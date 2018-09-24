Ленину сорвали голову: семья из Новосибирска превратила город в декорации к триллеру

Семья из Новосибирска запустила необычный проект для туристов и жителей города — они рисуют апокалиптичные картины с местными достопримечательностями. Ещё никогда вокзал, оперный театр и Бугринский мост не выглядели так безумно — в окружении зомби, призрачных гонщиков и вооружённых обезьян. Создатели проекта Underground Siberia рассказали корреспонденту НГС, в чём они черпают вдохновение и почему их раздражают обычные открытки с Новосибирском.

Первая картинка в истории Underground Siberia — это самый дерзкий сюжет, который заставит схватиться за сердце всех новосибирских коммунистов. На ней изображён памятник Ленину на фоне оперного театра — правда, голову ему отрывают зомби.







«Нас спрашивали: "Зачем вы Ленину голову оторвали?". "Да это не мы, это зомби", — мы так отшутились. Всерьёз вроде не воспринимают [наши сюжеты] — мы, конечно, надеемся на конструктив, но знакомы с тем, что в интернете происходит», — рассказывает автор проекта Андрей Заев.







Авторы — семья Заевых из Новосибирска. На фото Татьяна Заева и её сын Андрей





Кроме него над картинками трудятся его родители — историки по образованию, выпускники НГУ Татьяна и Сергей Заевы. Вместе семья придумывает сюжеты — они работают на базе дизайн-студии «Йота», а рисует открытки художница Ольга Пушкарёва.







Первой картинкой стал памятник Ленину в обществе зомби





Призрачный гонщик взобрался на купол театра «Глобус»





«Мы просто хотим показать город, который нам нравится. Нам не то чтобы обидно, но близко к этому слову, что Новосибирск — он каким-то однобоким обычно изображается на различных открытках. Даже если вспомнить нашу часовню, она изображается обычно с одного и того же ракурса. Часто одни и те же разводы, которые сделаны на длинной выдержке — на фотографиях.







И очень хотелось город наш изобразить не так, как обычно. Я увлекаюсь комиксами, подумал, что было бы неплохо сделать что-то в таком стиле», — объясняет Заев-младший.







Художница Ольга Пушкарёва рисует все истории на компьютере





Открыток пока не очень много — Underground Siberia появилась только этим летом





Вдохновение приходит буквально отовсюду — из фильмов, компьютерных игр и настоящих историй из жизни. Так, в их сюжетах есть и герои «Планеты обезьян», атакующие Бугринский мост, и новосибирский вариант «Я легенда» на фоне часовни на Красном проспекте, и «Призрачный гонщик» на куполе театра «Глобус».







Картинка называется «Штурм Бугринского моста» — авторы вдохновились фильмом «Планета обезьян»





Семья надеется, что их картинки будут популярными и у новосибирцев, и у туристов





В новосибирском варианте фильма «Я легенда» главный герой прогуливается у часовни





По словам авторов, они делают открытки не только с американскими культовыми персонажами — одним из героев стал выдающийся советский лётчик, новосибирец Александр Покрышкин.







Дизайнеры хотят «оживить» не только Александра Покрышкина, но и другие известные памятники





«Хотим сделать новую тему — чтобы показывать памятники, будто они живые. Вот Покрышкин, например, — не просто человек из мрамора или бронзы стоит на постаменте и смотрит куда-то вдаль гордым взглядом. А вот он живой сидит с соколом… и показано, за что он почитаем, лежат нацистские самолёты. Есть такие же идеи по поводу других памятников. Такой локальный науч-поп», — говорит Андрей Заев.







Вероятно, в дальнейшем картинки появятся и на футболках





В основном сибиряки рисуют родной город, но среди сюжетов есть и Москва с Петербургом, и Крым





Картинок пока не очень много — Underground Siberia запустили только этим летом, но они, по словам семьи, уже неплохо расходятся, несколько штук даже уехали в США.







Заевы говорят, что покупатели не воспринимают «злые» сюжеты всерьёз, а относятся с юмором





На их открытках не только культовые американские персонажи, но и отечественные. Иллюстрация называется «Сталкеры»





Как объяснил Заев, они продают открытки через свой сайт и сейчас договариваются о сотрудничестве с новосибирскими магазинами. В будущем создатели проекта думают и о других вариантах печати картинок — к примеру, на футболках, в любом формате, который понравится сибирякам и иностранцам.







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