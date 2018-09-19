Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio

Роскошная Евгения делает интерьеры, качается в зале, а на дороге мужчины прощают ей ошибки за улыбку

Евгения, 29 лет, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Работает в интерьерном салоне, создаёт интерьеры. Владеет красным седаном KIA Rio.

Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Я езжу на KIA Rio, это мой первый автомобиль. Выбирала из авто средней стоимости, но обязательно хотела новый автомобиль из салона, чтобы не доставлял лишних проблем в обслуживании, кроме плановых ТО. И желательно из имевшихся в наличии, потому что ждать совсем не хотелось. 



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Всё сошлось на ней — сожалений и разочарований не было ни разу. Считаю, что это идеальный вариант первого авто для девушки — комфортный, динамичный, надёжный и яркий!



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Я люблю ездить по Новосибирску, понимаю стиль вождения в этом городе. Вожу очень аккуратно и внимательно с первого дня, стараюсь не отвлекаться на гаджеты и концентрироваться на дороге. Для меня авто в первую очередь даёт ощущение защищённости и комфорта, а во-вторых, конечно, мобильность — как по-другому всё успеть, когда в сутках всего 24 часа.



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


На своём авто я езжу в основном по городу, если стоит вопрос о дальней поездке, предпочитаю оставить авто на паркинге и расслабиться на пассажирском сиденье, когда за рулём мужчина. Бывают и исключения, конечно, но это большая редкость.



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Я всегда знала, что у меня будет автомобиль, очень хотела водить. Наверное, именно поэтому не получила права в 18 лет, так как знала, что обязательно захочу своё авто, а возможности его купить тогда не было. 



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Как только возможность появилась — сразу всё произошло. 6 лет назад получила водительское удостоверение, купила машину, села и поехала — всё просто. Кстати, сдала сама — с первого раза, на машине с механической коробкой передач, и очень этим горжусь! 



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Я долгое время работала в сфере сотовой связи, но год назад решила кардинально поменять сферу деятельности и заниматься тем, что приносит удовольствие. Мне всегда были интересны дизайн, мода и красота. 



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Сейчас работаю в элитном интерьерном салоне города, который сотрудничает с фабриками Европы премиум-класса. Создаю красивые и стильные интерьеры, параллельно получаю образование в сфере дизайна, изучаю итальянский язык и кайфую от этого процесса.



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Первый в списке моих увлечений это спорт, но без фанатизма — 2–3 раза в неделю занятия в зале с персональным тренером. Очень люблю путешествовать, стараюсь хотя бы раз в несколько месяцев сменить обстановку. Особенный кайф для меня — уехать из зимы в лето.



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Как реагируют мужчины? Цвет моего авто очень предсказуем, конечно, сразу понятно, что за рулем дама! Но могу сказать откровенно: ни разу за 6 лет лет не было неприятных историй на дороге, связанных с противоположным полом. Настоящие мужчины всегда пропустят, помогут, если это нужно. И за улыбку простят наши маленькие ошибки за рулём.



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


Знакомятся часто, а особенно летом — наверное, обстановка располагает. Я отношусь к этому нейтрально: конечно, приятно, но я не люблю излишнее внимание.



Девушка месяца: яркая Женя и красный Rio


За рулём автомобиля я каждый день и в целом, несмотря на пробки, качество дорог и отсутствие свободных парковочных мест, для меня вождение всегда в удовольствие. Хочу пожелать всем водителям, вне зависимости от пола, воспринимать трудности как мелочи и искать позитив во всём, ведь мысли материальны!


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

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