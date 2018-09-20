Убрали с дороги
Бизнесмен отказался возить пассажиров — его место заняла фирма, связанная со взяточником из ЦУГАЭТ
Утром 18 сентября жители Советского района Новосибирска замёрзли на остановках — на дорогах, как и на онлайн-картах ЦУГАЭТ, не оказалось популярных маршруток
О том, что с городских дорог пропали маршрутки № 5 (Чемской бор — областная больница), 6 (Белоусова — Речной вокзал) и 7 (Белоусова — Котельная), стало известно утром 18 сентября — местные жители пожаловались в редакцию НГС и в соцсетях на толпы пассажиров на остановках. Автобусов не было даже на картах Яндекс.Транспорт и ЦУГАЭТ.
«Не могли уехать 40 минут, маршруток нет по району вообще. Пришлось вызывать такси. Сможем ли мы завтра уехать на маршруте
Местные жители заподозрили водителей в очередных забастовках, какую, например, в декабре устраивали водители автобусов на левом берегу. Обостряют ситуацию и повышающиеся цены на газ. Другие версии связывали с банкротством перевозчика — все три маршрута обслуживал ИП Ануреев. Юрий Ануреев объяснил корреспонденту НГС, что сам расторгнул договор с мэрией.
«Никаких проблем нет. У меня просто плохое здоровье, и я закончил эту деятельность», — коротко пояснил перевозчик.
Водители «семёрки» о ситуации говорить отказываются, отмечая, что они «люди подневольные». По их словам, приказ не выходить на рейсы 18 числа им передало начальство, а доход за пропущенный день компенсировали.
Вчера, 19 сентября, в пресс-центре мэрии представили нового перевозчика маршрутов, от которых отказался Ануреев, — им стала компания «ПежоСервис». «В результате оценки поступивших заявлений от перевозчиков на право получения без проведения открытого конкурса свидетельств и карт маршрута на осуществление регулярных перевозок по указанным маршрутам
Директор «ПежоСервис» Павел Попов рассказал НГС, что до этого компания не занималась пассажирскими перевозками. Компания пришла со своим автопарком, большая часть которого — иномарки, а также забрала часть машин у Ануреева. «Стоимость проезда поднимать? Да нет, даже не думаем об этом. Сильно с этим баловаться нельзя, народ не готов к таким подъёмам», — объяснил он и добавил, что ежедневно на 7-й маршрут выходит 20 микроавтобусов.
Вместе с этим 18 и 19 сентября мэрия пустила больше автобусов на 7-й маршрут, чем обычно, а диспетчеры усилили за ними контроль с помощью системы «АСУ-Навигация», заявили в администрации города.
По мнению директора компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаила Большова, конкурс, который провела мэрия, прошёл с нарушениями — на него заявились две компании: «Демос-с» и «ПежоСервис», но предпочтение отдали второй. При этом, по его словам, учредителями «ПежоСервис» являются Эдуард Остапенко и Арам Суварян — впрочем, в базе данных «Контур.Фокус» учредителем значится Павел Попов, а Остапенко — как бывший директор и учредитель совместно с бизнесменом Аскаром Салимовым. О связи «ПежоСервиса» с Остапенко НГС заявил и Валерий Ильенко, заместитель председателя областного Заксобрания и член правления Транспортного союза Сибири.
Остапенко и Суварян были замешаны в скандале с другим академовским маршрутом —
«По моему личному мнению, передали договор «ПежоСервис», нарушая федеральный закон
Заместитель председателя областного Заксобрания и член правления Транспортного союза Сибири Валерий Ильенко связывает отсутствие маршруток 18-го числа с конфликтом между Ануреевым и Остапенко — первый брал машины в аренду у второго.
«Я думаю, это частный случай, а не передел рынка. То, что необходимо маршрутную сеть модернизировать, — я с этим соглашусь, но то, что в Советском районе раздел рынка, я бы не сказал. Перевозчик, не имея собственного автопарка, он его арендовал, здесь просматривается, что тот, у кого он его арендовал, нужно забрать. Поэтому в один момент транспортные средства не вышли на маршрут. То, что маршрутная сеть должна работать и что в этом случае нужно обезопасить пассажиров. Такого не должно происходить, что от одного человека зависит всё, — что он захотел, и завтра остановил маршрут. Это неправильно, люди остались крайними», — пояснил он.
Несмотря на это, жители Академгородка продолжают негодовать и боятся, что завтра маршруток не окажется вновь.
Об этом корреспонденту НГС рассказали горожане на остановках. «Да почти каждый день [езжу на "семёрке"], в университет или просто в верхнюю зону. Будет плохо, конечно, если её вдруг отменят, но сейчас по этому маршруту автобусов много ходит, просто ждать придётся подольше, а вот до Шлюза уже проблематично станет доезжать, кроме "семёрки" ещё только 23-й автобус вроде едет, который раз в сто лет, и то с Демакова, ещё 43-я маршрутка, но всё равно, конечно, временем придётся запасаться», — рассказала студентка НГУ Полина.
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Кирилл Шматков
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