Дешёвая «Камри»

Тест-драйв: эта машина большая и мягкая как «Камри», а стоит на 200 тысяч дешевле

Новый большой бизнес-седан Hyundai Sonata — это аналог популярной Toyota Camry. Собственно с ней, а ещё с Ford Mondeo, KIA Optima, Mazda 6 и конкурирует «Соната». Корейцы смогли сделать интересный внешне, резвый и тихий автомобиль, у которого есть свой покупатель. Об особенностях и проблемах этой машины — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Дешёвая «Камри»


Седан Hyundai Sonata (предоставлен официальным дилером «Автомир») встречает знакомой уже радиаторной решёткой под Audi. Решётка богатая — целых 7 горизонтальных прутьев под тёмный хром. В хроме и общая окантовка решётки.



Дешёвая «Камри»


На этом украшения передней части автомобиля не заканчиваются. По низу бампера пущена металлизированная полоса, на стыке капота и крыльев — хромированный декор, а противотуманные фары украшены четырьмя горизонтальными световыми элементами разной длины.



Дешёвая «Камри»


При виде сбоку хорошо считываются выштамповки по верху и низу дверей. Дверные ручки опять же хромированные, линия остекления спереди довольно низкая, но постепенно поднимается в задней части машины. Крыша плавно скатывается чуть ли не до конца кормы, оставляя коротенькую крышку багажника. Почти фастбэк.



Дешёвая «Камри»


Задние фонари узкие, сильно сходятся к центру. Рисунок в фонарях — этакие галочки под Audi. Номерной знак перенесен на бампер, а пустоту крышки багажника заполняет крупная надпись «Sonata».



Дешёвая «Камри»


Кожаный салон «Сонаты» выглядит неплохо. Есть вставки под металл, немного глянца. Но передняя панель простовата, а прострочка имеется только на козырьке приборки.



Дешёвая «Камри»


С компоновкой и эргономикой здесь всё в порядке, все органы управления, все кнопки на своих местах. На средней консоли два ряда здоровенных таких кнопок быстрого доступа в разделы меню и климата. Нажимать на них удобно, искать взглядом не надо, всё хорошо видно. Жаль, что кнопки сделаны из пластика, а не из настоящего алюминия.



Дешёвая «Камри»


Экран мультимедиа находится на правильной высоте, по размерам он оптимальный. Графика тут простовата, меню не сильно разнообразное, но работает в целом неплохо. Хорошая акустика, есть запас по басам, но нельзя под себя отрегулировать частоты, можно выбирать только из имеющихся установок «Джаз», «Рок» и т. д.



Дешёвая «Камри»


Руль имеет удобные кнопки-качельки выбора радиостанций и регулировки громкости. Серединка руля сделана из хорошего пластика.



Дешёвая «Камри»


В отделке дверей в верхней части использованы мягкие материалы, но жёсткий пластик снизу всё-таки простоват своей фактурой.



Дешёвая «Камри»


Лаконичная приборная панель с читаемыми шкалами и цветным дисплеем посередине. Сюда выводится разнообразная информация бортового компьютера и мультимедийной системы.



Дешёвая «Камри»


Кресла с электроприводом можно тщательно отрегулировать под себя и добиться комфортной посадки. Подлокотник расположен низковато, приходится слегка наклоняться вбок, чтобы рукой лечь на него.



Дешёвая «Камри»


Сзади — значительный запас пространства в коленях, широкий подлокотник, подогрев сидений. Есть большая панорама. Но подушка дивана могла бы быть подлиннее, а сильный скат крыши скрадывает пространство над головой.



Дешёвая «Камри»


Крышка багажника не имеет своей кнопки отпирания, только кнопки в салоне или на брелке. Сам багажник глубокий, объёмный — 510 литров.



Дешёвая «Камри»


Под капотом этой машины установлен бензиновый 2,4-литровый атмосферник мощностью 188 л.с. С ним 1,5-тонный автомобиль разгоняется до сотни за 9 секунд.



Дешёвая «Камри»


Здесь отзывчивая педаль газа, при нажатии в пол машина реагирует весьма расторопно, обороты резко взлетают до 4 тысяч, начинается уверенный разгон. На этих высоких оборотах звук двигателя приобретает приятное урчание, как будто бы там не 4 цилиндра, а заветный V6.



Дешёвая «Камри»


Качественная шумоизоляция, шум ветра или шелест шин не доминируют в общем звуковом фоне, который остается очень низким вплоть до скорости 100 км/час.



Дешёвая «Камри»


Рулёжка комфортная и понятная, даже небольшое движение баранкой отзывается изменением курса автомобиля, есть приятная обратная связь с дорогой.



Дешёвая «Камри»


При резком маневрировании «Соната» в силу мягкости подвески ощутимо кренится. Хорошо, что развитая боковая поддержка не дает выпасть из сидений.



Дешёвая «Камри»


Зато благодаря такой настройке подвески большой седан (длина 4855 мм) комфортно передвигается по неровностям. Профиль дороги немного передаётся в салон, но толчки от ям сильно сглаживаются и остаются где-то там, вдалеке.



Дешёвая «Камри»


Стоит наша «Соната» в максимальном оснащении 1 825 000 рублей. Но можно выбрать менее мощный вариант с 2-литровым 150-сильным двигателем и с более скромным оснащением — цены стартуют от 1 299 000 рублей, это ниже базовой цены 2-литровой «Камри» на целых 200 тысяч.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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