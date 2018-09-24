фоторепортаж

Засада у обочины

ГИБДД устроила облаву — полицейские рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят

Сотрудники ДПС ловили пьяных водителей три ночи
Сотрудники ДПС ловили пьяных водителей три ночи

Субботним вечером 22 сентября сотрудники ДПС перекрыли улицу Волочаевскую. Рейд проходил в рамках операции «Нетрезвый водитель» — проверки проводились во всех районах города четыре дня и закончились сегодня утром, 24 сентября. О рейде в ГИБДД сообщили заранее, намеренно не указав ни названия улиц, ни районы, где будут дежурить полицейские, — но этого оказалось достаточно, чтобы на одной из самых «пьяных» улиц города не задержали ни одного нетрезвого водителя. Подробности ночной облавы и итоги рейда — в нашем специальном фоторепортаже.

Для операции «Нетрезвый водитель» улица Волочаевская была выбрана неслучайно — по словам сотрудников ГИБДД, она имеет дурную славу одной из самых «пьяных» улиц. Аварии с пьяными водителями на Волочаевской происходят достаточно часто. Так, в августе нетрезвый автомобилист наехал на бордюрный камень, опрокинулся и попал в больницу. А весной этого года водитель «Хонды» врезался в припаркованный на улице Волочаевской грузовик: ДТП закончилось смертью водителя иномарки.


Сотрудники ГИБДД на улице Волочаевской 
Сотрудники ГИБДД на улице Волочаевской 


Операция «Нетрезвый водитель» проходила в городе с вечера четверга и закончилось сегодня утром, 24 сентября. Сотрудники ГИБДД работали по несколько часов на одной улице — останавливали и досматривали автомобили и проверяли, трезвы ли водители. 


Полицейские досматривали машины и проверяли водителей
Полицейские досматривали машины и проверяли водителей


На Волочаевской четыре экипажа ГИБДД работали с 21:30 до 23:00, в районе здания по адресу Волочаевская, 59А. Автоинспекторы тормозили не все автомобили — у сотрудников хорошая память, некоторых автомобилистов, которые часто ездят по городу без нарушений, они знают и не останавливают. 


Автоинспекторы останавливали не все автомобили
Автоинспекторы останавливали не все автомобили


«Я вообще в такси работаю, — рассказал корреспонденту НГС один из автомобилистов. — Был бы на рабочей машине, не остановили бы. Гаишники знают, что водители такси перед тем, как сесть за руль, проходят осмотр. Поэтому таксистов тормозят редко. Да и то, что меня сейчас остановили, — ну и пусть, это их работа. Пять минут времени я потеряю и спокойно дальше поеду. Я чист, мне бояться нечего. Гаишников обычно только нарушители боятся». 


На Волочаевской работали четыре экипажа ГИБДД
На Волочаевской работали четыре экипажа ГИБДД


Капитан полиции Константин Боцманов объясняет, что если автомобиль едет на высокой скорость или «виляет» в потоке — его остановят обязательно. Остальных водителей сотрудники останавливают чисто интуитивно. 


Если водитель нарушил правила — сотрудники составляют протокол на месте
Если водитель нарушил правила — сотрудники составляют протокол на месте


«Подхожу, проверяю документы, — описывает Боцманов свою работу. — Если исходит запах из автомобиля, то я прошу водителя выйти из автомобиля и там уже определяю — от него исходит или нет. Зачастую, как правило, водитель трезвый, а пассажиры выпившие. Если [у водителя] невнятная речь, покраснения глаз, невнятная походка — если подходят эти признаки, то мы ведём на экспертизу на наркотики». Капитан полиции добавил, что иногда водитель может себя подозрительно вести из-за обычного волнения при проверке документов. Задача полицейского — понять, что водитель сейчас ведёт себя немного странно только из-за страха перед проверкой. Но это умение приходит с опытом, начинающие полицейские могут и ошибаться. 


Часто запах перегара в машине стоит из-за выпивших пассажиров 
Часто запах перегара в машине стоит из-за выпивших пассажиров 


Ни один из остановленных инспекторами при корреспондентах НГС водителей не был пьян. 


«А меня друзья предупредили, — объясняет тихонько корреспонденту НГС остановленный водитель уже после проверки документов. — Информация по городу распространяется быстро. Да и вообще слышал, что в эти выходные проверять водителей на алкоголь будут. У меня вчера друг, имя не скажу, выпил и поехал домой на такси. Редко так делает». 


На улице Волочаевской гаишники работали до 23:00
На улице Волочаевской гаишники работали до 23:00


После улицы Волочаевской инспекторы поехали на Трикотажную. Там они проработали с 00:00 до 02:00. По информации группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, за два рабочих дня и два выходных полицейские поймали 17 пьяных водителей, ещё 19 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения (по закону это приравнивается к вождению в нетрезвом виде), причём трое из них ранее уже были наказаны за езду в нетрезвом виде. 


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