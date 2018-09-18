Гнездо Саттарова

Латиф Саттаров — известный отельер и ресторатор — объявил о девелоперском проекте в Новосибирске: недалеко от Академгородка предприниматель запускает в продажу комплекс таунхаусов. Крохотный посёлок он обещает обеспечить парком, баней и зоной барбекю, а взамен будет сам выбирать соседей. Подробности о проекте, может ли он стать действительно клубным, а также перспективы такого формата жилья в Новосибирске в принципе узнала корреспондент НГС.

10 сентября известный отельер и ресторатор Латиф Саттаров объявил о запуске нового проекта — на этот раз девелоперского. На своей странице в Facebook предприниматель сообщил о предварительной продаже в проекте «Гнёзда Фэмили Парк» — комплексе таунхаусов между дачными посёлками «Генетик» и «Академическое», в 6 км от Академгородка.







Проект буквально камерный. Пока он состоит из двух этапов строительства: первые 8 таунхаусов уже построены, в одном из них уже даже есть жильцы; второй этап, ещё на 6 семей, возведён под крышу — к зиме эту часть должны покрыть кровлей и остеклить, а сдать осенью следующего года.







Площадь каждого таунхауса — 275,6 кв. м, в них по три уровня: цоколь, первый этаж со встроенным гаражом на один автомобиль и террасой на заднем дворе, второй этаж с балконом и мансарда площадью порядка 60 кв. м —





холодная в первой очереди и утеплённая во второй. Через все уровни в каждом из таунхаусов проходит дымоход для возможного камина.





В посёлке предусмотрены парк, детская площадка, баня и зона барбекю, а к построенным таунхаусам добавятся коттеджи или дуплексы





Перегородок в таунхаусах изначально не строят, как не делают и разводку коммуникаций, и отделку, — всё это застройщик обещает сделать по тому проекту, который вместе с дизайнером после покупки придумает новый владелец, говорит специалист по развитию девелоперских проектов компании AYS group Илья Фёдоров.







Цену пока установили в 10,2 миллиона рублей, или по 37 тысяч рублей за квадрат, но это цена для первых покупателей, предупреждает в посте Латиф Саттаров, обещая её «неуклонно повышать».





Всеми коммуникациями посёлок обеспечен — сюда уже подведены газ и электричество, есть собственная скважина с питьевой водой, септик. Обслуживание посёлка при этом обойдётся в 10–15 тысяч рублей ежемесячно — сюда войдут охрана, уборка территории, вывоз мусора, услуги садовников и прочие необходимые платежи.







Сейчас в первой очереди вовсю идут работы: рабочие готовят к отделке цокольные этажи с тёплым полом, асфальтируют единственную улицу и подъезды к таунхаусам, над ровными газонами задних дворов ещё предстоит настелить террасы, а на балконах — сделать ограждение.







Один из таунхаусов превратят в шоу-рум: отремонтируют, обставят и снабдят необходимыми для жизни мелочами. В компании не исключают даже, что его до продажи будут сдавать в аренду — просто чтобы потенциальный покупатель понял, что представляет собой жильё такого формата.





К завершению проекта, рассказал Илья Фёдоров, помимо собственно жилья, на территории в 2,5 га облагородят парк с променадом по периметру, построят баню и своего рода «лобное место» — зону барбекю, выделят и даже обещают обеспечить инструментами участок для огороднических амбиций жильцов, а рядом с первой очередью проекта оборудуют детскую площадку. В перспективе здесь ещё должны появиться три коттеджа или дуплекса, но конкретного проекта и сроков пока нет — вероятнее всего, в посёлке просто продадут три участка с подрядом и обязательствами соблюсти единый архитектурный стиль.





Первая очередь уже готова, в одном из таунхаусов уже даже есть жильцы, но рабочие ещё завершают дорожки и отделку цоколей





Главной особенностью посёлка должна стать концепция не строительства, а проживания, отметил Саттаров в сообщении в Facebook, подчеркнув, что первые продажи — только для «своих». «Таунхаусы объединяет не только общая крыша, но и мировоззрение жильцов, — пояснил бизнесмен. — Мы хотим, чтобы там жили друзья. Собирались вместе на просмотры фильмов в гостях, жарили бургеры в зоне барбекю, ходили вместе в баню (не только 1 января, а гораздо чаще), общались за бокалом вина из коллекции собственного винного погреба».







— Проект не коммерческий, он своим объёмом этого не подразумевает — здесь нет задачи заработать много, если задача окупить вложения, чтобы людям жилось хорошо, — поясняет Илья Фёдоров. — Это делалось для тех, кто знает Латифа, для друзей Латифа, но если кто-то хочет стать другом Латифа — то вэлкам.







Для предпринимателя это первый девелоперский проект жилья в Новосибирске. В интервью, опубликованном на сайте посёлка, Латиф Саттаров признался, что и сам планирует здесь жить — собственно, проект начался с того, что он купил таунхаус, но понял, что застройщик не торопится «благоустраивать территорию и делать красиво», так что просто выкупил оставшиеся таунхаусы и решил «сделать место для комфортного проживания друзей и знакомых».







Фактически это должен быть клубный посёлок в классическом понимании: застройщик намерен лично участвовать в выборе будущих соседей.







— У нас есть определённый портрет нашего жильца, мы не хотим делать винегрет, у нас не стоит задача как можно быстрее распродаться всем, здесь мы можем себе позволить выбирать, — говорит Фёдоров.







Предпочтение, по словам представителя застройщика, будут отдавать семьям с детьми, в которых родители — владельцы собственного бизнеса или топ-менеджеры крупных компаний. Но человек, приезжающий на объект с кучей охранников и «весь из себя барин», — явно не будущий житель посёлка, улыбается Фёдоров, даже если явно может себе позволить такую покупку.







Единственную улицу уже заасфальтировали, в ближайший месяц появится асфальт на гостевой парковке и подъезде от поворота с основной дороги





До сих пор, по словам директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, такого подхода к покупателям в Новосибирске не было, хотя были попытки.





— Идея клубности, насколько я знаю, только у Араза Агаларова была реализована, когда к нему пришёл покупатель, сказал, что хочет купить квартиру в «Агаларов Хаус», тот пробил его прошлое — оказалось, что он какой-то криминальный авторитет, — и отказал ему в покупке. Это начало 2000-х, эту историю потом риелторы рассказывали друг другу, — улыбается эксперт.







Для тех, кто пройдёт «кастинг», в посёлке предусмотрены определённые преференции. Помимо закрытого от посторонних парка с детской площадкой, это уже упомянутые баня, зона барбекю и садовая зона, которые по идее будут общим имуществом и общей ответственностью (в том числе материальной) всех жителей. Если это действительно будет реализовано именно в таком виде, считает Ермолаева, посёлок определённо можно будет назвать «закрытым».







Но как это реализовать, минуя возможные конфликты и борьбу за территорию между соседями, пока не очень понятно.





Юристы компании сейчас разрабатывают для посёлка устав, которым должны определяться соседские отношения. В частности, документ запрещает строительство высоких заборов между участками и устройство грядок на заднем дворе. Также там будет описан порядок пользования общим имуществом, форма управления посёлком (Илья Фёдоров предположил, что управляющей компании здесь не будет — скорее, наёмный менеджер, вероятнее всего, из числа жителей) и даже проведение совместных мероприятий и связанных с этим вопросов.







У проекта есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, посёлок находится вблизи Академгородка с его инфраструктурой и при этом практически в лесу. С другой — остро встаёт вопрос его транспортной доступности.







За таунхаусами зеленеет ровный газон: его нельзя будет разделять ничем, кроме живой изгороди, или портить грядками





До остановки «Садовое общество "Генетик"» в нескольких метрах от таунхаусов из Академгородка ходит 4 автобуса, но дорога довольно узкая и единственная — по ней же к своим домам добираются жители Ложка, посёлка «Горки Академпарка» и будущие жители комплекса «Да Винчи». О её расширении информации пока нет.





В перспективе недалеко должен проходить Восточный обход, который сразу проблему доступности решит, но сроки его строительства после заморозки сдвинулись.







По мнению аналитика Сергея Николаева, дороги — в принципе основное препятствие в развитии таунхаусов. Большинство таких проектов расположены на окраинах и в пригороде, и добираться на работу в любом случае придётся через многочисленные пробки.







Другая возможная сложность — высокая конкуренция, при этом не разных посёлков таунхаусов друг с другом, а в принципе такого формата жилья с коттеджами — особенно если стоимость покупки и содержания «тауна» переваливает за стоимость квартиры.







— У нас всё-таки люди привыкли: или это твоё, как коттедж с землёй, или не твоё. Мне кажется, что именно из-за менталитета у нас таунхаусы не сильно развиваются, — говорит Николаев. — Люди богатые, которые могут себе позволить содержать такие таунхаусы, предпочитают жить в коттеджах. Люди у нас не понимают, что это такое, «наполовину моё».







Между тем, считает специалист «Центрального агентства недвижимости» Юлия Дунаева, это довольно интересный рынок со своим покупателем — особенно для Академгородка. Проблемы с дорогой такого покупателя не смущают — он готов на эту жертву ради комфорта.







— Люди туда переезжают, хотя продолжают работать в центре. Во-первых, лес — я бы сама туда переехала, если бы мне не надоело кататься в центр, — призналась она. — Во-вторых, воздух. В-третьих, контингент совершенно другой. Мы сейчас сами выбираем себе соседей.







Читайте также:



Сбежали в таунхаус

Престижное Заельцовское направление обросло таунхаусами по цене квартиры — обзор новых и самых дешевых малоэтажных поселков под Новосибирском.

