Осень расщедрилась: улицы Новосибирска заполонили прилавки дачников
НГС прошелся вдоль них — и нашел лук по 800 рублей, тернослив и очень красивые цветы
У молниеносного сибирского лета есть небольшой бонус — созревает красивый урожай, которым хочется любоваться. Самодельные прилавки заметно «разукрашивают» серый дождливый Новосибирск, который уже морально готовится к первым снегопадам. Можно даже ничего не покупать, а просто пройти мимо и насладиться красками, запахом свежих грибов и представить, каким вкусным может быть молодой картофель с зеленью. Корреспонденты НГС так и сделали — в кучах морковки и кабачков затесались тернослив, круглый перец и цветы с названием «улыбка Гагарина».
Ароматная клубника и вёдра малины — теперь лишь в воспоминаниях. Летние ягоды, конечно, ещё встречаются на прилавках, но выглядят не сильно свежими, да и, как говорят продавцы, «наелись нынче».
Облепиха, будем честными, не та ягода, которую можно так запросто взять и съесть. Она довольно кислая, а вот морс или кисель из неё получится очень вкусным. «Добавить немного в воду и чуть сахарочка», — поделилась рецептом прохладительного напитка продавец.
Свежевыжатый сок из облепихи на Центральном рынке можно купить за 300 рублей (торгуются до 250). Но берут его неохотно, потому что «мало ли что там».
Самая бюджетная ягода сейчас — калина (в среднем 100 рублей за литр). Но это скорее ягода для любителей варенья с горчинкой.
Самое время запасаться шиповником — в грядущий сезон кашля и насморка он придётся очень кстати. Даже для тех, кто самым эффективным средством от простуды считает глинтвейн. Туда тоже можно.
Бруснику, чернику и клюкву (немного зелёная) привозят из Томской области. По 200 рублей за литр (на площади Калинина).
Яблоки теперь продают не килограммами, а литрами — видимо, так эффектнее смотрятся. «Местные! Сибирские», — зазывают продавцы на улице. Стоят они недёшево — от 100 до 200 рублей за двухлитровое ведёрко, правда, надо отдать должное, с верхом.
В Сибири, оказывается, растёт тернослив. Именно «терно» — слива, скрещенная с терновником. «Шкурка кисловатая, а внутри сладость», — описала фрукт хозяйка прилавка.
Сезон «своих» помидоров, к сожалению, заканчивается. Стоят они, кстати, столько же, сколько летом, — от 100 до 150 рублей за два килограмма. Это примерно в два раза дороже узбекских.
А вот огурцы в плане ценообразования для многих вообще загадка. Ещё месяц назад их продавали за 50, а теперь они стоят 150 рублей за килограмм. «Осенью они ещё лучше, чем летом», — объясняет продавец на «Студенческой».
Сезонные короли прилавков — тыквы и кабачки. Из тыквы знающие люди на рынке посоветовали сварить кашу или просто заморозить кусочками, чтобы потом варить сырный суп.
Если не хочешь есть — смотри. Так и делают прохожие возле лотка с декоративными тыквами «для поделок в школу».
Больше всего спросом у покупателей, объясняют торговцы, сейчас пользуются брокколи и перец. Местный продают даже поштучно — от 20 до 40 рублей. А сорт «ласточка» из Киргизии разлетается сетками (100 рублей за 4 килограмма).
Из капусты кольраби (её называют королевой капусты) можно приготовить салат. «На крупной тёрке, с морковочкой, чесноком, ну и немного майонезика», — аппетитно рассказывает дачница.
Казалось бы, просто репчатый лук. Но продать его можно гораздо дороже — например, связку из 5 килограммов за 800 рублей.
Неприметную белую фасоль найти сложно — в прозрачном ведёрке она почти сливается со скатертью. «Да хоть супы, хоть салаты, хоть в борщ положить немножко», — объясняет назначение фасоли продавец.
Мимо грибов просто так пройти сложно. Нос так и тянется к корзинке, чтобы почувствовать запах леса.
На всех стихийных рыночках с урожаем можно запросто найти подберёзовики, белые грибы, маслята и моховики. Их продают ведрами, контейнерами и даже килограммами. Реже встречаются подосиновики, которые продавец почему-то назвал «самым лучшим грибом». Видимо, из-за красивой шляпки.
Начинается сезон доступного перекуса в виде кукурузы. Варёную пока не продают. А сырая стоит от 10 до 50 рублей, в зависимости от размера початка. Другая сестра царицы полей — картошка. Мешками её привезут в ближайшие выходные, когда откроются сельскохозяйственные ярмарки.
В Новосибирской области свежих кедровых орехов пока нет, но привезли шишки из Томской области.
Зато у нас созрели подсолнухи. Это, пожалуй, одна из самых дешёвых позиций на овощных рынках — всего 40 рублей за штуку.
Выглядят они так же красиво, как и летом, хоть на цветы уже совсем не похожи. Кстати, букеты огородных цветов настолько красивы, что даже непонятно, зачем сейчас в принципе продают розы.
Тем более названия их сортов очень скучные. Это вам не гладиолусы: «рафаэлло», «мамины щёчки» и «улыбка Гагарина».
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой