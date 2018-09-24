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Ленину сорвали голову: семья из Новосибирска превратила город в декорации к триллеру

Они оживили Покрышкина и заставили обезьян захватить Бугринский мост — картинки раскупают иностранцы

Проект Underground Siberia запустили этим летом 
Проект Underground Siberia запустили этим летом 

Семья из Новосибирска запустила необычный проект для туристов и жителей города — они рисуют апокалиптичные картины с местными достопримечательностями. Ещё никогда вокзал, оперный театр и Бугринский мост не выглядели так безумно — в окружении зомби, призрачных гонщиков и вооружённых обезьян. Создатели проекта Underground Siberia рассказали корреспонденту НГС, в чём они черпают вдохновение и почему их раздражают обычные открытки с Новосибирском.

Первая картинка в истории Underground Siberia — это самый дерзкий сюжет, который заставит схватиться за сердце всех новосибирских коммунистов. На ней изображён памятник Ленину на фоне оперного театра — правда, голову ему отрывают зомби.


«Нас спрашивали: "Зачем вы Ленину голову оторвали?". "Да это не мы, это зомби", — мы так отшутились. Всерьёз вроде не воспринимают [наши сюжеты] — мы, конечно, надеемся на конструктив, но знакомы с тем, что в интернете происходит», — рассказывает автор проекта Андрей Заев.


Авторы — семья Заевых из Новосибирска. На фото Татьяна Заева и её сын Андрей 
Авторы — семья Заевых из Новосибирска. На фото Татьяна Заева и её сын Андрей 


Кроме него над картинками трудятся его родители — историки по образованию, выпускники НГУ Татьяна и Сергей Заевы. Вместе семья придумывает сюжеты — они работают на базе дизайн-студии «Йота», а рисует открытки художница Ольга Пушкарёва.


Первой картинкой стал памятник Ленину в обществе зомби
Первой картинкой стал памятник Ленину в обществе зомби


Призрачный гонщик взобрался на купол театра «Глобус»
Призрачный гонщик взобрался на купол театра «Глобус»


«Мы просто хотим показать город, который нам нравится. Нам не то чтобы обидно, но близко к этому слову, что Новосибирск — он каким-то однобоким обычно изображается на различных открытках. Даже если вспомнить нашу часовню, она изображается обычно с одного и того же ракурса. Часто одни и те же разводы, которые сделаны на длинной выдержке — на фотографиях.


И очень хотелось город наш изобразить не так, как обычно. Я увлекаюсь комиксами, подумал, что было бы неплохо сделать что-то в таком стиле», — объясняет Заев-младший.


Художница Ольга Пушкарёва рисует все истории на компьютере
Художница Ольга Пушкарёва рисует все истории на компьютере


Открыток пока не очень много — Underground Siberia появилась только этим летом
Открыток пока не очень много — Underground Siberia появилась только этим летом


Вдохновение приходит буквально отовсюду — из фильмов, компьютерных игр и настоящих историй из жизни. Так, в их сюжетах есть и герои «Планеты обезьян», атакующие Бугринский мост, и новосибирский вариант «Я легенда» на фоне часовни на Красном проспекте, и «Призрачный гонщик» на куполе театра «Глобус».


Картинка называется «Штурм Бугринского моста» — авторы вдохновились фильмом «Планета обезьян»
Картинка называется «Штурм Бугринского моста» — авторы вдохновились фильмом «Планета обезьян»


Семья надеется, что их картинки будут популярными и у новосибирцев, и у туристов
Семья надеется, что их картинки будут популярными и у новосибирцев, и у туристов


В новосибирском варианте фильма «Я легенда» главный герой прогуливается у часовни
В новосибирском варианте фильма «Я легенда» главный герой прогуливается у часовни


По словам авторов, они делают открытки не только с американскими культовыми персонажами — одним из героев стал выдающийся советский лётчик, новосибирец Александр Покрышкин.


Дизайнеры хотят «оживить» не только Александра Покрышкина, но и другие известные памятники 
Дизайнеры хотят «оживить» не только Александра Покрышкина, но и другие известные памятники 


«Хотим сделать новую тему — чтобы показывать памятники, будто они живые. Вот Покрышкин, например, — не просто человек из мрамора или бронзы стоит на постаменте и смотрит куда-то вдаль гордым взглядом. А вот он живой сидит с соколом… и показано, за что он почитаем, лежат нацистские самолёты. Есть такие же идеи по поводу других памятников. Такой локальный науч-поп», — говорит Андрей Заев.


Вероятно, в дальнейшем картинки появятся и на футболках 
Вероятно, в дальнейшем картинки появятся и на футболках 


В основном сибиряки рисуют родной город, но среди сюжетов есть и Москва с Петербургом, и Крым
В основном сибиряки рисуют родной город, но среди сюжетов есть и Москва с Петербургом, и Крым


Картинок пока не очень много — Underground Siberia запустили только этим летом, но они, по словам семьи, уже неплохо расходятся, несколько штук даже уехали в США.


Заевы говорят, что покупатели не воспринимают «злые» сюжеты всерьёз, а относятся с юмором
Заевы говорят, что покупатели не воспринимают «злые» сюжеты всерьёз, а относятся с юмором


На их открытках не только культовые американские персонажи, но и отечественные. Иллюстрация называется «Сталкеры»
На их открытках не только культовые американские персонажи, но и отечественные. Иллюстрация называется «Сталкеры»


Как объяснил Заев, они продают открытки через свой сайт и сейчас договариваются о сотрудничестве с новосибирскими магазинами. В будущем создатели проекта думают и о других вариантах печати картинок — к примеру, на футболках, в любом формате, который понравится сибирякам и иностранцам.


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Знаменитые на весь мир новосибирские супруги-дизайнеры Алексей Ляпунов и Елена Эрлих выпускают удивительные открытки из бумаги — за счёт скрупулезно выполненных мельчайших деталей изделия кажутся ожившими мультфильмами. Алексей показал НГС, как они с женой начали творить волшебство из бумаги, как выглядит их мастерская и сколько уходит времени на такую работу. 

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