Закон против нищеты

К 2021 году долговая нагрузка россиян увеличится и приблизится к максимальным отметкам, достигнутым в кризис 2014 года, сообщила газета «Известия». При этом недавно комитет Госдумы по финансовому рынку начал разрабатывать законопроект, который ограничит уровень долговой нагрузки заёмщиков — запретит банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты, если платежи по ним будут больше 50% от совокупных доходов заёмщика. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у представителей рынка, как они оценивают эту инициативу, как она отразится на поведении заёмщиков, почему может спровоцировать увеличение количества чёрных кредиторов и при какой долговой нагрузке выдают деньги сейчас.

По данным пресс-службы Сибирского главного управления Банка России, в январе-июле 2018 года жители Новосибирской области получили кредиты на общую сумму 142 миллиарда рублей — это на 45% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Розничный кредитный портфель вырос за год на 19% и на 1 августа 2018 года составил 297 миллиардов рублей. При этом просроченная задолженность в абсолютных цифрах уменьшилась на 10%.







Предполагается, что механизм Банка России повысит устойчивость финансовой системы в целом, обеспечит качественный рост кредитных портфелей банков и позволит избежать избыточной закредитованности граждан.







Доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяна Гениберг считает этот законопроект разумным, потому что он направлен на дисциплинирование заёмщиков, многие из которых не всё взвешивают, когда берут кредиты, но, по её мнению, принятие таких изменений спровоцирует людей обходить закон — например, делать справки о том, что у них более высокий доход.







Эксперты уверены, что этот законопроект направлен в первую очередь на дисциплинирование заёмщиков





Генеральный директор акционерного общества «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» (АО «НОАИК») Анна Феликова рассказывает, что такая практика есть и сейчас: если не будет хватать нужной суммы, то некоторые просто изменят цифры в справке о доходах. Она уверена, что одно ограничение принципиально не сможет ничего изменить. Нужно смотреть, чтобы людям оставался хотя бы прожиточный минимум на всю семью, а не 50% дохода. Например, в случае если у человека зарплата 30 тысяч и ещё три члена семьи, то остаются только 15 тысяч, на которые необходимо прожить.







«Как мне кажется, эта инициатива больше направлена не на кредитные организации, а на так называемых чёрных кредиторов. Банк и так рассматривает клиента с точки зрения платёжеспособности. Он в первую очередь заинтересован, чтобы клиент полностью вернул деньги с процентами, поэтому оценивает все риски», — рассуждает Феликова.







Часть специалистов уверена, что эта инициатива спровоцирует заёмщиков и организации, выдающие кредиты, обходить закон





По её словам, банки и сейчас смотрят на процент от дохода, который человек потратит на погашение кредита, — в среднем от 45 до 60%. С этим согласна и Татьяна Гениберг: «Микрофинансовые организации нацелены на получение прибыли, поэтому они тоже могут стать на пути обхода этого закона. Они будут в одной плоскости интересов с такими заёмщиками. Коммерческие банки — более ответственные организации, возможно, это приведёт к незначительному сокращению объёмов выдаваемых кредитов, но процента на 3–4, не больше. Они во многом уже сами рассчитывали всё и не выдавали кредиты, когда выпадает больше 50% из семейного бюджета, то есть сами использовали это ограничение. Если говорить в целом об экономике, то кредитная масса также процента на 3 сократится, но большого урона это не нанесёт».





Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков согласен, что кредитор — будь то банк или МФО — уже достаточно давно оценивает кредитные риски заёмщика и его долговую нагрузку, но считает, что





комфортный уровень долговой нагрузки должен быть ниже 50%:





«Так, НБКИ оценивает текущую долговую нагрузку граждан страны, или PTI (payment to income), с 2014 года. При этом именно показатель PTI часто называют закредитованностью, так как он характеризует качество обслуживания обязательств должником. Поэтому назвать данную инициативу абсолютно "свежей" достаточно сложно. На наш взгляд, главный вопрос здесь находится в плоскости определения его предельной величины. По нашему мнению, комфортным является уровень текущей долговой нагрузки не выше 30%. PTI выше 30% на интервале в несколько лет может привести в лучшем случае к длительным финансовым "перегрузкам" для всего домохозяйства заёмщика, а в худшем случае — к его дефолту. Показатель в 50% является уже предельным».





Пока же многие эксперты отмечают рост объёмов кредитования в 2018 году, но без ухудшения качества портфеля. По мнению директора регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анны Тихоновой, одной из причин является снижение процентных ставок, которые достигли минимума в марте-апреле 2018-го: «Как следствие, клиенты активно рефинансируют действующие кредиты по более низким ставкам, что отражается в статистике как новые выдачи, но не ведёт к росту кредитного портфеля и долговой нагрузки на заёмщиков».





По данным Объединённого кредитного бюро, Новосибирская область входит по объёмам в десятку наиболее кредитно-активных регионов





Управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук тоже отмечает быстрый рост потребительского кредитования, начиная с прошлого года, на фоне снижения процентных ставок и смягчения неценовых условий, при этом замечает, что кредитным бумом текущую ситуацию нельзя назвать: в 2011–2013 годах рынок рос темпами до 30–45%, за первое полугодие 2018 года — 9,3%. А вот реальные доходы населения, по её словам, фактически стагнируют.







«Вопрос актуален и для жителей Новосибирской области, которая, по данным Объединённого кредитного бюро, входит по объёмам в десятку наиболее кредитно-активных регионов. Мера, предложенная ЦБ, в первую очередь защитит заёмщиков от экстремально высокой финансовой нагрузки, а банкам позволит поддерживать необходимое качество своих кредитных портфелей. Ограничение в 50% соответствует мировым практикам, при превышении этого уровня риск по клиентам статистически значимо растёт. Тем не менее полностью ограничивать кредитование выше этого уровня считаем слишком консервативной мерой; предпочтительнее, на наш взгляд, меры регулирующего характера — в частности, варианты по повышенному резервированию и влиянию на капитал по кредитам, не соответствующим условию», — уверена Демчук.







Ограничение в 50% соответствует мировым практикам, замечает Ирина Демчук





Гендиректор онлайн-сервиса займов eKapusta Александр Герасев в целом поддерживает ограничение долговой нагрузки, однако считает, что качественная реализация подобной инициативы требует учёта множества нюансов: например, чтобы определить долговую нагрузку заёмщика, необходимо объединить данные из разных бюро кредитных историй. Сегодня же невозможно сказать, какую реальную долговую нагрузку несут заёмщики и, соответственно, как её нужно ограничивать, уверен Герасев.







«С другой стороны, очень важно, как будет рассчитываться доход заёмщика и отношение нагрузка/доход — какие доходы заёмщика будут учитываться, необходимо ли будет предоставлять справки об их подтверждении. И ещё один момент — это небольшие и краткосрочные кредиты и займы. Краткосрочные займы тратятся клиентом на повседневные нужды, которые клиент понесёт в любом случае. Тело краткосрочного займа, по сути, не увеличивает долговую нагрузку клиента, поскольку клиент получает денежные средства и в течение короткого срока её возвращает. Таким образом, разумно предусмотреть исключение некоторых типов кредитов и займов из ограничения максимальной долговой нагрузки», — резюмирует Александр Герасев.







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