Усатый топит за «Сибирь»

В последнее время хоккейную «Сибирь» заметно лихорадит. Восемь поражений подряд, смена главного тренера и уход нескольких игроков заметно подпортили настроение как самим игрокам, так и болельщикам. Корреспондент НГС пообщался с одним из главных болельщиков «Сибири», Дмитрием Казанцевым, и узнал о том, как заядлые фанаты новосибирского хоккея переживают поражения «Сибири» и каково это — жить в спортивной семье.

Первый матч, на котором побывал Дмитрий, был в октябре 2014 года





С начала сезона ХК «Сибирь» проиграл восемь матчей подряд. Владимира Юрзинова, который возглавил команду в декабре прошлого года, сменили, а из команды ушли несколько игроков. На фоне затянувшейся серии неудач в социальных сетях нередко звучат обвинения в адрес команды и руководства клуба. Но у «Сибири» всегда были болельщики, которые пойдут с командой до победного конца. Один из них — предприниматель Дмитрий Казанцев, известный в городе как «Усатый в каске». Корреспондент НГС, заметив Дмитрия на одном из матчей, попросил одного из самых ярких болельщиков дать интервью.





С чего всё началось?







Меня много раз об этом спрашивали. Во-первых, в детстве я сам играл, на первенстве «Золотой шайбы». Мы тогда второе место в городе заняли среди юношей. Потом была армия, потом свадьба, потом семья, работа, девяностые. И машинами торговал, и чем только не занимался. Понятно, что стало не до хоккея. Я только матчи сборной смотрел. Бытовые проблемы начались, сделал фирму. Так и прошли 15 лет.







Пока была фирма, у меня был неприятный момент. Я 12 лет находился в одном помещении, вложил туда всю душу. А потом пришла проверка и меня выгнали. Потратил на это дело немереное количество средств. Я начал судиться, дошёл до Верховного суда. Маленько меня потравили, я понял, что больше такой ерундой заниматься не буду. В итоге я ушёл из этого помещения.





Пришлось начинать всё с нуля, и у меня началась жуткая депрессия, которая продлилась три года. Я сам не понимал, что делаю.







Пока у меня была депрессия, я открыл два магазина. Даже не знаю, как я смог это сделать. Потом опять удар: начался кризис. Пришлось эти магазины закрыть, откатились лет на пять. Опять жуткий депресняк начался. Семья уже рукой махнула. Лежал и думал, где найти ту таблетку, чтобы себя найти. На самом деле я лежал как овощ. Семья поначалу пыталась меня тормошить, но у меня была полная пустота внутри.







В какой-то момент меня уговорили друзья съездить с ними в ЛДС. Я на них смотрел как на чокнутых. Они в форме, с джерси. А я с пивом домой иду. Не мог этого понять, но потом меня вытащили.





На стадионе я переключился и понял, что здесь другая жизнь, другая семья и энергетика.





Мы живём в обыденном мире, грязнем в проблемах, бизнесе деньгах, суете. В какой-то момент я от этого отвлёкся. Первый матч я смотрел с женой и мы всегда после этого вместе.







Поначалу у нас не было денег на атрибутику и мы покупали самые дешёвые билеты, за воротами. Когда мы окунулись в эту энергетику и начали следить за командой, у нас появилось больше позитива. Мы плюнули на рабочие проблемы. Самое интересное, что в бизнесе тоже всё наладилось. Поменяли в голове негатив на позитив, и у нас всё начало получаться.







Среди болельщиков Дмитрий известен под прозвищем «Усатый в каске»





А вас узнают на улицах? Вас как главного болельщика «Сибири»?







Нет, не узнают. Без усов и каски меня даже игроки не узнают. Был один забавный случай, когда получилось, что мы летели в одном самолёте с командой в Астану. Идёт капитан команды Степан Санников и помощник Константин Алексеев. Я подхожу к ним, здороваюсь, желаю удачи. Они остановились, разговаривают со мной. И тут я говорю: «Я усатый в каске!». Они заржали, сказали, что не узнали, что в «нормальном» обличье меня никогда не видели. А как меня узнать? У меня же там каска с рогами, и я такой весёлый. Я в жизни нахапался негатива и сейчас хочу получать от жизни позитивные эмоции.







А вы часто с командой путешествуете на выездные игры?







В том году у нас было, по-моему, три выезда. Несколько городов. Планируем заранее, когда выходит календарь игр. Заранее покупаем билеты, бронируем номера. Я не глава фан-клуба, у меня нет такого. Я болельщик. Как-то так получается, что люди начали тянуться ко мне. Сделали во «ВКонтакте» группу, в которой за неделю набралось 400 человек. Я всегда был против какой-то структуры, наигрался в своей жизни в фирмы. Это ответственность, общение с людьми. Проще дурака валять. Но тем не менее начали маршами ходить, и я за всех несу ответственность.







Говоря о том памятном случае, когда вас задержали за марш болельщиков. Клуб с вами сам связался?







Когда это случилось, генеральный менеджер написал письмо, чтобы я держал их в курсе ситуации. Для них это ведь тоже нехорошо, когда болельщиков забирают в полицию. Когда это всё подзатянулось, началось давление, тогда на самом деле меня хотели на 15 суток закрыть. Тогда я обратился к клубу за юридической помощью. Хорошо, что получилось так, что мне только штраф дали. 15 суток мне не шибко хотелось сидеть.





Хотя ребята, болельщики, предлагали свои услуги: отсидеть за меня либо пойти вместе, чтобы не скучно было. (Смеётся.)







Казанцев признался, что больше всего ему понравилось в Астане





Какие у вас взаимоотношения с болельщиками из других клубов? Драки случаются?







Прям так, чтобы пьяный дяденька лез с кулаками, — такого нет. Больше негатива в социальных сетях между болельщиками. Сами знаете, когда разводится срач в комментариях. Когда приезжаешь на другой стадион, тебе всё покажут, всё расскажут, с тобой пофотаются. И они приходят, и мы там с ними. На самом деле дружеская обстановка. Конфликтов не случается. Конечно, в каждом городе есть нормальные, есть не нормальные. Из Астаны к нам ребята приезжали, а наши идут и выкрикивают что попало. Мы извинились, с ребятами поговорили. Все понимают, что такое бывает.







Из всех поездок на выездные игры где больше всего понравилось и что больше всего запомнилось?







В прошлом сезоне так совпало, что две выездные игры были в Астане. Это был сентябрь месяц и погода удалась. Мы там пять дней жили, в Астане. Меня город удивил и поразил. Как они всё быстро строят. Арена у них шикарная, люди доброжелательная. Наши тогда две игры выиграли. Мы потом пошли в бар, там и их болельщики собирались. Мы заходили туда в форме, в рогах и в усах. Их болельщики просто скандировали «С победой!», подходили к нам, присаживались, чокались. Было братание. В Астане мне понравилось больше всего. А Москва — это дикий город.







Во время выездов болельщики не конфликтуют между собой





Как отнеслись соседи к дому болельщика, который вы открыли? Люди идут навстречу, или кто-то сопротивляется?







Понятно, что везде и всегда есть довольные и недовольные. Обычно бабушки у нас недовольны всем, но все они отнеслись с позитивом. Дом же не стал страшнее. Я подошёл скрупулёзно к этому. Сам занимался дизайном. <…> Были недовольные. Люди завидуют не только финансовому успеху, но и идейному. Я не говорю про всех, но встречаются. Ну поговоришь с ним, бывает, и в грубой форме. (Смеётся.)







Чего вы ждёте от команды в этом сезоне?







По крайней мере, что должны, но не обязаны. Попасть в плей-офф.





Хочу, чтобы команда играла.





Мне нравится ездить с командой, общаться после матча. В других городах игроки относятся к тебе с уважением. В принципе игроки всегда к нам относятся с уважением. В других городах бывает, что и убегают от нас, прячутся, когда проиграют. А когда выиграют — мы общаемся с ними, учим уму-разуму. Вообще в их жизнь, считаю, что неэтично лезть. Человек, который в центре внимания, ему очень тяжело. Мы не настолько близки с ними, чтобы быть друзьями, в одном дворе не жили. В соцсетях, бывает, ребятам, чьи контакты есть, отправляем ролики с мероприятий.







В детстве Дмитрий мечтал стать скульптором





Часто с вами собака в хоккейной форме. Расскажете о ней?







Это Тёпа. Где я, там и собаки. Раньше у офиса был вольер с тремя будками. Там жили три собаки. В какой-то момент мне доложили, что ещё одну собаку подкинули. Решили назвать Тёпой. Потом, когда она подрастать начала, я заметил, что она собака не глупая. У нас дома ещё три собаки было, и жена была против четвёртой. И тогда я решил, что Тёпа будет автомобильной собакой: я на тот момент часто мотался на машине по городу. Потихоньку приучил её. Она, кстати, сейчас в машине сидит, окна открываю всегда. Технология отработанная. Забрал я её домой и сказал, что будет здесь жить. Уже привязался на тот момент. А когда начали на стадион ходить, то я решил, что она тоже будет известная собака. На стадион пока не пускают её. (Смеётся.)







Сколько стоить быть болельщиком?







Мы берём абонементы по 25 тысяч. И атрибутика. Вообще мы пришли к тому, что не обращаем на это внимания. Надо — покупаем. Машину вот винилом заклеил, на дом сколько-то потратил. Но я не считаю эти деньги. Это всё ради эмоций. И жена это уже поняла.







Что должно появиться в новом ЛДС?







Как болельщик «Сибири» я по другим стадионам поездил, посмотрел. В Омске у них был детский городок. Я бы хотел, чтобы в новом ЛДС у нас появился детский городок.





В его создании я хочу и готов поучаствовать.





У меня есть своё виденье. Я в душе скульптор.







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