«Это страна для размножения»

Выпускники НГУ уехали в Финляндию — они завели 3 детей и считают, что это идеальная страна для жизни

Антон Черненко с детьми. По его словам, Финляндия — это страна тысячи озёр, всегда есть куда поехать с детьми на рыбалку
Антон Черненко с детьми. По его словам, Финляндия — это страна тысячи озёр, всегда есть куда поехать с детьми на рыбалку

Антон Черненко с женой, окончившие факультет естественных наук НГУ, переехали в Хельсинки (Финляндия) в 2007 году, чтобы учиться в аспирантуре и найти работу. Сейчас у них двойное гражданство, для финнов они свои. Как сложилась их судьба и почему они отошли от научных исследований — читайте в новом материале рубрики «Сибирь, до свидания!». Журналист НГС узнал у Антона, сколько времени нужно, чтобы перестать скучать по российским творогу и сметане, и сколько, чтобы понять, как работает система другой страны, зачем нужно выбираться из науки, почему в Финляндии роботизированные люди и можно ходить по улице голышом, что представляет собой общественный алкоголизм и правда ли, что в пустом вагоне метро трудно найти место семье из пяти человек.

Мы окончили университет в 2006 году и совершенно точно знали, что не останемся ни в Новосибирске, ни в России, — хотим куда-нибудь уехать и поступить в аспирантуру. Подумали, что тем, кто работает в науке, проще уехать на готовую позицию или написать кучу писем, надеясь на то, что кто-то имеет финансирование и сможет взять нас на работу. На готовые позиции конкуренция очень большая, проще написать кучу писем — по закону больших чисел попадём к кому-то и сможем договориться. Так мы и сделали, написали примерно по 400 писем. Жена после универа пошла работать в «Вектор», а я в «Техносити», то есть совсем не связано с дипломом. Я его писал в Институте систематики и экологии животных СО РАН с Жанной Резниковой.


Письма писали с сентября. Большинство нам просто не отвечали, редко отвечали «нет». И только в декабре нам ответили из Хельсинки и предложили проект на восемь месяцев. Нам повезло: ответили обоим — в одном городе, в одном и том же месте. Мы быстро собрали все документы, нам пришло приглашение, оформили вид на жительство, — через полгода всё было готово. Я уволился в феврале, а в марте мы уже приехали сюда. Мы пошли на разные факультеты в один институт.


Жена Антона в городке, где по улицам ходят персонажи из книги Туве Янссон
Жена Антона в городке, где по улицам ходят персонажи из книги Туве Янссон


Местная бюрократия


Мы не знали систему вообще: приехали и не знали, куда пойти. Куча всякого геморроя, куча всякой бюрократии, как и в любой стране: нужно где-то прописываться, оформляться, искать жильё, думать, куда идти в больницу. Тем, кто приезжает сейчас, гораздо проще, потому что есть конкретный список, что сделать и куда пойти, контактные люди, с которыми можно поговорить, и организации, которые помогают переехавшим.


Приходишь в контору, а там и налоговая, и социальная служба — одно окно для всего. А 10 лет назад мы бегали за день в пять-шесть мест. Ты не можешь получить счёт в банке, пока не получишь номер социального страхования, ты не получишь номер социального страхования, пока не зарегистрируешься в магистрате, ты не можешь зарегистрироваться в магистрате, пока не получишь что-то ещё, — это была бесконечная беготня. Нужно был понять, как работает система. На это ушло первые полгода, хотя иногда в чём-то до сих пор разбираемся.


Для рыбалки на спиннинг требуется лицензия (45 евро в год — это ещё и доступ в ассоциацию рыбаков-любителей. Она покрывает только озёра и море, для рек нужна своя). Детям до 18 лет и пожилым людям (старше 65) лицензия не требуется
Для рыбалки на спиннинг требуется лицензия (45 евро в год — это ещё и доступ в ассоциацию рыбаков-любителей. Она покрывает только озёра и море, для рек нужна своя). Детям до 18 лет и пожилым людям (старше 65) лицензия не требуется


Дальше я отучился в аспирантуре, восьмимесячный проект, на который меня приглашали, закончился. В сентябре здесь, как правило, подают заявки на финансирование докторантов (аспирантов нет, все сразу становятся докторами наук). Подали на меня — было две позиции, но конкуренция очень серьёзная, 20 человек, поэтому я не попал. Нет такого, как в Новосибирске, когда говорят, что есть место, и тебя оформляют на какую-нибудь одну пятитысячную лаборанта и ты работаешь. Здесь ты работаешь на полную ставку.


Я защитился в 2012 году, и после этого чего только не было. У меня был свой бизнес — изготовление рекламных роликов и фотографический бизнес. Он до сих пор открыт, но денег не приносит. Что-то изначально зарабатывал, потом бросил. Сейчас он есть как хобби, на всякий случай.


Финское кладбище, на котором нет оградок и и фотографий. Земля под могилу берётся в аренду, можно выкупить. Чтобы иметь доступ к церкви, нужно платить налог, говорит Антон
Финское кладбище, на котором нет оградок и и фотографий. Земля под могилу берётся в аренду, можно выкупить. Чтобы иметь доступ к церкви, нужно платить налог, говорит Антон


Вывалиться из науки


Получил деньги от универа, потом от разных фондов, — это называется постдок. И так работал года два. Я понял, что денег нигде нет и так работать дальше невозможно. В науке важно в какой-то момент понять, когда тебе нужно уйти из неё. Линия прямая — в какой-то момент тебе нужно вывалиться из этой системы, иначе ты потом ничего другого не сможешь делать. Ты привыкаешь писать статьи, и никто уже не возьмёт тебя на другую работу. В Новосибирске есть такая же проблема — когда люди не могут вовремя уйти, понять, что нужно двигаться дальше, и работают вечно в институтах на какой-нибудь 0,32 ставки. Для нас важно было вовремя вывалиться из этой системы и думать, что делать дальше.


Я подумал, что можно делать в Финляндии? И пошёл учиться на программиста, потому что в Финляндии есть Nokia, — если ты не программист, то с работой здесь тяжело. И если ты не социальный работник — им в стране раздолье: работы очень много, но зарплата низка. Можно ещё идти медсестрой или медбратом — всегда требуются, но, во-первых, нужно переучиваться, потому что для каждой работы здесь требуется сертификат, а во-вторых, эта работа не для всех. В целом рынок труда очень маленький, потому что страна очень маленькая — 5,8 миллиона человек, из них в столичном регионе 1,5 миллиона.


Кафедральный собор Хельсинки на Сенатской площади. Построен во времена Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Обычно собирает массу народа на ступеньках во время мероприятий. На этой же площади отмечают Новый год и устраивают Рождественскую ярмарку
Кафедральный собор Хельсинки на Сенатской площади. Построен во времена Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Обычно собирает массу народа на ступеньках во время мероприятий. На этой же площади отмечают Новый год и устраивают Рождественскую ярмарку


Я поступил в универ на программиста, практически доучился и бросил. Далеко не каждый может быть программистом. Тогда я начал думать, что делать дальше, и пошёл работать в продажи. В итоге через много лет вернулся к тому, что делал в «Техносити», но, поскольку был уже большой опыт в программировании, я пошёл в IT-компанию. Сейчас работаю начальником продаж, то есть за 2,5 года я продвинулся от начинающей позиции до начальника. Если есть желание, особенно учится чему-то новому, то работу можно найти.


Жена решила, что в аспирантуре доучиваться не хочет, потому что ей нужно было на это 8–9 лет, поэтому перешла из аспиранта в главменеджера в лаборатории — он следит за выполнением всех заказов, всегда на подхвате, руководит, чтобы каждый знал, что делать.


Почва для размножения


Тогда мы задумались о детях: в 2010 году у нас родился первый, в 2013-м — второй, в 2016-м — третий. Мы поняли, что со всей системой декретов намного проще иметь такую работу, нежели быть студентом. Финляндия — это страна для размножения: можно сидеть в декрете три года и получать около 70% от своей зарплаты. Можно легко получить садик — всё за месяц с момента подачи документов: не нужно делать это за пять лет до рождения и стоять в очереди. При этом есть огромное количество частных садов, в том числе направленных на изучение иностранных языков. Если оба родителя работают, то вполне реально всё это обеспечивать.


Дети из садика идут в парк
Дети из садика идут в парк


Если человек работает 26 недель, состоит в профсоюзе, то он имеет право претендовать на пособие по безработице — это не 500 рублей, а ты получаешь 65–70% от зарплаты. С учётом того что здесь средняя зарплата 3500 евро, можно сидеть дома, искать работу или переучиваться.


Поскольку это столица, есть разброс цен на жильё. Например, в центре двухкомнатная квартира в аренду стоит 800 евро в месяц, причём отдельно будешь платить электричество, интернет. А где-нибудь на отшибе, особенно в восточном Хельсинки, который местные не очень любят, потому что это иммигрантский район, на 200–300 евро будет дешевле. Мы живём в таком районе, и здесь на самом деле всё прекрасно, не считая всяких алкашей, которых можно избегать. Если покупать жильё, то тоже разброс цен огромный. В центре может миллион стоить квартира площадью 70–80 кв. м, а в пригороде можно и за 200 тысяч: разница в пять раз — легко.


Сложно в это поверить, но со всей системой кредитов вполне реально с минимальными накоплениями вложиться в квартиру и платить за неё меньше, чем ты будешь платить за аренду. За год процент ипотеки 1,5–2. Если человек работает и получает свои 3500–4000 евро, то вполне реально взять жильё и не имея каких-то накоплений. Ты будешь горбатиться на это жильё лет 20, но тем не менее это реально.


Район Биоцентра Виикки, на полях выращивают экспериментальные культуры
Район Биоцентра Виикки, на полях выращивают экспериментальные культуры


Опять же есть система страховок всяких: даже если ты потеряешь работу, то с пособием по безработице можешь продолжать платить ипотеку и искать работу. В целом государство социальное: если у тебя будет какой-то геморрой, то всегда можно найти выход. Есть рефинансирование ставки, соцслужбы с пособиями.


В Таллин за гречкой


Когда мы приехали, с продуктами была засада — нам не хватало всего. Здесь не было творога, сметана появилась недавно. Но за 10 лет всё сильно изменилось. Сейчас есть эстонские магазины, русские и немецкие, которые торгуют русскими товарами. Сейчас можно даже арбуз найти. Зато есть огромное количество йогуртов. На машине можно за 2,5 часа доехать до Таллина и затариться там какой-нибудь гречкой, если хочется гречки. Когда мы приезжаем в Новосибирск раз в год, чтобы дети увидели своих дедушек и бабушек, я постоянно удивляюсь, где все эти йогурты, сыры?!


Карельские пирожки — главный перекус: обычно с рисом, сверху можно намазать маслом или смесью масла и варёного яичного желтка
Карельские пирожки — главный перекус: обычно с рисом, сверху можно намазать маслом или смесью масла и варёного яичного желтка


Сначала казалось, что цены на продукты выше, но сейчас я замечаю обратную картинку: инфляция у нас минимальная. Сыр как стоил 3,5 за килограмм, так и стоит последние три года. А когда приезжаем в Россию, ощущаем разницу: цены выше, качество ниже. Сейчас ни по чему не скучаю, особенно учитывая, что продукты в России испортились, особенно хлеб, молочная продукция, сыры.


В Финляндии дорогие торты, потому что их делать не умеют. При этом финский торт запросто может стоит 25 евро и на вкус быть гадостью. Можно купить торт в эстонском или русском магазине и обойтись. В целом цены такие же, как в Новосибирске, или дешевле, хотя мы живём в столице.


Местные «пробочки»


Для общественного транспорта существует единая система: есть разделение — Хельсинки и пригород. Цена по мере отдаления возрастает. Внутри по Хельсинки проездной стоит 55 евро в месяц и покрывает любые виды транспорта — неограниченное передвижение. Есть метро — оно, конечно, довольно ущербное, одна линия, но это пытаются компенсировать автобусами. Мы живём, к счастью, рядом с метро, используем его, ходит лучше, чем автобусы, потому что пробки стали появляться. Не новосибирские и не питерские, а местные пробочки.


На севере, в Лапландии, можно встретить оленей в маленьких городках
На севере, в Лапландии, можно встретить оленей в маленьких городках


Ты можешь знать, во сколько ты куда приедешь, потому что всё ходит по расписанию: если написано, что в 8:52 будет автобус, то он приедет именно в это время. Бывают, конечно, накладки, но это исключение. Многие пользуются велосипедами. У нас есть машина, но мы её используем редко: если едем куда-то семьёй за город по выходным, на рыбалку. Обычно передвигаемся на общественном транспорте — везде платные парковки.


Люди в капсулах


Люди довольно неживые, я бы сказал, роботизированные. К тому же климат определяет: финны очень холодные, отстранённые — лишний раз не улыбнуться. У них есть свой круг, в котором находятся, как в капсуле: есть личная свобода — если ты будешь на улице голышом ходить по улице, то никто ничего не скажет, никто не подойдёт, потому что это твоё дело, ты взрослый и можешь делать что хочешь. В этом есть плюс: если ты хочешь в метро спокойно посидеть и почитать книгу, то тебя никто не тронет. И минус: если решишь с кем-то поговорить, то на тебя посмотрят как на странного человека.


Обычное дело зайти в пустой автобус и увидеть, что люди сидят по одному на каждом ряду — вместе они не садятся. Когда мы заходим семьёй впятером в метро, то у нас проблема: места сгруппированы по четыре, но все сидят по одному и вроде бы вагон пустой, но мы не можем сесть все вместе.


Наш круг общения — это иностранцы, которых в последнее время становится больше. Если с финнами говорить на их родном языке, то они ведут себя по-другому: они более тёплые и открытые. С иностранцами ведут себя настороженно. Про себя могут думать что угодно, но в лицо этого никогда не скажут.


Главный стереотип, который разрушился, — финны говорят медленно, об этом часто в КВН шутят. На самом деле они говорят очень быстро, иногда не понимаешь, как им хватает дыхания. Думал, что все финны пьянствуют, — этот стереотип не разрушен. Но фокус в том, что они пьют вне дома, по барам. Алкоголизм здесь процветает, но он общественный. Люди делают это вместе.


О стереотипах и славе русских


Стереотипы о русских разрушить невозможно: у финнов есть своё мнение. Финляндия схожа по климату с европейской частью России, поэтому стереотипов о морозе, медведях и балалайках нет. О том, что русские пьют? Мы разрушить не можем — это так и есть. В целом в финской прессе прослеживается информация об агрессивных русских — «агрессивный восточный сосед», но это мы тоже разрушить не можем. Два человека против 150 миллионов — бесполезно.


Старинные домики в Порвоо — 40 километров от Хельсинки
Старинные домики в Порвоо — 40 километров от Хельсинки


Финны, особенно в возрасте, нейтрально или негативно относятся к русскоязычным людям. Их здесь достаточно много. Это группа разношёрстная: из Казахстана, Украины, Грузии, Чечни и так далее.


В целом финны — очень спортивный народ. Бабушки, дедушки занимаются скандинавской ходьбой. Палки для неё продаются на каждом шагу. Вид пенсионеров очень необычный для приезжих с востока. Пенсионеры очень активны в 70–75. Они не сидят на лавочках, а ходят в бассейны, на спортивные площадки. Люди очень любят сауны: в большинстве домов есть сауна внутри дома или квартиры. У нас есть своя сауна в доме.


Церемония награждения выпускников Университета Хельсинки. Форму не выдают, обычно берут в аренду или покупают
Церемония награждения выпускников Университета Хельсинки. Форму не выдают, обычно берут в аренду или покупают


Большинство вещей мне нравится, я к ним привык. Не то что нам что-то не нравилось, просто мы не знали, как это работает. Мне нравится то, что здесь всё достаточно сильно зарегулировано, хотя у этого есть и плюсы, и минусы. Например, плюсы: если тебе делают ремонт, то всё по нормативам, не будет такого, что к тебе придёт дядя Вася, сделает, а через месяц трубу прорвёт. Невозможно представить, чтобы у кого-то газ взорвался. Финн не может представить, что можно выйти из этого круга нормативов.


Если что-то кому-то здесь не нравится, то я думаю, это недопонимание, как работает. Или думает, что должно работать по-другому, потому что он так привык. Это не только для Финляндии, а для любой страны, для этой рубрики на НГС, когда люди уезжают: нужно понять систему.


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