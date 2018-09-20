«Где дороги?»: кольцам объявили войну

Площадь Станиславского превратили из кольца в Т-образный перекрёсток, а строители уничтожили сквер

В 23-м выпуске проекта «Где дороги?»: дорожные знаки, которые путают водителей, платный шлагбаум на общей дороге и строители, уничтожившие зелёный сквер перед жилыми домами. 

«Где дороги?»: кольцам объявили войну


Открывает выпуск новый дорожный знак, который путает водителей. «Вот такой знак приоритета висит перед площадью Станиславского при движении со стороны Троллейной в сторону площади Маркса. Ни кольца на знаке, ни продолжения Титова нет. Получается, там Т-образный перекрёсток», — рассказал наш наблюдательный читатель. 



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


Очередное перекрытие общей дороги и попытка брать деньги за проезд. «Была федеральная трасса в Первомайском районе, по улице Твардовского с выездом к Благовещенскому жилмассиву, проходила вдоль садоводческих обществ. Нет, нашелся хозяин, почему-то в одночасье участок трассы перешёл в частную собственность. Поставил железные ворота и теперь за проезд требует по 2000 рублей с каждого. А нам что теперь, летать, бросать участки?» — жалуется читательница Елена. 



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


«Огромные ямы по дороге в роддом № 4 около дома по улице Кошурникова, 53/2», — сообщает Светлана. 



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


«Вот так делают у нас ремонт дороги на Высоцого. Старый асфальт снимают и за забор высыпают. Зачем вывозить мусор? У нас же за любым забором свалка», — пишут местные жители. 



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


Жители улицы Танковой продолжают жаловаться на масштабную стройку и грузовики, которые портят инфраструктуру. «Подавили поребрики, испортили газон», — возмущены жильцы.



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


А в Октябрьском районе дорожники поставили бордюр вдоль улицы Василия Старощука таким образом, что он заблокировал въезд во дворы на территории Военного городка. Проехать могут только грузовики и внедорожники. 



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


На улице Громова строители снесли зелёные насаждения в сквере перед жилыми домами. «Строят двухэтажный супермаркет. Часть сквера уже снесли, жители бросались под нож бульдозера, написали в прокуратуру, депутатам и в администрацию», — информируют активисты. 



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


«Посмотрите на состояние дороги в 5-м Экскаваторном переулке, Ленинский район. Дети ходят в школу, грязь и огромные лужи. Очень хотелось бы, чтобы на наших улицах произвели уравнение и отсыпку дороги», — просят жители района. 



«Где дороги?»: кольцам объявили войну


«Первомайский район, улица Красный Факел. Идут работы по устройству тротуара, но оставили 2 старых фонарных столба прямо на тротуаре. В итоге эта часть тротуара метров 30 в сезон выпадения снега не будет убираться от снега, деньги на благоустройство потрачены зря», — пишут местные жители.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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