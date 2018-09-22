«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип

Огромный джип занял сразу четыре инвалидных места, а брошенная Audi на 5 часов заблокировала проезд

В новом, 91-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: уникальная стоянка сразу на 4 инвалидных местах, заблокированный выезд из двора и новые любители газонов. 

«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


Открывает выпуск высокохудожественная история из Академгородка. «А это редкое животное с крайней осторожностью и учтивостью паркуется на четырёх (!) парковочных местах для людей с ограниченными возможностями, опасаясь ненароком поцарапать разделительный столбик. Оно и понятно: лучше доверить шестилитровой упряжке вывалить свое тяжеленное грузное тело в десяти метрах от входа, чем тащиться на фуд-корт с пустой парковки в четырёх метрах отсюда», — живописует житель интеллектуального Академгородка Антон. 



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


Если очень хочется встать на инвалидное место, то можно и под верёвочку залезть.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


«Возле дома по улице Чигорина, 20. Водитель вышел, посмотрел, как припарковался, увидел, что я его снимаю, и довольный удалился, ничего не сказав», — рассказывает читатель Илья. 



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


Мастер стоянки на газоне.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


«На перекрёстке Ленина – Урицкого. После появления "Чашки кофе" и "Урицкого" на углу на этом пешеходном переходе теперь всегда так», — сообщает Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


«Фото я сделал после безуспешных переговоров с женщиной-водителем о том, что ей следует убрать машину с пешеходного перехода. Переход ведёт непосредственно к начальной школе № 12, расположенной на ул. А.Невского, 7. Выслушав мое мнение о том, что при такой парковке создается угроза жизни и здоровью школьников, водитель сделала вид, что это информация не для неё, оставила автомобиль и пошла отводить своего ребенка в эту же школу», — информирует читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


Такое ощущение, что хотел штурмовать склон, но передумал и остановился.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


«На улице Кропоткина водитель "Лексуса" паркует своё авто на брусчатку, чем разбивает её, а восстанавливать придётся жильцам», — переживает Ксения. 



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


Правым колесом давим газон, левым — пешеходную дорожку.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


«Родники, 1/1. Хотел, видимо, припарковаться под самым окном, чтоб любоваться на свое авто, да кустики помешали», — заметила нелепую парковку читательница Алёна.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


«Кругом много свободных парковочных мест, но такую красивую машину можно и к двери подъезда поставить», — пишет нам Михаил.



«Я паркуюсь как чудак»: расступились все — тут гигантский джип


Ну а это история о заблокированных машинах. «Эта красненькая загородила выезд с придомовой парковки на Детском проезде. В тот момент там оказалось в заложниках около 10 машин! Телефон водитель не оставил. По колёсам пинали — даже не пикнула. Простояла так не менее 5 часов. Мне нужно было ехать за ребёнком, рискнула "спрыгнуть" с поребрика — платила за приваривание защиты», — рассказывает о своих проблемах наша читательница. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину

Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Прочтений: 1033
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено