Старьё бьёт новьё: знаменитый Mercedes ML против «Спортейджа»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — резко набирающий популярность в последние месяцы кроссовер KIA Sportage и хорошо представленный на вторичке Mercedes ML (M-class). Корейский автомобиль берёт сбалансированностью своих качеств, репутацией, 5-летней гарантией. Знаменитый «эмэль» является самым массовым среди внедорожников марки на новосибирском вторичном рынке, предложений много, есть из чего выбрать. Подробнее — в обзоре НГС.АВТО.





KIA Sportage с полным приводом и в комплектации среднего уровня Luxe обойдётся нам в 1 659 900 рублей. У автомобиля 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатый автомат. В оснащение входят светодиодные ходовые огни, система контроля давления в шинах, литые диски, рейлинги, раздельный климат-контроль, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль, датчики света и дождя. Широко представлен пакет «Тёплые опции» — подогреваются руль, передние и задние сиденья, зеркала, лобовое стекло в зоне покоя стеклоочистителей.













Салон тканевый, кожей обшиты мультифункциональный руль и ручка селектора АКП. Пластик мягкий, интерьер собран аккуратно, имеется мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple Carplay и Bluetooth. Передние стеклоподъёмники с функцией Auto, водительское сиденье — с электрорегулировкой поясничного подпора. Безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки, шторки, ABS, система стабилизации ESC, система управления тягой в поворотах ATCC. Разгоняется наш экземпляр до сотни за 11,6 секунды, в городе расходует 11,2 литра бензина на 100 километров. Клиренс 18,2 сантиметра — с полным приводом можно преодолевать лёгкое бездорожье. Длина Sportage 4480 мм, объём багажника — 491 литр. Сзади будет немного тесновато из-за низкой крыши, но в целом это оптимальный среднеразмерный кроссовер на все случаи городской/дачной жизни.













За эти же деньги на вторичном рынке можно подобрать себе чуть более крупный и гораздо более престижный Mercedes M-class (сейчас переименован в GLE-class). Это будет экземпляр уже 3-го поколения 2011–2012 года выпуска в кузове W166. Вообще, машина 2011 модельного года в новом кузове с новым салоном — сейчас она смотрится практически как новый Mercedes. Наш вариант будет с полным приводом, 3,5-литровым мотором мощностью 306 л.с. и автоматом. «Немец» длиннее «корейца» — 4804 мм, багажник у него больше — 690 литров, дорожный просвет выше — 20 сантиметров.













Отделку салона, конечно, не сравнить. Здесь и кожа, и дерево, и металл, и в целом более интересное оформление. Оснащение тоже богаче: ксеноновые фары, электропривод сидений, система адаптивного освещения дороги (AFS), многозонный климат-контроль, самозатемняющееся зеркало заднего вида, электропривод багажной двери. Пользоваться таким Mercedes M-class интересней и веселее, разгон до сотни у автомобиля — 7,6 секунды. Заявленный расход топлива в городе схож с маломощным KIA — 11,3 литра на 100 километров.





Итак, за 1,66 млн рублей вы можете пойти в дилерский центр и получить новый KIA Sportage с 5-летней гарантией, с необходимым набором потребительских свойств, с относительно дешёвым обслуживанием. Или рискнуть и поискать Mercedes M-class в хорошем состоянии — этот премиальный автомобиль подарит совершенно другие ощущения от жизни, от вождения. Но обслуживание будет дороже и есть риск серьёзных поломок сложных узлов и агрегатов, которые иногда стоят более сотни тысяч рублей. Что выбрать из этих двух автомобилей — решают читатели НГС.





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