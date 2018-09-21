Игра в классики: в оперном показали спектакль о любви к кукле
НГС побывал за кулисами за час до премьеры — там слушают музыку и целуются
В НОВАТе прошёл предпремьерный показ балета «Коппелия» в постановке Михаила Мессерера — по словам постановщика, спектакль поставлен по мотивам оригинального либретто Шарля Нюиттера и Артюра Сен-Леона. Премьера спектакля пройдёт завтра, 22 сентября, с участием солистов Михайловского театра — билеты в НОВАТ уже раскуплены. Корреспонденты НГС побывали за кулисами оперного за час до премьеры и узнали, зачем перед балетом танцовщики труппы обязательно слушают музыку и целуются. Подробности — в нашем специальном фоторепортаже.
В балетной гримёрке впопыхах бегают костюмеры и гримёры. Все разговоры — вполголоса, тут все знают, что исполнителям перед премьерой надо настроиться и мешать им нельзя. Тут же, возле балетного станка, разогреваются уже загримированные актёры. До предпремьерного показа нового балета «Коппелия» остался всего час.
В постановке использованы объёмные цифровые декорации: изображения интерьеров проецируют на прозрачные экраны. При этом, помимо мультимедийных, в спектакле задействованы и обычные декорации. Впервые в НОВАТе подобную технологию использовали в «Золушке» — премьера балета прошла в мае нынешнего года.
В спектакле задействовано более 200 костюмов — все они вручную пошиты в мастерской театра. «Я считаю, что эти костюмы — настоящее произведения искусства, — объясняет костюмер Людмила Шабанова. — И они должны храниться не только в театре, но и в музее. На создание костюмов уходит около года. Работают художники, модельеры, технологи, закройщики».
По комнате то и дело проходят артисты труппы. Танцоры разговаривают неохотно — не очень хорошая примета перед премьерой. Некоторые соглашаются поговорить с корреспондентом, но с оговоркой, что рассказать что-то конкретное о балете они могут только после нескольких выступлений перед зрителями — только тогда они начинают чувствовать спектакль.
Заслуженный артист России Евгений Гращенко (Коппелиус) расхаживает по комнате с большой кружкой горячего чая. «Ничего для нас сверхъестественного, — отмахивается артист. — Это не гастроли, не путешествие. Нормальная жизнь артиста, ничего особенного». По словам танцора, он старается внести в своего героя часть души — чтобы выглядеть в роли естественно.
Артист Виктор Лебедев (Франц) признаётся, что один из его главных ритуалов — обязательный поцелуй с женой Анастасией Соболевой перед выходом. Балетная пара приехала в Новосибирск на гастроли из Михайловского театра.
«В Новосибирске особо отличается публика, — рассказывает Виктор Лебедев. — Она первоначально сдержанна, очень культурная. А в конце она уже выдаёт всю свою мощь, настолько, как им понравился артист какой-либо. Мы часто сюда приезжаем, в Новосибирск. Очень любим этот театр, и сцену, и зрителей».
Глафире Соболевой (танцует партию подруги Сванильды) перед спектаклем обязательно надо сесть и подумать. По словам артистки, волнение должно присутствовать всегда — это знак ответственности танцора перед зрителем.
«Волнение перед первым выступлением — это несколько другое, масштабнее, — объясняет Глафира. — Не знаешь, как примет зритель: понравится, не понравится. Как отнесётся зритель к постановке. Потому что мы делаем очень многое, хотим нравиться. У меня сейчас мысли немножко... Я собранная, мне сейчас скоро выходить на сцену».
Исполнительница роли Сванильды Анастасия Соболева скромно улыбается и тихо просит гримёра помочь ей застегнуть бусы. Как и её муж Виктор Лебедев, она много говорит о том, насколько особенные зрители в Новосибирске.
«Мы радуем зрителей, это нас поддерживает, очень сильно помогает, — объясняет Анастасия. — У меня роль очень интересная, забавной девушки с характером. Которая борется за свою любовь, за своего любимого. Отбивает его у всяких живых и неживых существ, до последнего. В итоге всё заканчивается хорошо. Это партия, пожалуй, самая сложная из того, что я исполняла. Там очень много вариаций, их семь штук. Обычно в балете их три, максимум четыре. Здесь их семь, и, конечно, это для меня такой своего рода вызов, всё это выдержать».
Артист Никита Ксенофонтов (жених) рассказывает, что для того, чтобы настроиться на спектакль, он слушает музыку — это может быть как Прокофьев, так и что-то из современных исполнителей, всё зависит от настроения.
«Ещё я обязательно должен поспать перед спектаклем, — подчёркивает Никита. — Проснуться часа за два с половиной, это минимум. Сплю прям в театре, благо, гримёрка солистов позволяет. У нас и диван, и кресла есть. Нам комфортно».
Балет основан на немецкой сказке Гофмана «Песочный человек». Восточная Европа, маленький городок Галиция. Молодая пара, Франц и Сванильда, любят друг друга, собираются пожениться. Но внезапно Франц влюбляется в незнакомку, которая каждый день на балконе читает книгу. Мужчина ссорится со Сванильдой и пытается залезть через окно к новой возлюбленной, не зная, что Сванильда вместе с подружками находится в этом доме... Небольшой спойлер — история заканчивается хеппи-эндом, Франц и Сванильда женятся.
«Это история из девятнадцатого века, — рассказывает художник Вячеслав Окунев. — Сюжет простой: мужчина влюбляется в женщину, потом она оказывается куклой. Это про иллюзии. И в наш век иллюзий, когда у нас существует огромная возможность телекоммуникационная, у нас существуют проекции, голографические персонажи. Сделать спектакль про иллюзию показалось очень интересным, используя самые современные средства технические. Виртуальная реальность у нас существует со сцены, она должна с сегодняшним днём соединить вот этот старый сюжет, остальное — всё, что касается хореографии, стилистики, — это всё классика. Такая машина времени, куда мы переносимся, играем в это вот всё и уходим».
«Это эталон классической хореографии, — подчёркивает балетмейстер-постановщик Михаил Мессерер. — Много игровых моментов, много характерных танцев. Всё это будет интересно любителям балета. Когда я восстанавливал спектакль, редактируя сюжеты, мне думалось о том, как моя работа повлияет на развитие данной труппы. Труппа новосибирского театра находится сейчас на подъёме. То, что меня пригласили поработать здесь, для меня это большая честь и большой интерес».
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой