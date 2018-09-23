Даунтаун на Кирова

Группа «ВербаКапитал — Девелопмент», построившая недалеко от метро «Октябрьская» комплекс апартаментов и современный медцентр, решила придвинуться ближе к метро: компания приобрела несколько частных участков, чтобы построить жилой дом. Но проекту воспротивились не только местные жители, но и монополист застройки района — компания «СД Альфа Капитал». Чем им не угодил новый жилой дом на месте старого частного сектора и почему улица Кирова до сих пор не превратилась в новосибирский даунтаун — в материале НГС.

Район станции метро «Октябрьская» в ближайшие годы может дополниться ещё одной высоткой. Неделю назад на публичные обсуждения попал проект компании «ВКД-Развитие»: согласно документам, она объединила 5 небольших участков на улице Московской и планировала построить на них 25-этажный дом, который не умещается в нынешние условия застройки.







Узнать подробности проекта корреспонденту НГС не удалось. «Проект дома на улице Московской находится в разработке, по нему идут консультационные и переговорные процессы. Комментировать промежуточную стадию в настоящее время не видим возможности», — ответили в компании, пообещав, впрочем, поделиться информацией до начала строительства.







При этом проект на обсуждениях встретил довольно жёсткий отпор.





Местные жители сочли 25-этажку слишком высоким зданием для соседства с частным сектором и посетовали на плохой подъезд к расположенной здесь же поликлинике и недостаток мест на парковках, в детских садах и школах. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев отметил, что повышение плотности застройки и этажности здесь обусловлено отнюдь не необходимостью, а жадностью застройщика. Даже эксперты департамента строительства и архитектуры рекомендовали отказать компании «ВКД-Развитие» в разрешении на нарушение параметров застройки — хотя она и сама отозвала свой запрос.







«СД Альфа Капитал» в течение почти 10 лет планомерно выкупает и сносит частные дома возле метро





Но самым аргументированным и объёмным оказалось возражение компании «СД Альфа Капитал». Компания напомнила, что у неё с мэрией ещё в 2005 году был заключён инвестиционный договор на развитие территории в границах улиц Кирова — Шевченко — Толстого — Сакко и Ванцетти. Этот договор был продлён в 2016 году и действует по сей день, его условиями предполагается комплексное развитие частного сектора возле метро.







Кроме того, «СД Альфа Капитал» владеет двумя участками по соседству (раньше там были дома по адресам улица Ленинградская, 70 и 76).







«Данный земельный участок не только не обеспечивает комфортное проживание "уплотнённых" жильцов, но и ставит под угрозу в принципе возможность дальнейшего развития данной территории, а также реализацию инвестиционного договора, — подчёркивается в возражении компании. — Необходимо учитывать негативные последствия не расселения остатков частного сектора в центре города в противоречии принятой концепции мэрии города Новосибирска плановой перспективной застройки, так как оставшиеся земельные участки невозможно будет сформировать в единый земельный участок для комплексного освоения, и ни один инвестор не будет заинтересован в выкупе аварийных домов по улицам Ленинградской и Толстого».







Участок, о котором идёт речь, по информации публичной кадастровой карты, был сформирован весной этого года. На картах Google и в плане, предоставленном застройщиком для обсуждений, ещё угадываются уже снесённые частные дома: № 73, 75 и 77 на улице Московской, № 56 на Маковского и 68А — на Ленинградской. Два года назад владельцы трёх из них объединились и совместно выставили землю на продажу: как они рассказывали тогда корреспонденту НГС, ждать, когда их расселит «Альфа Капитал», им уже надоело, как и жить в затянувшейся стройке.







Из первоначального проекта реализовали только два жилых дома — на улице Кирова и, в изменённом виде, на Толстого





Получить комментарий о причинах затянувшегося развития и планах у директора «СД Альфа Капитал» Марины Гириной не удалось: сперва она сослалась на совещание, а затем перестала отвечать на звонки.







Впрочем, эксперты рынка помнят проект, который компания анонсировала ещё в конце «нулевых»: предполагалось, что на территории площадью без малого 10 га построят три жилые высотки, административное здание, торговый и бизнес-центр и гостиницу. Проект назывался «Октябрьская ривьера».







Из первоначальных эскизов на улице Кирова появился только жилой дом «Корона» — его построили первым. В 2011 году компания начала сносить частные дома между улицами Московская и Кирова — здесь в итоге появился бизнес-центр, который достроили только в этом году. Ещё одно здание в рамках проекта развития выросло на улице Толстого — это жилая высотка № 56. Но на этом активное строительство остановилось, хотя частные дома постепенно исчезают с карты этого района.







По мнению управляющего партнёра компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, возражения «СД Альфа Капитал» обоснованы и логичны.







— Можно застройщика ругать за то, что он взял землю и медленно её осваивает, но мне кажется, что это не беда застройщика, это беда российской экономики, — заметил Дьячков. — Поэтому то, что они свою землю защищают, — условно говоря, это их естественные действия.







Улица Кирова всё ещё может стать новосибирским даунтауном — бизнес-районом с дорогими офисами и жильём, считают эксперты





При этом территория остаётся перспективной, более того, за последние годы её привлекательность даже выросла, считает эксперт рынка недвижимости Александр Астахов: по его оценке, стоимость квадрата нового жилья здесь может составлять около 90 тысяч рублей при поэтапном развитии. Идеальным решением сегодня стал бы её выкуп у «Альфа Капитала», рассуждает он: сегодня у этого застройщика, по всей видимости, есть более приоритетные проекты.







Но развивать эти гектары, даже с учётом их привлекательности и выигрышного расположения, будет сложно, тут же добавляет эксперт.







— Цифра [стоимости территории] может быть очень несуразная, потому что она связана с расселением. Там хотелки могут быть абсолютно безумные, — предполагает Астахов. — Стоимость хотелок создаёт нагрузку неразумную. Если стоимость земли будет 10 тысяч за кв. м, бессмысленно вообще о чём-то говорить. <…> Люди предпочитают с расселением вообще не связываться, если есть возможность взять пустой участок: пусть он обойдётся дороже, но ты понимаешь, в какие сроки ты можешь зайти на площадку, в какие сроки можешь реализовать [проект]. Если же возникают варианты с расселением и выкупом небольших земельных участков, время становится непрогнозируемым.







Сергей Дьячков в конце «нулевых» предрёк улице Кирова «банковское» будущее: предполагалось, что она станет эдаким новосибирским даунтауном с офисами и дорогим жильём. Так оно, в общем-то, и вышло: здесь есть как банки, так и дорогое жильё — и его продолжают строить.







— Вообще, местоположение, на мой взгляд, вполне перспективное для создания того, что называется даунтауном, и перспектива есть до сих пор, — говорит Дьячков. — Состояние экономики является определяющим. Если бы экономика росла на протяжении последних 10 лет, то, очевидно, в Новосибирске была бы потребность строить новые бизнес-центры, новые торговые центры и всё остальное. Так что банковская улица состоялась — просто банков мало, бизнеса мало.







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