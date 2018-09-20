Убрали с дороги

Утром 18 сентября жители Советского района Новосибирска замёрзли на остановках — на дорогах, как и на онлайн-картах ЦУГАЭТ, не оказалось популярных маршруток № 6 и 7. Толпе пассажиров пришлось разъезжаться на такси. Жители Академгородка заподозрили водителей в очередной забастовке и лишении лицензии, тогда как сами маршрутчики на вопрос о том, что происходит, разводят руками и говорят о «приказе сверху». Рынок пассажирских перевозок Новосибирска, знают эксперты, в стадии передела, и он не совсем честный — перевозчиков ждут судебные разбирательства. О том, что происходит с популярными маршрутками, — в материале НГС.

О том, что с городских дорог пропали маршрутки № 5 (Чемской бор — областная больница), 6 (Белоусова — Речной вокзал) и 7 (Белоусова — Котельная), стало известно утром 18 сентября — местные жители пожаловались в редакцию НГС и в соцсетях на толпы пассажиров на остановках. Автобусов не было даже на картах Яндекс.Транспорт и ЦУГАЭТ.





«Не могли уехать 40 минут, маршруток нет по району вообще. Пришлось вызывать такси. Сможем ли мы завтра уехать на маршруте № 7?» — рассказала НГС жительница Академгородка. Сообщения о том, что люди не могут уехать, поступали также с остановок «Торговый центр», «ГПТУ-55» и других в Академгородке и на Шлюзе.





Местные жители заподозрили водителей в очередных забастовках, какую, например, в декабре устраивали водители автобусов на левом берегу. Обостряют ситуацию и повышающиеся цены на газ. Другие версии связывали с банкротством перевозчика — все три маршрута обслуживал ИП Ануреев. Юрий Ануреев объяснил корреспонденту НГС, что сам расторгнул договор с мэрией.





«Никаких проблем нет. У меня просто плохое здоровье, и я закончил эту деятельность», — коротко пояснил перевозчик.





Водители «семёрки» о ситуации говорить отказываются, отмечая, что они «люди подневольные». По их словам, приказ не выходить на рейсы 18 числа им передало начальство, а доход за пропущенный день компенсировали.





Новым перевозчиком маршрутов № 5, 6 и 7 стала компания «ПежоСервис»





Вчера, 19 сентября, в пресс-центре мэрии представили нового перевозчика маршрутов, от которых отказался Ануреев, — им стала компания «ПежоСервис». «В результате оценки поступивших заявлений от перевозчиков на право получения без проведения открытого конкурса свидетельств и карт маршрута на осуществление регулярных перевозок по указанным маршрутам № 5, 6, 7 принято решение о выдаче карт маршрута и свидетельства, позволяющих осуществлять перевозки пассажиров и багажа, ООО "ПежоСервис". Решение принято на основании сравнения средних арифметических значений годов выпуска транспортных средств предприятий-перевозчиков, подавших заявления», — пояснили в мэрии.





Директор «ПежоСервис» Павел Попов рассказал НГС, что до этого компания не занималась пассажирскими перевозками. Компания пришла со своим автопарком, большая часть которого — иномарки, а также забрала часть машин у Ануреева. «Стоимость проезда поднимать? Да нет, даже не думаем об этом. Сильно с этим баловаться нельзя, народ не готов к таким подъёмам», — объяснил он и добавил, что ежедневно на 7-й маршрут выходит 20 микроавтобусов.





Вместе с этим 18 и 19 сентября мэрия пустила больше автобусов на 7-й маршрут, чем обычно, а диспетчеры усилили за ними контроль с помощью системы «АСУ-Навигация», заявили в администрации города.





По мнению директора компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаила Большова, конкурс, который провела мэрия, прошёл с нарушениями — на него заявились две компании: «Демос-с» и «ПежоСервис», но предпочтение отдали второй. При этом, по его словам, учредителями «ПежоСервис» являются Эдуард Остапенко и Арам Суварян — впрочем, в базе данных «Контур.Фокус» учредителем значится Павел Попов, а Остапенко — как бывший директор и учредитель совместно с бизнесменом Аскаром Салимовым. О связи «ПежоСервиса» с Остапенко НГС заявил и Валерий Ильенко, заместитель председателя областного Заксобрания и член правления Транспортного союза Сибири.





Остапенко и Суварян были замешаны в скандале с другим академовским маршрутом — № 43 (ОРМЗ — Общественный торговый центр). По версии следствия, в 2015 году Суварян, работая директором ЦУГАЭТ, пообещал помочь частному перевозчику Остапенко победить в конкурсе за взятку в два миллиона рублей. В итоге Суваряна приговорили к восьми годам колонии.





«По моему личному мнению, передали договор «ПежоСервис», нарушая федеральный закон № 220, то есть нельзя было передавать договор с ЧП на ООО в таком режиме, как они это сделали. Я думаю, последует обращение в УФАС, в прокуратуру, в суд от компании "Демос-с". Когда передаётся маршрут на временное использование маршрута — на 180 дней, — условия простые: какая первая организация приходит, та компания и считается победителем. А они начали высчитывать какую-то систему баллов, устроили какой-то мини-конкурс, и компания "Демос-с" была первая, а выиграла "ПежоСервис". В здании ЦУГАЭТ говорили, что Ануреева уговорили передать договор, но Ануреев, насколько мне известно, сам пришёл и написал отказ», — объяснил Михаил Большов.





«ПежоСервис» получил маршруты на 180 дней





Заместитель председателя областного Заксобрания и член правления Транспортного союза Сибири Валерий Ильенко связывает отсутствие маршруток 18-го числа с конфликтом между Ануреевым и Остапенко — первый брал машины в аренду у второго.







«Я думаю, это частный случай, а не передел рынка. То, что необходимо маршрутную сеть модернизировать, — я с этим соглашусь, но то, что в Советском районе раздел рынка, я бы не сказал. Перевозчик, не имея собственного автопарка, он его арендовал, здесь просматривается, что тот, у кого он его арендовал, нужно забрать. Поэтому в один момент транспортные средства не вышли на маршрут. То, что маршрутная сеть должна работать и что в этом случае нужно обезопасить пассажиров. Такого не должно происходить, что от одного человека зависит всё, — что он захотел, и завтра остановил маршрут. Это неправильно, люди остались крайними», — пояснил он.





Несмотря на это, жители Академгородка продолжают негодовать и боятся, что завтра маршруток не окажется вновь.





Об этом корреспонденту НГС рассказали горожане на остановках. «Да почти каждый день [езжу на "семёрке"], в университет или просто в верхнюю зону. Будет плохо, конечно, если её вдруг отменят, но сейчас по этому маршруту автобусов много ходит, просто ждать придётся подольше, а вот до Шлюза уже проблематично станет доезжать, кроме "семёрки" ещё только 23-й автобус вроде едет, который раз в сто лет, и то с Демакова, ещё 43-я маршрутка, но всё равно, конечно, временем придётся запасаться», — рассказала студентка НГУ Полина.





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