одиночество, семейные проблемы… Человек что-то хочет сделать, но бездействует, так как боится. <…> У меня было сомнение: получится ли? Вот девушка, с которой ходил так час, сказала, что у неё вообще всё изменилось [в голове] и что за это можно не только брать деньги, но и брать достаточно хорошие деньги».


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