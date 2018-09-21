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«Он любил скорость»: новосибирец и его девушка погибли в ДТП, вылетев на встречку

За минуту до удара водитель выходил в соцсети — в ГИБДД подозревают, что он делал это на скорости

Авария произошла на улице Георгия Колонды, неподалёку от остановки «Зареченская»
Авария произошла на улице Георгия Колонды, неподалёку от остановки «Зареченская»

Вечером 20 сентября в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя иномарками. Молодой новосибирец с девушкой катался по вечернему городу и выехал на встречку, не заметив внедорожник, — его машина в одно мгновение превратилась в груду металла, оборвав жизнь возлюбленной. Сам новосибирец умер в реанимации — врачи не смогли ему помочь. О том, что произошло и кого винят в ДТП, — в материале НГС.

«Заходил вчера в 20:09», — гласит строка на странице Романа Г. «ВКонтакте». Практически в то же мгновение, по официальным данным, произошла авария, в которой он погиб. 25-летний новосибирец за рулём Toyota Carina ED со своей девушкой ехал по улице Георгия Колонды в сторону Красного проспекта, решил обогнать другую иномарку, но выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. От удара джип врезался в Skoda Octavia, которая ехала в ту же сторону.


«Люди рассказывали, которые на пешеходном переходе как раз стояли, что "Карина" пошла на обгон по встречке и её занесло. Я видел, как люди из "Прадика" вылазили, а другие водители останавливались, пытались открыть двери в "Карине". 


Останавливали всех: ломик или монтажку спрашивали, пытались разговаривать с парнем из "Карины", чтобы тот в сознании оставался. 


Много кто вызывал скорую. Через минут 5–7 я додумался вызвать МЧС, и они-то и приехали первыми», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр П., который оказался на месте ДТП почти сразу после столкновения. 


Видео последствий аварии


21-летняя девушка Романа скончалась на месте ДТП, самого Романа с тяжёлыми травмами увезли на скорой. Водителю Land Cruiser повезло больше — он получил перелом руки, а водитель Skoda и вовсе не получил травм, пострадала только его машина. 


Романа привезли в реанимацию, где пытались его спасти, но врачам это не удалось. Как пояснили корреспонденту НГС в областном минздраве, молодого человека уже привезли с травмами, несовместимыми с жизнью. «Привезли его в больницу уже на искусственном дыхании: многочисленные переломы, повреждены внутренние органы. Удар был на сердце и на лёгкое... Таз переломан и ноги. Всё, что сказали врачи», — рассказывает подруга погибшего Юлия Л. По её словам, вместе с Романом в аварии погибла его девушка Наталья — она приехала к нему в гости из Красноярска на несколько дней. 


Друзья рассказали, что Роман любил ездить на большой скорости, особенно на той дороге, где и произошла авария, — он жил недалеко отсюда
Друзья рассказали, что Роман любил ездить на большой скорости, особенно на той дороге, где и произошла авария, — он жил недалеко отсюда


«Его работа была связана с доставкой, не особо рассказывал про свою работу. Играл на гитаре, хороший, добрый, весёлый парнишка был. Наши ребята из автоклуба ездили на место аварии и его лучший друг. И они были в реанимации. <...> 


Он любил адреналин, скорость. Ездил всегда быстро на этом участке дороги», — вспоминает Юлия. 


Вместе с ней Роман состоял в автоклубе ED&EXIV, участники которого сейчас готовятся возложить цветы на место ДТП, а также собирают деньги, чтобы передать их его родителям.


Романа подозревают в том, что он сидел во «ВКонтакте» за рулём
Романа подозревают в том, что он сидел во «ВКонтакте» за рулём


Друзья Романа не отрицают, что виной ДТП как раз и стала его любовь к скорости, но при этом отмечают, что ему «просто не повезло». «Парень был отличный, молодой и общительный. Любил свой автомобиль и любил быструю езду. Ехал, вероятно, домой, живёт он недалеко от места происшествия. Он работал на автомобиле каждый день [какое-то время], последние полгода не знаю. Машина для него была и хобби, и в какой-то степени доход. 


Он был хорошим парнем, ему просто не повезло», 


— говорит знакомый Романа Александр.


Авария произошла на свежеотремонтированной дороге, где то и дело гоняют лихачи
Авария произошла на свежеотремонтированной дороге, где то и дело гоняют лихачи


Эксперты связывают аварию с качеством дороги на улице Георгия Колонды — ровные дороги всегда привлекают к себе любителей больших скоростей, особенно на этом участке. 


«Там дорога новая. У нас по Красному проспекту дорогу сделали хорошую, гоняют, по Бугринскому мосту. Если так прикинуть, у нас по БКД (программе "Безопасные и качественные дороги". — К.Ш.) отремонтировали многие дороги. И если судить по тем дорогам, которые более-менее нормальные, по ним гоняют все, — говорит инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — 


Конечно, мы принимаем меры по скоростному режиму, по выявлению водителей в нетрезвом состоянии. Но везде сотрудника полиции не поставишь, и моментально охватить все улицы города не получается».


Президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров предупреждает: скоро наступит самое опасное время для водителей — из-за тех, кто слишком уверен в себе и своей машине. По его словам, в городе наступает межсезонье, когда аварий становится ещё больше. «Когда у нас обнажается асфальт по весне, все начинают гонять даже на зимней резине, и наоборот, осенью ездят до последнего на летней. Я думаю, это тот самый авось. Он же аккуратный водитель, его пронесёт, а судьба, она такова». 


Сейчас в полиции проводят проверку ДТП, пытаются выяснить, как произошла авария и кто в ней виноват: был ли пристёгнут водитель и его пассажирка, был ли он пьян. Предварительно, по словам помощника прокурора Новосибирска Алексея Пасюка, виновным считают Романа. 


Полицейских привлекло и совпадение времени столкновения с временем выхода во «ВКонтакте».


«По предварительным данным, они сейчас проверяются, водитель до момента ДТП пользовался соцсетями, выходил, в частности, во "ВКонтакте". Так как с его страницы осуществлялся выход [в онлайн] в пределах одной минуты до ДТП (по официальным данным, ДТП произошло в 20:11, а в соцсеть Роман заходил в 20:09. — К.Ш.)», — пояснил он и добавил, что по факту ДТП назначили экспертизу, её результаты станут известны в течение месяца. 


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