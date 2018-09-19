«Нас не пускают на порог»: сотни новосибирцев не могут выбить свои зарплаты

Один из крупнейших грузоперевозчиков России, транспортная компания РАТЭК в этом году мелькает в новостях совсем не в хорошем свете — работники во многих городах не могут получить свою зарплату. В сентябре этого года в редакцию НГС обратились сотрудники новосибирского филиала — они возмущены многомесячными перебоями с деньгами и растеряны: что же им делать, чтобы получить хотя бы часть честно заработанного. По их словам, уволенных работников даже не пускают на порог офисов, а бухгалтерия бессильна и не может ответить на вопросы бывших коллег. Корреспондент НГС узнала, насколько ситуация запущена, и попросила юриста и специалиста по кадрам рассказать план действий.

РАТЭК занимается грузоперевозками уже 20 лет — судя по официальному сайту, она позиционирует себя как «надёжная транспортная компания с высоким рейтингом качества предоставляемых услуг и укрепившемся имиджем на рынке» с 120 филиалами в России и Казахстане.





Но несколько лет назад у компании начались большие проблемы с выплатой денег работникам во многих городах России.







В начале сентября полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подтвердил, что РАТЭК входит в пятёрку компаний, долг по зарплате которых превышает 25 миллионов рублей. В Новосибирской области такая же ситуация у строительной компании «МСУ-78» — топ-менеджера обвиняют в невыплате более 40 миллионов рублей.







По оценкам самих сотрудников, грузоперевозчик не платит с лета примерно сотне человек в Новосибирске. Перебои с выплатами были и раньше, но во всяком случае какую-то часть зарплат работники получали, подтвердили корреспонденту НГС несколько опрошенных сотрудников.







«Я 5 лет работал. Всё было приемлемо [когда устраивался]. Её выплачивали два раза в месяц: один раз в месяц аванс, другой — это полностью вся сумма, премия и остаток оклада. А спустя года три перевели на трёхразовую выплату: аванс, потом остаток оклада и премиальная часть. И то бывало, что полностью премии люди не получали», — анонимно рассказал НГС экс-сотрудник транспортного отдела РАТЭК, уволившийся в конце июня 2018 года.







Он отметил, что ему недоплатили десятки тысяч рублей — и при этом не дают никаких гарантий на будущее. Собеседник рассказал, что уволился сам: терпеть безденежье для его семьи было невыносимо.







«Тяжело жить постоянно в долг. И одному бороться тяжело, а коллектива как такового у нас не было. Толпой если, человек 10, — уже что-то... Один я пытался забастовки поустраивать, а что толку-то?





До директора доходил — [мне говорили], что всё будет хорошо», — объяснил бывший работник. По его словам, компания закрывает филиалы в городах не только из-за долгов своим сотрудникам, но и из-за многомиллионных долгов перед субподрядчиками.







Как рассказал ещё один бывший менеджер компании из Новосибирска, проблемы с зарплатами начались не только у рядовых сотрудников, но даже у начальников. Многих просто не пускают в офис, а охранникам дают указание «этих людей не пускать на порог».







«В том году начались задержки. Но там либо увольняешься, либо работаешь, — там никого не держат. Пока работал — я всё время звонил и спрашивал, когда зарплата. И много людей звонит — во всех городах, не только в Новосибирске. (М.М.: А что говорят в бухгалтерии?) Они не могут объяснить.





Колл-центр говорит: «Мы не знаем, мы все сидим без денег», с бухгалтерией не соединяют. На вопрос, могут ли соединить с генеральным директором, — нет, говорят, у нас нет такого права. Приёмы он тоже не ведёт», — описал ситуацию менеджер, проработавший в РАТЭК пять лет.







По его данным, компания должна ему около 110 тысяч рублей, тогда как в бухгалтерии — когда ему удалось до неё дозвониться — насчитали только 80 тысяч рублей. Также есть проблема — большую часть зарплаты, согласно трудовому договору, составляет оклад, а это меньше трети. Всё остальное считается премией — с её выплатой у работодателя наибольшие трудности.







Корреспонденту НГС удалось дозвониться до компании на второй день подготовки материала — телефон новосибирского филиала был занят несколько часов подряд, а федеральная линия официально не работает (об этом есть новость на сайте РАТЭК). В компании подчеркнули, что «работают» над ситуацией и с региональными властями, и с прокуратурой, но подробные комментарии, по мнению руководства, давать пока рано.







«Работаем по погашению задолженности по зарплате <…>





Прекрасно понимаем, что имеется такая, скажем, вина даже перед работниками, но принимаем все меры», — отчитались в новосибирском филиале РАТЭК.







Эксперты советуют сотрудникам объединиться и написать обращения в трудовую инспекцию, прокуратуру и пойти в суд





По словам юриста Евгении Имандосовой, у сотрудников компании есть несколько способов добиться своих денег. «Они же официально все трудоустроены, по трудовым договорам, записи есть в трудовых книжках.





Лучше коллегиально — когда пойдут не один-два-три человека, а коллегиально напишут обращение коллективное в трудовую инспекцию, это рассматривается быстро, вызывается сам работодатель, явка обязательна. Можно и в прокуратуру обратиться», — посоветовала эксперт.







Юрист заметила, что у прокуратуры есть право возбудить уголовное дело о невыплате зарплаты. Также экс-сотрудники могут объединиться и пойти в суд — но для начала всё же попробовать написать коллективное заявление в саму компанию: «Просим добровольно возместить заработные платы, иначе мы будем вынуждены обратиться в надзорные органы»; во многих случаях такой метод действует эффективно.







Свои меры есть и у кадровых агентств, рассказала НГС директор кадрового агентства «Люди дела» Елена Алеева.







«Бороться с такими ситуациями — это, наверное, не наша функция. Но то, что мы знаем многих работодателей, знаем их репутацию, их культуру, — это действительно так. И есть компании, с которыми мы не готовы работать», — пояснила специалист.







Алеева объяснила, что кадровики изучают отзывы о компаниях: бывает, на сайты транслируется один и тот же отзыв обиженного сотрудника — этого недостаточно для того, чтобы считать репутацию работодателя испорченной. Если же таких отзывов десятки и даже сотни, и многие касаются задержек зарплаты и даже невыплат — вакансии этой компании кадровые агентства вряд ли возьмут.







Но, по словам Елены Алеевой, агентства учитывают и тонкости ситуации на рынке — например, если многие застройщики задерживают зарплату на пару месяцев и сокращают штат — ясно, что это общая тенденция, а не кризис одной компании.







«Вот таких клиентов мы берём в работу, потому что понимаем — такова была рыночная ситуация. Но обычно это касается постоянных клиентов, тех, кого мы знали до того», — рассказала Елена Алеева.







Эксперт добавила, что самим соискателям не стоит изливать душу на собеседованиях с новым работодателем, — даже если предыдущий начальник совсем не платил зарплату, из-за откровенности насчёт невыплат человек, скорее всего, получит отказ.







«Коротко, со спокойными эмоциями [сказать]: «Да, было такое, пережили, идём дальше», — порекомендовала специалист по кадрам.







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