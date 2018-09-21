Игра в классики: в оперном показали спектакль о любви к кукле

В НОВАТе прошёл предпремьерный показ балета «Коппелия» в постановке Михаила Мессерера — по словам постановщика, спектакль поставлен по мотивам оригинального либретто Шарля Нюиттера и Артюра Сен-Леона. Премьера спектакля пройдёт завтра, 22 сентября, с участием солистов Михайловского театра — билеты в НОВАТ уже раскуплены. Корреспонденты НГС побывали за кулисами оперного за час до премьеры и узнали, зачем перед балетом танцовщики труппы обязательно слушают музыку и целуются. Подробности — в нашем специальном фоторепортаже.

В балетной гримёрке впопыхах бегают костюмеры и гримёры. Все разговоры — вполголоса, тут все знают, что исполнителям перед премьерой надо настроиться и мешать им нельзя. Тут же, возле балетного станка, разогреваются уже загримированные актёры. До предпремьерного показа нового балета «Коппелия» остался всего час.





Декорации «Коппелии», вид из-за балетной гримёрки





В постановке использованы объёмные цифровые декорации: изображения интерьеров проецируют на прозрачные экраны. При этом, помимо мультимедийных, в спектакле задействованы и обычные декорации. Впервые в НОВАТе подобную технологию использовали в «Золушке» — премьера балета прошла в мае нынешнего года.





Свадебный костюм Сванильды





В спектакле задействовано более 200 костюмов — все они вручную пошиты в мастерской театра. «Я считаю, что эти костюмы — настоящее произведения искусства, — объясняет костюмер Людмила Шабанова. — И они должны храниться не только в театре, но и в музее. На создание костюмов уходит около года. Работают художники, модельеры, технологи, закройщики».





Срок службы балетных сапог — пять лет





По комнате то и дело проходят артисты труппы. Танцоры разговаривают неохотно — не очень хорошая примета перед премьерой. Некоторые соглашаются поговорить с корреспондентом, но с оговоркой, что рассказать что-то конкретное о балете они могут только после нескольких выступлений перед зрителями — только тогда они начинают чувствовать спектакль.





Заслуженный артист России Евгений Гращенко играет роль Коппелиуса





Заслуженный артист России Евгений Гращенко (Коппелиус) расхаживает по комнате с большой кружкой горячего чая. «Ничего для нас сверхъестественного, — отмахивается артист. — Это не гастроли, не путешествие. Нормальная жизнь артиста, ничего особенного». По словам танцора, он старается внести в своего героя часть души — чтобы выглядеть в роли естественно.





После работы гримёра в Коппелиусе с трудом можно будет узнать Евгения Гращенко





Артист Виктор Лебедев (Франц) признаётся, что один из его главных ритуалов — обязательный поцелуй с женой Анастасией Соболевой перед выходом. Балетная пара приехала в Новосибирск на гастроли из Михайловского театра.





Виктор Лебедев разминается перед спектаклем





«В Новосибирске особо отличается публика, — рассказывает Виктор Лебедев. — Она первоначально сдержанна, очень культурная. А в конце она уже выдаёт всю свою мощь, настолько, как им понравился артист какой-либо. Мы часто сюда приезжаем, в Новосибирск. Очень любим этот театр, и сцену, и зрителей».







Виктор перед каждым спектаклем обязательно целует жену, Анастасию Соболеву





Глафире Соболевой (танцует партию подруги Сванильды) перед спектаклем обязательно надо сесть и подумать. По словам артистки, волнение должно присутствовать всегда — это знак ответственности танцора перед зрителем.





«Волнение перед первым выступлением — это несколько другое, масштабнее, — объясняет Глафира. — Не знаешь, как примет зритель: понравится, не понравится. Как отнесётся зритель к постановке. Потому что мы делаем очень многое, хотим нравиться. У меня сейчас мысли немножко... Я собранная, мне сейчас скоро выходить на сцену».







Глафира Соболева танцует партию подруги Сванильды





Исполнительница роли Сванильды Анастасия Соболева скромно улыбается и тихо просит гримёра помочь ей застегнуть бусы. Как и её муж Виктор Лебедев, она много говорит о том, насколько особенные зрители в Новосибирске.





«Мы радуем зрителей, это нас поддерживает, очень сильно помогает, — объясняет Анастасия. — У меня роль очень интересная, забавной девушки с характером. Которая борется за свою любовь, за своего любимого. Отбивает его у всяких живых и неживых существ, до последнего. В итоге всё заканчивается хорошо. Это партия, пожалуй, самая сложная из того, что я исполняла. Там очень много вариаций, их семь штук. Обычно в балете их три, максимум четыре. Здесь их семь, и, конечно, это для меня такой своего рода вызов, всё это выдержать».







Анастасия Соболева выступает в Михайловском театре





Артист Никита Ксенофонтов (жених) рассказывает, что для того, чтобы настроиться на спектакль, он слушает музыку — это может быть как Прокофьев, так и что-то из современных исполнителей, всё зависит от настроения.





«Ещё я обязательно должен поспать перед спектаклем, — подчёркивает Никита. — Проснуться часа за два с половиной, это минимум. Сплю прям в театре, благо, гримёрка солистов позволяет. У нас и диван, и кресла есть. Нам комфортно».







Никита Ксенофонтов перед спектаклем много спит и слушает музыку





Балет основан на немецкой сказке Гофмана «Песочный человек». Восточная Европа, маленький городок Галиция. Молодая пара, Франц и Сванильда, любят друг друга, собираются пожениться. Но внезапно Франц влюбляется в незнакомку, которая каждый день на балконе читает книгу. Мужчина ссорится со Сванильдой и пытается залезть через окно к новой возлюбленной, не зная, что Сванильда вместе с подружками находится в этом доме... Небольшой спойлер — история заканчивается хеппи-эндом, Франц и Сванильда женятся.





В конце третьего акта Франц и Сванильда поженятся





«Это история из девятнадцатого века, — рассказывает художник Вячеслав Окунев. — Сюжет простой: мужчина влюбляется в женщину, потом она оказывается куклой. Это про иллюзии. И в наш век иллюзий, когда у нас существует огромная возможность телекоммуникационная, у нас существуют проекции, голографические персонажи. Сделать спектакль про иллюзию показалось очень интересным, используя самые современные средства технические. Виртуальная реальность у нас существует со сцены, она должна с сегодняшним днём соединить вот этот старый сюжет, остальное — всё, что касается хореографии, стилистики, — это всё классика. Такая машина времени, куда мы переносимся, играем в это вот всё и уходим».







Официальная премьера спектакля пройдёт 22 сентября





«Это эталон классической хореографии, — подчёркивает балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер. — Много игровых моментов, много характерных танцев. Всё это будет интересно любителям балета. Когда я восстанавливал спектакль, редактируя сюжеты, мне думалось о том, как моя работа повлияет на развитие данной труппы. Труппа новосибирского театра находится сейчас на подъёме. То, что меня пригласили поработать здесь, для меня это большая честь и большой интерес».







Над спектаклем работали постановщики балета «Золушка»





В постановке использованы мультимедийные декорации наряду с традиционными





«Коппелия» — эталон классической хореографии





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