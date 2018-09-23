«Повышение на 2 рубля — это, грубо говоря, подачка»

В Новосибирске обсуждают повышение тарифов в общественном транспорте — мэрия уже передала департаменту тарифов НСО документы, по которым будет рассчитан новый тариф. О неизбежности роста стоимости проезда накануне заявил заместитель мэра Данияр Сафиуллин — себестоимость перевозки одного пассажира давно стала выше, чем стоимость билета. Перевозчики жалуются на резкое подорожание бензина и запчастей — цена бензина растёт регулярно, а индексации тарифов не было уже три года. Корреспондент НГС проследил хронологию обещаний властей повысить стоимость проезда — раз в несколько месяцев чиновники грозятся повысить тариф на 1–3 рубля, но за 3,5 года ничего не изменилось.

Губернатор Новосибирской области поддержал повышение тарифов в общественном транспорте, заявив об этом 19 сентября. Он отметил, что без своевременной индексации тарифа перевозчики могут стать банкротами, однако признал, что резко увеличивать стоимость проезда всё же не стоит.







«Неправильно, когда в течение нескольких лет тарифы не повышаются, учитывая объективную картину роста цен на топливо. Если не индексировать тарифы, то можно прийти к тотальному банкротству перевозчиков. В некоторых муниципальных районах мы наблюдаем, как перевозчики отказываются выходить на маршруты, и приходится принимать пожарные решения, чтобы обеспечить проезд жителей из одного населённого пункта в другой. Индексировать нужно. Индексировать нужно регулярно, но о повышении тарифов на 40% говорить нельзя», — сказал Травников на встрече с журналистами.





Повышение тарифа в общественном транспорте сейчас — самое ожидаемое решение местных властей: стоимость проезда не менялась уже более трёх лет. Последний раз стоимость проезда в Новосибирске поднимали в феврале 2015 года. Три года назад проезд в автобусе подорожал с 17 до 19 рублей, жетон метро стал стоить 20 рублей, цена проезда в троллейбусе и трамвае выросла с 16 до 18 рублей, маршрутки в черте города подорожали с 23 до 25 рублей, а на расстояния свыше 15 километров рост цены составил 3 рубля.





Министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов заявлял в ноябре 2016 года, что нужно быть готовыми к повышению тарифа на 1–3 рубля в самое ближайшее время, начальник «Новосибирского метрополитена» Аркадий Чмыхайло говорил, что для развития метро стоимость проезда следует поднять сразу на 5 рублей — 25 рублей за жетон, однако с февраля 2015 года тариф так и не повысили.





Директор «Горэлектротранспорта» Константин Прокин в интервью НГС заявлял, что им необходимо повысить плату за проезд из-за регулярного роста стоимости электроэнергии.







«Мы с 2015 года работаем по 18 рублей. Уже только электроэнергия, теплоэнергия три раза поднималась по стоимости. А это наш основной ресурс, который мы потребляем, на электричестве ездим. Мы обосновываем, доказываем, аргументируем. Наши аргументы-то в принципе понятны. В последний раз обратились в феврале в департамент по тарифам. Очень надеемся, что услышат», — прокомментировал корреспонденту НГС Константин Прокин. В феврале этого года метрополитен и «Горэлектротранспорт» предложили властям поднять тарифы на проезд в электротранспорте на 40–47% — по расчётам перевозчиков, проезд в трамваях и троллейбусах должен стоить 26,4 рубля, а в метро 27,9 рубля. В начале сентября председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин заявил, что без повышения тарифов муниципальные предприятия, в частности ГЭТ и ПАТП-4, просто «завалятся».





Накануне заместитель мэра Данияр Сафиуллин в прямом эфире радио «Городская волна» вновь отметил, что стоимость проезда в Новосибирске одна из самых низких в стране, а другие города-миллионники давно подняли тарифы.





«Кроме нас, меньше только в Кемерове. Если говорить, в Кемерове автобус стоит 16 рублей, у нас проезд в автобусе стоит 19 рублей. Такие города, как Москва — 55 рублей, Санкт-Петербург — 40 рублей, Екатеринбург — 28 рублей, Нижний Новгород — 28 рублей, Казань — 25 рублей, Челябинск — 23 рубля. Везде по сравнению с нами высокий тариф. Не буду говорить, достаточно или недостаточно высокий, это каждый определяет исходя из своего кошелька и бюджета. Если говорить про троллейбус, трамвай, то у нас 18», — привёл примеры других городов Сафиуллин. Также он отметил, что у депутатов Законодательного собрания, в комитете по транспорту, в комиссии по городскому хозяйству и у мэрии единая позиция, что повышение тарифа — мера, которая может «решить очень многое».







Какой в итоге будет стоимость проезда, городские чиновники затрудняются сказать и на вопросы отвечают размыто, что они подсчитывают затраты перевозчиков, а окончательную стоимость рассчитают только в департаменте по тарифам Новосибирской области.





«По городскому электрическому транспорту себестоимость будет составлять 26,4 рубля. По автотранспортному предприятию № 4 — 39,4 рубля <...> Это будет определять тарифный регулятор. Для этого мы сдали пакет документов, которые подтверждать должны фактические расходы на перевозку. Группа специалистов тарифного регулятора рассмотрит этот вопрос, вынесет своей вердикт по этой теме. Мы понимаем, что резко поднимать тариф тоже нельзя, наша задача — найти золотую середину в этом вопросе. Идёт подсчёт фактически понесённых затрат предприятий», — ответил Данияр Сафиуллин.





Перевозчики жалуются, что в последние годы регулярно дорожают аренда, ГСМ и запчасти, — при той же прибыли, что и несколько лет назад, их затраты увеличиваются практически каждый месяц.





По мнению перевозчиков, прибавка в 1–3 рубля лишь минимально улучшит ситуацию.





«Поднять тариф нам обещают каждые полгода уже три года. Все понимают, что запчасти дорожают, бензин дорожает, техобслуживание дорожает, а мы на всё том же месте. В идеале давайте начнём не со времён СССР, а близко к тому, когда стоимость проезда была приравнена к стоимости литра бензина. Литр бензина стоил 6 рублей — проезд в транспорте стоил 6 рублей, 12 — проезд тоже 12 рублей, потом бензин стал 16, 18, 35, а мы всё топчемся на 19 рублях. Думаю, если повысят, то рубля на 2, но для нас это слёзы. На данный момент хотя бы 25 рублей, чтобы была хотя бы какая-то рентабельность. Потому что мы на таком выживании, бизнес у нас идёт вбелую, вчистую, каждая копейка идёт официально. Их [денег] не хватало и в последнее повышение, потому что они идут смешные. Мы напрямую зависим от [стоимости] бензина, львиная доля уходит. Повышение на 2 рубля — это, грубо говоря, подачка. Я понимаю [недовольство] со стороны народа, от той же бабушки какой-нибудь, но нам очень тяжело выживать», — рассказала корреспонденту НГС индивидульный предприниматель на маршруте автобуса № 19 Ирина Щекина.





По словам председателя комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству Игоря Кудина, предполагается, что тариф повысят с января 2019 года. «Это может быть и раньше, но будет зависеть от губернатора, департамента по тарифам Новосибирской области. Конечно, муниципалитету хотелось бы, чтобы это было хотя бы в ноябре. Я думаю, что инерция будет такая, что, скорее всего, с января», — резюмировал Кудин.





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