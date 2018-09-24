За миллион — уже не машина
Цены на авто растут по 2 раза в месяц, за миллион можно купить лишь пустой Focus или мелкий Solaris
За прошедшие два месяца, с тех пор как курс доллара начал свой стремительный взлёт от 63 до 70 рублей, автопроизводители устроили масштабное и многократное повышение цен на свою продукцию — такого не было, пожалуй, со времён пика кризиса 2014–2015 годов. Многие марки в августе-сентябре дорожали по два, а то и по три раза. Однако сейчас, когда курс доллара начал стабилизироваться, по мнению экспертов, отката в ценах не будет — в лучшем случае машины временно перестанут дорожать. Подробнее о ситуации на авторынке — в обзоре НГС.АВТО.
Сентябрь ещё не закончился, а некоторые автомобильные производители объявили о новых повышениях цен уже с 1 октября. Так, BMW увеличивает стоимость своих машин, по данным агентства «Автостат», на 20–150 тысяч рублей. Например, пользующийся спросом кроссовер X3 дорожает сразу на 50 тысяч и будет стоить в базе
Японская Toyota Camry в результате двойного удорожания стала стоить в базе
По мнению экспертов, причина роста цен, конечно же, в курсе доллара, к которому привязаны многие автокомпоненты даже при локальной сборке. «В среднем возьмём 3–4 месяца и получаем на долларе рост 10%. Понятно, что могут быть откаты вверх-вниз, но это вопрос второй. Если рост есть, значит стоимость машины должна вырасти.
Поднятие цен идет поэтапно, оно разложено по месяцам, например по 2%. Если машина стоит миллион, то на 20 тысяч рублей растёт в месяц.
Все комплектующие заграничные; единственное, что не привязано к доллару, — это заработная плата сотрудников, которые обслуживают локализованное производство. Процентов на 70% автозаводы привязаны к доллару, и процентов 30% — это рублевый активы. А автомобили, которые привозятся из-за границы, на 100% привязаны к доллару», — объясняет исполнительный директор автосалона «Гепард-С» Андрей Громов.
Даже компания Ford, имеющая высоколокализованное производство на заводах Sollers, не удержалась от повышения цен, хотя раньше старалась делать это редко, а один раз и вовсе снижала. Драйвер продаж Ford Focus прибавил 12 тысяч рублей и стоит теперь от
Чего уж говорить об автомобилях, которые ввозятся из-за границы. Например, популярный в Новосибирске Lexus подорожал сразу по 11 моделям. Все кроссоверы марки прибавили по 52–92 тысячи рублей, а флагманский Lexus LX вырос в стоимости на 51–137 тысяч.
«Цены не опустят, этот тенденция такая. Любой предприниматель, который занимается продажей товаров, привязанных к доллару, он закладывает свои риски в стоимость.
То, что курс доллара откатился назад, это не сильно влияет, потому что уже заложены риски того, что курс ещё раз поднимется. И вот чем чаще изменения курса вверх-вниз происходят, тем больше этих рисков продавец закладывает. Поэтому назад отката нет, это, скажем так, тот страховой фонд, который продавцы закладывают, чтобы оставить свой бизнес на плаву», — заключает Андрей Громов.
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Фото toyota.ru, НГС