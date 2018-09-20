Отработал — и помирай: среднестатистический новосибирец успеет пожить на пенсии всего год

В Новосибирске прошло несколько митингов против повышения пенсионного возраста

На следующей неделе Госдума РФ рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста во втором чтении — НГС подсчитал, сколько новосибирцы смогут прожить на пенсии, если его одобрят.





По данным официальной статистики, новосибирцы стали жить дольше, хоть и ненамного. Если в 1990 году средняя продолжительность жизни составляла почти 69 лет, то к 2017-му она перевалила за 71 год. Когда Владимир Путин выступал перед россиянами, он отметил, что за последние 15 лет продолжительность жизни в стране выросла почти на восемь лет, но в Новосибирской области за 28 лет прибавилось лишь два с лишним года, по данным Новосибирскстата.





Если закон одобрят, мужчины успеют пожить на пенсии семь лет, а женщины — 12 лет. Но эти цифры усреднёны и не очень точны, хотя именно ими пользуются чиновники и политики, оправдывая пенсионную реформу. Другая и не самая утешительная картина складывается, если посмотреть статистику отдельно для женщин и мужчин.









Женщины в Новосибирской области живут дольше мужчин. В 1990-м среднестатистические мужчины жили по 63 года, а женщины — по 74. К 2017-му продолжительность жизни мужчин увеличилась до 66, а женщин — до 77, показывают подсчёты статистиков. Так, по новым правилам (мужчины будут уходить на пенсию в 65, а женщины — в 60) мужчины поживут на пенсии в среднем около года, а женщины — 17 лет.





В деревнях люди живут ещё меньше. По данным Новосибирскстата, в последние тридцать лет в сёлах уходят из жизни на два-три года раньше, чем в городах, вне зависимости от пола.









В областном минздраве повышающийся уровень продолжительности жизни связывают с развитием в регионе медицинских центров. Например, в Новосибирске работает один из сильнейших центров медицинской профилактики.





«Этот центр ведёт активную кампанию по профилактике как инфекционных, так и неинфекционных болезней. Соответственно, население понимает логичность прийти и заблаговременно провериться, нежели лечиться, когда болезнь уже наступила. Это и для здоровья безопаснее, и с финансовой точки зрения выгоднее. При дальнейшем развитии медицинских центров, если они будут открываться всё больше и больше на базе поликлинических отделений, — это будет способствовать повышению продолжительности жизни», — рассказали корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения Новосибирской области.





Однако самое интересное начинается, если посчитать, сколько при этом перечислят в Пенсионный фонд наши среднестатистические новосибирцы и сколько они из него получат в виде пенсий. Поскольку средняя зарплата постоянно меняется, мы посчитали средний ее показатель за тот срок, данные по которому указаны на сайте Росстата. В 2007 году она была 12 017 рублей и потом почти все время росла. Таким образом, за весь период вплоть до 2017 года включительно среднестатистический новосибирец получал в среднем порядка 20 400 рублей в месяц. А за весь этот период он заплатил в ПФ 815 тысяч рублей.





Сейчас средняя зарплата составляет 34 500 рублей. Для простоты представим себе, что зарплата уже не будет расти больше никогда (не дай бог, конечно). И с этой зарплатой среднестатистический новосибирец проработает хотя бы ещё 19 лет. Тогда за все 30 лет стажа его работодатель перечислит в Пенсионный фонд всего порядка 2,4 миллиона рублей.





Средняя пенсия в Новосибирской области составляет сейчас около 13 500 рублей. Поскольку мы предположили, что зарплата не будет расти, то пенсии, по всей видимости, тоже. Таким образом, за год среднестатистический пенсионер получит 162 тысячи рублей.





Но поскольку средний мужчина умрет уже через год после выхода на пенсию, то у Пенсионного фонда останется больше 2,2 миллиона рублей из тех, что ему перечислили с его зарплаты.







У женщин ситуация получше. За 11 лет на пенсии они смогут получить 2,7 миллиона рублей. То есть даже больше, чем поступило от них за 30 лет. Но даже если представить, что часть денег, сэкономленных на мужчинах, пойдет на финансирование женских пенсий, то все равно ПФ остается в плюсе. Если грубо считать, что женщин и мужчин одинаково, то у Пенсионного фонда все равно остается 1,8 миллиона рублей.







Рассмотреть пенсионную реформу во втором чтении Госдума РФ должна на следующей неделе. В первом чтении её одобрили в середине июля, среди голосовавших за оказалось много депутатов, представляющих Новосибирскую область. Уже после этого Владимир Путин в эфире федеральных телеканалов сообщил о смягчении реформы (НГС рассказывал об этом в режиме онлайн), но новосибирцев выступление президента не убедило.





С июня в Новосибирске и по всей стране началась волна митингов против повышения пенсионного возраста. Один из последних прошёл в Нарымском сквере неделю назад. А 9 сентября на несогласованной акции, посвящённой этой же реформе, задержали более 10 человек. Задержания в этот день происходили и в других городах.