За миллион — уже не машина

Цены на авто растут по 2 раза в месяц, за миллион можно купить лишь пустой Focus или мелкий Solaris

За прошедшие два месяца, с тех пор как курс доллара начал свой стремительный взлёт от 63 до 70 рублей, автопроизводители устроили масштабное и многократное повышение цен на свою продукцию — такого не было, пожалуй, со времён пика кризиса 2014–2015 годов. Многие марки в августе-сентябре дорожали по два, а то и по три раза. Однако сейчас, когда курс доллара начал стабилизироваться, по мнению экспертов, отката в ценах не будет — в лучшем случае машины временно перестанут дорожать. Подробнее о ситуации на авторынке — в обзоре НГС.АВТО.

Сентябрь ещё не закончился, а некоторые автомобильные производители объявили о новых повышениях цен уже с 1 октября. Так, BMW увеличивает стоимость своих машин, по данным агентства «Автостат», на 20–150 тысяч рублей. Например, пользующийся спросом кроссовер X3 дорожает сразу на 50 тысяч и будет стоить в базе 3 120 000 рублей. Ладно премиальный сегмент, тут рост стоимости не так драматичен для клиентов, а вот в массовом сегменте изменения ценников заставляют потребителей кардинально пересматривать свой бюджет.





Toyota Camry подорожала на 105 тысяч рублей

Японская Toyota Camry в результате двойного удорожания стала стоить в базе 1 504 000 рублей вместо прежних 1 399 000 рублей — рост сразу на 7,5%. Другая продукция компании тоже стала менее доступной: кроссовер RАV4 прибавил в цене 34 тысячи, внедорожник Land Cruiser Prado — 55–74 тысяч рублей. Массовый корейский бренд KIA стал дороже по 6 моделям. В их числе популярный кроссовер KIA Sportage (+15 тысяч рублей) и недавно представленный фастбэк KIA Stinger (+30 тысяч рублей). Японская Mitsubishi подняла цену на внедорожник Pajero Sport сразу на 100 тысяч. Даже отечественная «Нива» (LADA 4x4) подорожала на 7–14 тысяч.







По мнению экспертов, причина роста цен, конечно же, в курсе доллара, к которому привязаны многие автокомпоненты даже при локальной сборке. «В среднем возьмём 3–4 месяца и получаем на долларе рост 10%. Понятно, что могут быть откаты вверх-вниз, но это вопрос второй. Если рост есть, значит стоимость машины должна вырасти.





Поднятие цен идет поэтапно, оно разложено по месяцам, например по 2%. Если машина стоит миллион, то на 20 тысяч рублей растёт в месяц.





Все комплектующие заграничные; единственное, что не привязано к доллару, — это заработная плата сотрудников, которые обслуживают локализованное производство. Процентов на 70% автозаводы привязаны к доллару, и процентов 30% — это рублевый активы. А автомобили, которые привозятся из-за границы, на 100% привязаны к доллару», — объясняет исполнительный директор автосалона «Гепард-С» Андрей Громов.





Ford Focus приблизился к миллиону рублей

Даже компания Ford, имеющая высоколокализованное производство на заводах Sollers, не удержалась от повышения цен, хотя раньше старалась делать это редко, а один раз и вовсе снижала. Драйвер продаж Ford Focus прибавил 12 тысяч рублей и стоит теперь от 946 000 рублей — практически миллион за полупустую машину. Кроссовер Ford Kuga прибавил 17 тысяч и стоит в базе 1 476 000 рублей.







Чего уж говорить об автомобилях, которые ввозятся из-за границы. Например, популярный в Новосибирске Lexus подорожал сразу по 11 моделям. Все кроссоверы марки прибавили по 52–92 тысячи рублей, а флагманский Lexus LX вырос в стоимости на 51–137 тысяч.





«Цены не опустят, этот тенденция такая. Любой предприниматель, который занимается продажей товаров, привязанных к доллару, он закладывает свои риски в стоимость.





То, что курс доллара откатился назад, это не сильно влияет, потому что уже заложены риски того, что курс ещё раз поднимется. И вот чем чаще изменения курса вверх-вниз происходят, тем больше этих рисков продавец закладывает. Поэтому назад отката нет, это, скажем так, тот страховой фонд, который продавцы закладывают, чтобы оставить свой бизнес на плаву», — заключает Андрей Громов.





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