Упала эпоха

В 90-х известные на весь Новосибирск магазины, рестораны и парикмахерские не смогли выжить в новом времени и исчезли, оставив городу в напоминание о себе лишь огромные металлические вывески. Когда-то они украшали город, красиво светились в темноте и были символом домов, а сегодня они медленно ржавеют, ожидая, когда же их всё-таки снимут. Часть вывесок уже признали аварийными и демонтировали, некоторые уничтожили новые собственники зданий — так, в июле со здания Западно-Сибирской киностудии срезали её вывеску . Корреспонденты НГС прогулялись по городу, нашли оставшиеся вывески и узнали, почему пропадают надписи на домах.



С каждым годом советских вывесок становится всё меньше — старые магазины и заведения исчезли после перестройки, на их месте теперь открылись новые организации, а огромные вывески стали фактически бесхозными. Убирать их — дорого, да и сперва надо найти ответственного. Управляющие компании как одна объясняют, что нужно нанимать специальную бригаду, да и к тому же прав у них на это нет, ведь убрать может только собственник.





На хрущёвке по улице Дуси Ковальчук, 260 до сих красуется вывеска «Магазин ДРУЖБА» — некогда большой магазин сегодня разбит на десяток арендаторов.









«Если собственники решат, что это им мешает, проголосуют и решат, ведь на это нужно выделять деньги. Это всё собственники помещений должны. Это же нужно деньги выделить, вышки заказывать, людей нанимать. Мы демонтируем новые вывески, если кто-то съехал и бросил», — рассказали в ООО «Уют», обслуживающей дом на Серебренниковской, 1 — там до сих пор стоит огромная вывеска «Продовольственные товары».









Ещё совсем недавно так выглядел дом на Красном проспекте, 188, однако в 2017 году вывеску «Магазин Одежда и Ткани Сибиряк» признали аварийной и опасной — в ней уже даже не хватало букв. Управляющей компании ООО «НЖК» пришлось демонтировать огромные буквы — по словам начальницы ЖЭУ-16 Анны Авериной, сделать это потребовала прокуратура.





«Было предписание (прокуратуры. — Д.Я.). Эти буквы летали. Мы не снимали, это затратно. Снимала подрядная организация, которую наняла наша управляющая компания ООО "НЖК"», — пояснила Аверина.







С 70-х и почти до конца 90-х в этом доме был один из лучших магазинов ткани и одежды, большей частью женской. Он располагался на конечной остановке — добраться до него было очень удобно. Но в 90-е на рынок хлынули турецкие и китайские товары, сперва магазин уменьшил свою площадь, но вскоре и вовсе не выдержал конкуренции. Больше 20 лет вывеска напоминала о магазине, где можно было найти вещи поинтереснее и получше, — теперь же салоны связи чувствуют себя там по-хозяйски.









Сходить в магазин с этой вывеской когда-то мечтали многие юные девушки Новосибирска — на улице Советской, 48 располагался свадебный салон. Зайти туда можно было строго по пригласительным после подачи заявления в ЗАГС. Устроить примерку платьев вместе с подругами невесты тех лет не могли.





«Это было совершенно потрясающее место! Там были стеклянные витрины, войти в магазин мог только при наличии приглашения, которое ты получаешь, когда подаёшь заявление в ЗАГС. Там стоял строгий дяденька, который проверял. У нас в жизни случилось такое чудо, мы получили заветные приглашения. Ожидания не подтвердились, выбор был достаточно ограничен — фату не смогла выбрать. Фату мне привезли из Прибалтики, где ассортимент был гораздо больше. Платье шили под заказ, и только туфли купила там», — вспоминает «Весну» директор музея Новосибирска Елена Щукина.





Вывеске на доме на Советской, 50 повезло меньше — раньше там красовалась огромные буквы железнодорожной кассы. Однако офис РЖД там работает до сих пор и билет на поезд всё ещё можно купить. А какие снимки для соцсетей могли бы быть с билетами в руках на фоне советской вывески.









На хрущёвках в районе площади Маркса осталось множество вывесок — одна из самых полезных «При запахе газа в квартире звоните 04».









Витиеватую надпись «Парикмахерская» на Ватутина, 37 едва видно из-за пышной листвы. С годами она поржавела, огни в ней не зажигали, кажется, лет 30, но надпись словно охраняет традиции места — где раньше была советская парикмахерская, сейчас работает «Сибирский цирюльник». В ООО «РЭС-1», обслуживающей дом, сказали, что жалоб или требований снять вывеску к ним из администрации Ленинского района не поступало, да и распоряжаться ей должен собственник — кому же она принадлежит, ответить затрудняются, но предполагают, что, возможно, она должна была перейти к работающему салону от предыдущего владельца.









Площадь Карла Маркса богата на советские вывески — напротив парикмахерской, на Ватутина, 28, сохранилась «ромашка» магазина женской одежды.







На проспекте Дзержинского время, кажется, также не спешит — вывесок здесь уйма. Самая крупная и до сих пор работающая осталась на гостинице «Северная», ныне МУП «Сибирское гостеприимство». Как пояснил директор гостиницы Вячеслав Федотов, «за 9 месяцев после его назначений претензий от проверяющих органов не было». Так что вывеска здесь ещё надолго.







Наручные часы фирмы «Луч» сейчас можно купить в интернет-магазине, а когда-то на проспекте Дзержинского был целый фирменный отдел.





У продуктового магазина на Красном проспекте, 70 было сразу две вывески — сверху «Продукты» и «Гастроном» с торца.









Вывески продуктовых магазинов в городе встречаются чаще всего — на Станиславского, 19 ржавеет, но крепко висит «Бакалея». На месте старого магазина сейчас работают хлебобулочный отдел, супермаркет «Мария-Ра» и магазин разливного пива.







Потемневшая с годами «Сберкасса» на Титова, 7 до сих пор при деле — в здании всё ещё работает отделение Сбербанка.









«Косметический кабинет» на Советской, 7 спустя годы выглядит даже неплохо, вывеска сохранилась лучше многих других — сквозь грязь и ржавчину можно разглядеть её голубовато-зелёный цвет.









Вывеска муниципальной аптеки со змеёй, обвивающей чашу, наоборот, рассыпается по частям — буква «Т» уже куда-то улетела. Если так и дальше пойдёт, то её может тоже настичь участь вывески магазина на площади Калинина.











Год назад новосибирская студия Massfilm Production выложила на YouTube ролик «Минута до заката», где авторы «оживили» давно потухшие вывески, — посмотрите, каким бы мог быть Новосибирск, если бы вывески снова зажгли.



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