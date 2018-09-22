«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип

В новом, 91-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: уникальная стоянка сразу на 4 инвалидных местах, заблокированный выезд из двора и новые любители газонов.





Открывает выпуск высокохудожественная история из Академгородка. «А это редкое животное с крайней осторожностью и учтивостью паркуется на четырёх (!) парковочных местах для людей с ограниченными возможностями, опасаясь ненароком поцарапать разделительный столбик. Оно и понятно: лучше доверить шестилитровой упряжке вывалить свое тяжеленное грузное тело в десяти метрах от входа, чем тащиться на фуд-корт с пустой парковки в четырёх метрах отсюда», — живописует житель интеллектуального Академгородка Антон.















Если очень хочется встать на инвалидное место, то можно и под верёвочку залезть.













«Возле дома по улице Чигорина, 20. Водитель вышел, посмотрел, как припарковался, увидел, что я его снимаю, и довольный удалился, ничего не сказав», — рассказывает читатель Илья.













Мастер стоянки на газоне.













«На перекрёстке Ленина – Урицкого. После появления "Чашки кофе" и "Урицкого" на углу на этом пешеходном переходе теперь всегда так», — сообщает Андрей.















«Фото я сделал после безуспешных переговоров с женщиной-водителем о том, что ей следует убрать машину с пешеходного перехода. Переход ведёт непосредственно к начальной школе № 12, расположенной на ул. А.Невского, 7. Выслушав мое мнение о том, что при такой парковке создается угроза жизни и здоровью школьников, водитель сделала вид, что это информация не для неё, оставила автомобиль и пошла отводить своего ребенка в эту же школу», — информирует читатель Сергей.















Такое ощущение, что хотел штурмовать склон, но передумал и остановился.













«На улице Кропоткина водитель "Лексуса" паркует своё авто на брусчатку, чем разбивает её, а восстанавливать придётся жильцам», — переживает Ксения.













Правым колесом давим газон, левым — пешеходную дорожку.













«Родники, 1/1. Хотел, видимо, припарковаться под самым окном, чтоб любоваться на свое авто, да кустики помешали», — заметила нелепую парковку читательница Алёна.















«Кругом много свободных парковочных мест, но такую красивую машину можно и к двери подъезда поставить», — пишет нам Михаил.















Ну а это история о заблокированных машинах. «Эта красненькая загородила выезд с придомовой парковки на Детском проезде. В тот момент там оказалось в заложниках около 10 машин! Телефон водитель не оставил. По колёсам пинали — даже не пикнула. Простояла так не менее 5 часов. Мне нужно было ехать за ребёнком, рискнула "спрыгнуть" с поребрика — платила за приваривание защиты», — рассказывает о своих проблемах наша читательница.







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