Казнь у Мёртвого озера

Полицейский ушёл из органов в VIP-таксисты и был убит — его задушили, чтобы заплатить за ипотеку

19 сентября в Новосибирске похоронили 43-летнего таксиста Дмитрия Малеева — по версии следствия, мужчину задушил его клиент. Дмитрий пропал 14 сентября, через два дня полицейские обнаружили в Пашино его автомобиль и задержали предполагаемого убийцу. По информации источника в правоохранительных органах, расправиться с таксистом подозреваемому, возможно, помог родной брат, однако он остался на свободе — задержанный взял всю вину на себя. Добычей преступника стали три тысячи рублей — мужчина объяснил следователям, что пошёл на преступление из-за кредитов и ипотеки. Это далеко не первый случай нападения на водителя — буквально за день до первого убийства клиент такси ранил в шею водителя. В новосибирской ассоциации таксистов боятся возвращения 90-х — тогда грабили и убивали таксистов так часто, что водителям приходилось красить крыши машин красным цветом, чтобы их легче было найти. Подробности — в материале обозревателя НГС.

15 сентября в отдел полиции обратилась мать Дмитрия Малеева — женщина рассказала, что вечером 14 сентября её сын уехал на работу и не вернулся. Телефон мужчины был недоступен. По информации источника НГС в правоохранительных органах, полицейские почти сразу заподозрили, что Малеева убили. Дмитрий — бывший сотрудник МВД. «Как сотрудник он был неплохой, как человек тоже, — отметил источник. — По этой причине раскрыть это гнусное преступление было делом чести в кратчайшие сроки».





16 сентября полицейские нашли машину пропавшего возле дома в посёлке Пашино. Позже при поддержке Росгвардии был задержан подозреваемый в убийстве — как отметил источник, 33-летний мужчина был дома, всё в том же Пашино.





По версии следствия, 14 сентября примерно в 21:30 подозреваемый сдавил шею водителя петлёй в автомобиле KIA Optima, который был припаркован возле озера Мёртвое. «Мужчина задушил водителя такси, после чего сокрыл его тело в безлюдном месте и завладел автомобилем и денежными средствами пострадавшего», — пояснили в пресс-службе СК России по НСО. Труп таксиста был найден недалеко от СНТ «Голубые Озёра».





«Поступил заказ, брат поехал, посадил двух пассажиров, — рассказал корреспонденту НГС брат Дмитрия Евгений Хуторной. — По версии следствия, у них изначально было [задумано] машиной завладеть. Завезли на озеро, там и задушили Диму, тело выкинули. Машина какое-то расстояние проехала и заглохла. Толкать пытались, не смогли и бросили. Два брата. Один 1985-го, другой 1987 года рождения». Евгений пояснил, что один из братьев взял вину на себя, поэтому второго отпустили. Эту информацию подтвердил НГС источник в правоохранительных органах.





«Преступников было двое, два брата, оба не судимы, — описывает преступление источник. — В дальнейшем один якобы вылез из машины, а второй поехал на "Голубые Озёра" к своей якобы девушке. Там и задушил Диму. К преступлению он готовился, хотел завладеть машиной, но не получилось — машина заглохла, когда с неё пытались снять навигационную систему.





Сам преступник работал в Яндекс.Такси. Итог убийства — три тысячи рублей. На убийство его подтолкнули долги по кредиту и ипотека».







По словам брата погибшего, Дмитрий совсем недавно купил новую KIA Optima — специально, чтобы работать в Яндекс.Такси с VIP-клиентами. «Им было не важно, кто подъедет, как подъедет, на чём, — уверен Евгений. — Изначально они заказали ВИП-класс по приложению. Преступление планировали. Подъехал Дима... Двое детей у него, по восемь лет».





Бывший коллега Дмитрия Константин рассказал, что в органах Малеев проработал практически всю жизнь. Успел послужить и в ГИБДД, и в районном отделе МВД, и в транспортной полиции. В 2014 году он уволился из полиции — Константин предполагает, что Дмитрию надо было содержать семью и в какой-то момент мужчина понял, что в такси у него получается зарабатывать больше, чем в полиции.





«Такси, в принципе, прибыльное дело, — объяснил Константин. — Заработал на машину, новую машину купил себе. В разы больше денег зарабатывал. С возрастом понял, что надо заниматься каким-то другим делом. Он такой сам по себе деловой человек. Рассудительный очень, всегда говорил по делу». Мужчина отметил, что у Дмитрия был тихий приглушённый голос, он всегда разговаривал вежливо и спокойно, спровоцировать конфликт с клиентами он не мог. Константин исключает и возможность того, что Дмитрия могли убить из-за старого конфликта, связанного с работой в МВД.





«Дмитрий работал на таких местах в полиции, он вряд ли мог садить людей в тюрьму, — объясняет Константин. —





У него были должности, не связанные с заключением людей под стражу. Опером не работал, у него вряд ли были враги по работе».







В Новосибирске это далеко не первый случай нападения на таксистов. 13 сентября клиент ударил водителя ножом в шею — мужчину удалось спасти. Одним из самых громких и загадочных преступлений последних лет стало убийство 52-летней таксистки — её тело с синяками и переломами обнаружили в машине на Бугринском мосту.





В пресс-службе СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что отдельной статистики по нападению на таксистов нет. В ведомстве считают, что количество подобных преступлений за последнее время не увеличилось. «Профессия такая, что приходится незнакомых людей возить, сопряжена с риском, — пояснили в Следственном комитете. — Всегда была достаточно опасной профессией... Если с таксистом что-то происходит, то виновного устанавливают быстро. Маршруты все фиксируются».





Однако председатель ассоциации работников такси Андрей Артюх уверен, что последний год на жизнь таксистов стали покушаться чаще — он связывает это с ухудшением экономической ситуации.





«У таксиста к концу смены может быть пятёрка (пять тысяч рублей. — А.И.), не больше, — пояснил эксперт. — Вот люди готовы убивать за пять тысяч рублей. Может быть, к 90-м возвращаемся. Тогда даже крыши красили специально в красный цвет, чтобы легче было искать машины. Часто было, что грабили таксистов, выбрасывали машины в поля. Их находили таким образом».





Директор такси «Лидер» Вячеслав Шевченко уверен, что из-за опасности профессии таксист должен быть немного психологом и обращать внимание на поведение клиентов, а при малейших подозрениях — и вовсе сразу отказываться от поездки. «У нас, допустим, есть тревожная кнопка, более-менее действует, — объясняет Шевченко. — Рассылается оповещение по всем таксистам, у кого включено данное приложение. Кто ближе и готов помочь, срываются с места и мчатся по указанному адресу и помогают. Это работает не в том случае, когда человеку взяли и ударили по голове неожиданно. А когда назревает конфликт. Он же, бывает, не сразу переходит в вооружённую стадию. Конфликт назревает, таксист нажимает тревожную кнопку, и пока доходит до рукоприкладства, уже несколько машин подъезжают».





Все водители такси, с которыми пообщалась корреспондент НГС, отметили, что особой разницы в плане безопасности между официальной работой в такси и работой через агрегаторы нет.





«Тут всё индивидуально, — объяснил таксист Сергей Баранов. — Не знаешь, кого ты посадишь. Я не знаю, кто по ту сторону экрана стоит, кто заказывает такси. На самом деле преступлений гораздо больше, просто не все заявляют, если преступление обошлось. Сколько раз меня пытались "подрезать". По "Яндексу" прилетает заявка. Садятся трое парней, вроде адекватные. И где-то на середине пути: "Гони деньги, гони деньги". Объясняю, что у меня в основном безнал, вон налом двести рублей, забирайте, не разбогатею. Сидят тупят. Благо, мимо наряд [полиции] проезжал. И они стремительно из машины-то и вышли».







При этом таксисты подчёркивают, что считают свою профессию небезопасной — поэтому на всякий случай возят с собой средства самообороны. «Дубинка, перцовый баллончик, — перечисляет таксист Дмитрий Дягтерёв. — Идеально бы, конечно, чтобы в машине находился видеорегистратор с функцией съёмки салона автомобиля. Думаю, лучший способ избежания конфликта — это не провоцировать оппонента, агрессивные люди ждут в ответ агрессию, дабы мотивировать на хулиганские поступки. Ну и наш лайфхак среди моего окружения товарищей таксистов — это WhatsApp. Скидываем геоданные свои и по возможности описываем ситуацию. Множество раз были моменты, когда приезжали к товарищу машин по три-пять на помощь, а хулиганы и не подозревали об этом».





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