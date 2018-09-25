Старьё бьёт новьё: навороченный «Рендж Ровер» против простенького «Прадо»

Новый Prado слишком прост, чтобы устоять против 5-летнего Range Rover на пневмоподвеске

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в минимальной версии с автоматом, который вроде бы имеет всё необходимое, но является по сегодняшним меркам довольно простенькой по оснащению машиной. На другой чаше весов — 5-летний Range Rover уже в новом кузове, с отличной родословной и прекрасным функционалом, с которым в придачу идут возможные технические проблемы. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО. 

Старьё бьёт новьё: навороченный «Рендж Ровер» против простенького «Прадо»


Если хочется новый Prado, его можно купить в минимальной версии «Стандарт» с автоматом за сумму менее 3 млн рублей. Почитаемый в Новосибирске внедорожник, правда, будет со слабым мотором и простым оснащением, но зато «это же новый "Прадо"!». Бензиновый 2,7-литровый мотор выдает 163 «лошади», чего явно недостаточно для 2-тонного автомобиля. Разгон до сотни 12,5 секунды, но в принципе по городу передвигаться можно. Тем более что машина будет выглядеть так же, как и более мощные версии. Система полного привода на основе центрального дифференциала повышенного трения TORSEN, есть блокировка межосевого дифференциала и понижающая передача. С клиренсом в 21,5 сантиметра можно хорошо себя чувствовать и в городе, и на бездорожье, — главное, чтобы хватило тяги. 



Старьё бьёт новьё: навороченный «Рендж Ровер» против простенького «Прадо»


Салон у нашего автомобиля будет тканевым; руль, правда, кожаный. Имеются подогревы передних сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном, поддержка Bluetooth, электропривод водительского сиденья, задний парктроник, климат-контроль. Есть система курсовой устойчивости и 7 подушек/шторок безопасности. Казалось бы, всё необходимое в наличии, но это всё же бедный «Прадо». Ведь здесь нет ни светодиодных фар, ни системы кругового обзора, ни переднего парктроника, ни обогревов руля и лобового стекла. Нет ни одной вспомогательной системы — контроля мёртвых зон или удержания в полосе движения. Отсутствуют электронные помощники для бездорожья — система помощи при подъёме/спуске или селектор выбора режимов движения. Тем не менее это нормальный, обеспеченный всем необходимым автомобиль, новый, вместительный, проходимый и престижный. Его стоимость 2 783 000 рублей.



Старьё бьёт новьё: навороченный «Рендж Ровер» против простенького «Прадо»


Не менее, а может, и более престижный Range Rover 2013 года выпуска в последнем актуальном красивом кузове — тоже мечта для многих. Такой автомобиль можно найти на вторичке с 5-литровым бензиновым двигателем (510 л.с.) или с 3-литровым дизелем (249 л.с.). Хорошая динамика, интересная управляемость, полный привод, неплохие внедорожные характеристики — всё это плюсы машины. Наконец, сама по себе марка относится к премиальному сегменту, это не какая-нибудь там массовая Toyota. Range Rover длиннее (5 метров), просторней, смотрится гораздо более благородней и стремительней. 



Старьё бьёт новьё: навороченный «Рендж Ровер» против простенького «Прадо»


В салоне премиальная отделка, которая через 5 лет может выглядеть почти как новая. Кожа, дерево, алюминий, возможны различные цветовые комбинации. Мультимедийная система с сенсорным экраном, кожаный руль с подогревом, ксеноновая оптика, пневматическая подвеска, различные подогревы, панорамная крыша, кнопка запуска двигателя, сиденья с электроприводом и памятью, круиз-контроль, удержание в полосе движения, система помощи при парковке, распознавание дорожных знаков, контроль мёртвых зон — такое оснащение несравнимо богаче. Клиренс внедорожника 22,1 см, есть система выбора режимов движения по бездорожью — застрять на машине с пневмоподвеской в верхнем положении сложно, хоть и можно. Range Rover — технически сложный автомобиль со множеством электронных систем, которые могут уже начать выходить из строя. Трудный подбор запчастей, иногда очень долгое ожидание необходимой детали — всё это проблемные места автомобиля. Плюс дорогое обслуживание, затраты на топливо. 


Итак, за 2,8 млн рублей можно купить престижный в Новосибирске Land Cruiser Prado, «неубиваемый» и высоколиквидный. С его эксплуатацией проблем наверняка не будет, а расходы на обслуживание вряд ли превысят адекватные рамки — расходники на «Тойоту» довольно дёшевы. Придется смириться с простотой салона и слабой динамикой. За те же деньги — красивый, высокотехнологичный, богатый английский автомобиль. Но даже 5-летний возраст может отозваться какими-то поломками и повышенными расходами на обслуживание. Что выбрать — решают читатели НГС.


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