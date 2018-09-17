Продать за 60 секунд

Какие машины покупать на вторичке, чтобы потом быстрее продать, а с каким неликвидом не связываться

Крупная аукционная автомобильная компания CarPrice провела исследование ликвидности и скорости продажи на вторичном рынке свежих автомобилей в возрасте 2–4 лет. В этом рейтинге учитывались только массовые автомобили, но даже среди них есть машины, с продажей которых можно надолго «зависнуть». Аналитики отмечают, что рейтинг поможет тем водителям, кто задумывается о покупке авто на вторичке и заранее заботится о последующей продаже машины, её ликвидности. Подробнее об исследовании — в материале НГС.АВТО.

Лидер рейтинга Hyundai Solaris

Чтобы определить лучшие и худшие автомобили рейтинга, специалисты рассчитывали показатель ликвидности конкретного автомобиля по формуле, принятой среди крупнейших мировых автоаукционов, в частности американского Manheim. Эта формула учитывает количество таких машин, выставленных на продажу, цену и срок реализации по отношению к 45 дням (в большинстве стран это гарантированный срок продажи).







Лидером рейтинга стал корейский Hyundai Solaris с 1,6-литровым мотором и автоматом, его показатель ликвидности 100,17 балла. При этом средний гарантированный срок продажи такой машины составляет 24 дня.





«Solaris да, очень ликвидное авто. Думаю, его можно продать быстрее, недели за две. Если за неделю — это очень быстро.





Вообще раньше, в 2012–2014 годах, быстрым сроком считалось 2–3 дня, сейчас неделя. Раньше быстрее машины продавались, поскольку у населения налички было больше, спрос выше был. Теперь же средняя продажа автомобиля — это 3 недели, а одна неделя для любой машины очень хорошо», — комментирует новосибирский эксперт, руководитель отдела продаж компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.





Не будет проблем и с продажей отечественной «Лады Гранты» с 1,6-литровым мотором и механической КП (64,34 балла). Соплатформенный «Солярису» KIA Rio с 1,6-литровым двигателем и автоматом набрал 60,17 балла. Популярная Toyota Camry c 2,5-литровым мотором и автоматом заработала 51,3 балла. Также можно быстро и гарантированно, без особой потери стоимости продать Volkswagen Polo с 1,6-литровым мотором на механике (33,7 балла), Nissan Almera с таким же мотором и механикой (32,7 балла), Renault Logan с аналогичными агрегатами (29,39 балла).





«У нас хорошо продаются седаны небольшого объёма — опять же Polo, KIA Rio, — это автомобили в бюджете 600 тысяч. Неплохо расходится Camry, из кроссоверов — Hyundai ix35, Mitsubishi Outlander», — отмечает Алексей Мазур.





Mitsubishi Outlander ликвиден среди кроссоверов

Указанный экспертом кроссовер Hyundai ix35 с 2-литровым двигателем и автоматом имеет в рейтинге 9,65 балла, а 2-литровый Mitsubishi Outlander с вариатором заработал 7,1 балла. Это тоже достаточно неплохие цифры, поскольку зона риска начинается для автомобилей с показателем ликвидности меньше единицы. В аутсайдеры рейтинга вошли Volkswagen Jetta с 2-литровым мотором (0,05 балла), Volkswagen Tiguan с 1,4-литровым мотором на механике (0,08 балла), Škoda Octavia с крохотным 1,32-литровым моторчиком на механике (0,08 балла). В хвосте рейтинга отметился заднеприводный дизельный BMW X5 (0,02) балла. На такие машины сложно найти покупателя, придётся долго заниматься продажей и, вполне возможно, делать очень серьёзную скидку.







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