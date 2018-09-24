Засада у обочины

ГИБДД устроила облаву — полицейские рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят

Субботним вечером 22 сентября сотрудники ДПС перекрыли улицу Волочаевскую. Рейд проходил в рамках операции «Нетрезвый водитель» — проверки проводились во всех районах города четыре дня и закончились сегодня утром, 24 сентября. О рейде в ГИБДД сообщили заранее, намеренно не указав ни названия улиц, ни районы, где будут дежурить полицейские, — но этого оказалось достаточно, чтобы на одной из самых «пьяных» улиц города не задержали ни одного нетрезвого водителя. Подробности ночной облавы и итоги рейда — в нашем специальном фоторепортаже.

Для операции «Нетрезвый водитель» улица Волочаевская была выбрана неслучайно — по словам сотрудников ГИБДД, она имеет дурную славу одной из самых «пьяных» улиц. Аварии с пьяными водителями на Волочаевской происходят достаточно часто. Так, в августе нетрезвый автомобилист наехал на бордюрный камень, опрокинулся и попал в больницу. А весной этого года водитель «Хонды» врезался в припаркованный на улице Волочаевской грузовик: ДТП закончилось смертью водителя иномарки.





Сотрудники ГИБДД на улице Волочаевской





Операция «Нетрезвый водитель» проходила в городе с вечера четверга и закончилось сегодня утром, 24 сентября. Сотрудники ГИБДД работали по несколько часов на одной улице — останавливали и досматривали автомобили и проверяли, трезвы ли водители.





Полицейские досматривали машины и проверяли водителей





На Волочаевской четыре экипажа ГИБДД работали с 21:30 до 23:00, в районе здания по адресу Волочаевская, 59А. Автоинспекторы тормозили не все автомобили — у сотрудников хорошая память, некоторых автомобилистов, которые часто ездят по городу без нарушений, они знают и не останавливают.





Автоинспекторы останавливали не все автомобили





«Я вообще в такси работаю, — рассказал корреспонденту НГС один из автомобилистов. — Был бы на рабочей машине, не остановили бы. Гаишники знают, что водители такси перед тем, как сесть за руль, проходят осмотр. Поэтому таксистов тормозят редко. Да и то, что меня сейчас остановили, — ну и пусть, это их работа. Пять минут времени я потеряю и спокойно дальше поеду. Я чист, мне бояться нечего. Гаишников обычно только нарушители боятся».







На Волочаевской работали четыре экипажа ГИБДД





Капитан полиции Константин Боцманов объясняет, что если автомобиль едет на высокой скорость или «виляет» в потоке — его остановят обязательно. Остальных водителей сотрудники останавливают чисто интуитивно.





Если водитель нарушил правила — сотрудники составляют протокол на месте





«Подхожу, проверяю документы, — описывает Боцманов свою работу. — Если исходит запах из автомобиля, то я прошу водителя выйти из автомобиля и там уже определяю — от него исходит или нет. Зачастую, как правило, водитель трезвый, а пассажиры выпившие. Если [у водителя] невнятная речь, покраснения глаз, невнятная походка — если подходят эти признаки, то мы ведём на экспертизу на наркотики». Капитан полиции добавил, что иногда водитель может себя подозрительно вести из-за обычного волнения при проверке документов. Задача полицейского — понять, что водитель сейчас ведёт себя немного странно только из-за страха перед проверкой. Но это умение приходит с опытом, начинающие полицейские могут и ошибаться.





Часто запах перегара в машине стоит из-за выпивших пассажиров





Ни один из остановленных инспекторами при корреспондентах НГС водителей не был пьян.





«А меня друзья предупредили, — объясняет тихонько корреспонденту НГС остановленный водитель уже после проверки документов. — Информация по городу распространяется быстро. Да и вообще слышал, что в эти выходные проверять водителей на алкоголь будут. У меня вчера друг, имя не скажу, выпил и поехал домой на такси. Редко так делает».







На улице Волочаевской гаишники работали до 23:00





После улицы Волочаевской инспекторы поехали на Трикотажную. Там они проработали с 00:00 до 02:00. По информации группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, за два рабочих дня и два выходных полицейские поймали 17 пьяных водителей, ещё 19 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения (по закону это приравнивается к вождению в нетрезвом виде), причём трое из них ранее уже были наказаны за езду в нетрезвом виде.





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