«Он любил скорость»: новосибирец и его девушка погибли в ДТП, вылетев на встречку

За минуту до удара водитель выходил в соцсети — в ГИБДД подозревают, что он делал это на скорости

Вечером 20 сентября в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя иномарками. Молодой новосибирец с девушкой катался по вечернему городу и выехал на встречку, не заметив внедорожник, — его машина в одно мгновение превратилась в груду металла, оборвав жизнь возлюбленной. Сам новосибирец умер в реанимации — врачи не смогли ему помочь. О том, что произошло и кого винят в ДТП, — в материале НГС.

«Заходил вчера в 20:09», — гласит строка на странице Романа Г. «ВКонтакте». Практически в то же мгновение, по официальным данным, произошла авария, в которой он погиб. 25-летний новосибирец за рулём Toyota Carina ED со своей девушкой ехал по улице Георгия Колонды в сторону Красного проспекта, решил обогнать другую иномарку, но выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. От удара джип врезался в Skoda Octavia, которая ехала в ту же сторону.







«Люди рассказывали, которые на пешеходном переходе как раз стояли, что "Карина" пошла на обгон по встречке и её занесло. Я видел, как люди из "Прадика" вылазили, а другие водители останавливались, пытались открыть двери в "Карине".





Останавливали всех: ломик или монтажку спрашивали, пытались разговаривать с парнем из "Карины", чтобы тот в сознании оставался.





Много кто вызывал скорую. Через минут 5–7 я додумался вызвать МЧС, и они-то и приехали первыми», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр П., который оказался на месте ДТП почти сразу после столкновения.





Видео последствий аварии





21-летняя девушка Романа скончалась на месте ДТП, самого Романа с тяжёлыми травмами увезли на скорой. Водителю Land Cruiser повезло больше — он получил перелом руки, а водитель Skoda и вовсе не получил травм, пострадала только его машина.





Романа привезли в реанимацию, где пытались его спасти, но врачам это не удалось. Как пояснили корреспонденту НГС в областном минздраве, молодого человека уже привезли с травмами, несовместимыми с жизнью. «Привезли его в больницу уже на искусственном дыхании: многочисленные переломы, повреждены внутренние органы. Удар был на сердце и на лёгкое... Таз переломан и ноги. Всё, что сказали врачи», — рассказывает подруга погибшего Юлия Л. По её словам, вместе с Романом в аварии погибла его девушка Наталья — она приехала к нему в гости из Красноярска на несколько дней.





Друзья рассказали, что Роман любил ездить на большой скорости, особенно на той дороге, где и произошла авария, — он жил недалеко отсюда





«Его работа была связана с доставкой, не особо рассказывал про свою работу. Играл на гитаре, хороший, добрый, весёлый парнишка был. Наши ребята из автоклуба ездили на место аварии и его лучший друг. И они были в реанимации. <...>





Он любил адреналин, скорость. Ездил всегда быстро на этом участке дороги», — вспоминает Юлия.





Вместе с ней Роман состоял в автоклубе ED&EXIV, участники которого сейчас готовятся возложить цветы на место ДТП, а также собирают деньги, чтобы передать их его родителям.





Романа подозревают в том, что он сидел во «ВКонтакте» за рулём





Друзья Романа не отрицают, что виной ДТП как раз и стала его любовь к скорости, но при этом отмечают, что ему «просто не повезло». «Парень был отличный, молодой и общительный. Любил свой автомобиль и любил быструю езду. Ехал, вероятно, домой, живёт он недалеко от места происшествия. Он работал на автомобиле каждый день [какое-то время], последние полгода не знаю. Машина для него была и хобби, и в какой-то степени доход.





Он был хорошим парнем, ему просто не повезло»,





— говорит знакомый Романа Александр.





Авария произошла на свежеотремонтированной дороге, где то и дело гоняют лихачи





Эксперты связывают аварию с качеством дороги на улице Георгия Колонды — ровные дороги всегда привлекают к себе любителей больших скоростей, особенно на этом участке.





«Там дорога новая. У нас по Красному проспекту дорогу сделали хорошую, гоняют, по Бугринскому мосту. Если так прикинуть, у нас по БКД (программе "Безопасные и качественные дороги". — К.Ш.) отремонтировали многие дороги. И если судить по тем дорогам, которые более-менее нормальные, по ним гоняют все, — говорит инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. —





Конечно, мы принимаем меры по скоростному режиму, по выявлению водителей в нетрезвом состоянии. Но везде сотрудника полиции не поставишь, и моментально охватить все улицы города не получается».





Президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров предупреждает: скоро наступит самое опасное время для водителей — из-за тех, кто слишком уверен в себе и своей машине. По его словам, в городе наступает межсезонье, когда аварий становится ещё больше. «Когда у нас обнажается асфальт по весне, все начинают гонять даже на зимней резине, и наоборот, осенью ездят до последнего на летней. Я думаю, это тот самый авось. Он же аккуратный водитель, его пронесёт, а судьба, она такова».





Сейчас в полиции проводят проверку ДТП, пытаются выяснить, как произошла авария и кто в ней виноват: был ли пристёгнут водитель и его пассажирка, был ли он пьян. Предварительно, по словам помощника прокурора Новосибирска Алексея Пасюка, виновным считают Романа.





Полицейских привлекло и совпадение времени столкновения с временем выхода во «ВКонтакте».





«По предварительным данным, они сейчас проверяются, водитель до момента ДТП пользовался соцсетями, выходил, в частности, во "ВКонтакте". Так как с его страницы осуществлялся выход [в онлайн] в пределах одной минуты до ДТП (по официальным данным, ДТП произошло в 20:11, а в соцсеть Роман заходил в 20:09. — К.Ш.)», — пояснил он и добавил, что по факту ДТП назначили экспертизу, её результаты станут известны в течение месяца.





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