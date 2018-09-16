Хрущёвки XXI века

Архитекторы-иностранцы нарисовали идеальное жильё для россиян — его будут покупать самые бедные

Бюро Israel Nagore Setien Fernando Rubio Ezquieta из Великобритании один из вариантов домов спроектировало очень похожим на ячейки — камеры хранения например.
Бюро Israel Nagore Setien Fernando Rubio Ezquieta из Великобритании один из вариантов домов спроектировало очень похожим на ячейки — камеры хранения например.

Неделю назад в Москве подвели промежуточные итоги международного конкурса на разработку планировок стандартного жилья в России — предполагается, что оно сменит обычное экономжильё, которые строится по всей стране миллионами квадратов. Среди финалистов — архитекторы из Австралии и Великобритании, Турции и других стран Европы, Азии и Латинской Америки, которые придумали десятки вариантов квартир. Корреспондент НГС рассмотрела предложенные решения и узнала у экспертов, зачем понадобилось создавать новое типовое жильё и готовы ли застройщики его строить.

В индийском бюро atArchitecture (Avneesh & Neha) предложили сразу два варианта балконов: с панорамным остеклением со стороны квартиры и глухой, зато круглой стеной

В начале года в России законодательно упразднили экономжильё — теперь его называют «стандартным». Всё из-за того, что термин «экономкласс», по мнению законодателей, ассоциируется с дешёвым, а не с качественным жильём, объясняла тогда «Российская газета», а Игорь Шувалов и вовсе назвал его «унизительным».


Испанцы из Sidereal studio предложили задействовать дерево максимально, в частности в отделке стен и потолка
Испанцы из Sidereal studio предложили задействовать дерево максимально, в частности в отделке стен и потолка


Предполагалось, что требования к такого рода жилью будет устанавливать федеральный минстрой. И ведомство довольно активно взялось за дело: в мае при его поддержке «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) и КБ «Стрелка» выбрали победителей международного конкурса концепций стандартной застройки, а неделю назад организаторы назвали финалистов нового конкурса — на разработку планировок стандартных квартир.


Grupo H d.o.o. из Словении не впервые претендует на авторство стандартного жилья для россиян: на предыдущем конкурсе (на концепцию застройки) они вошли в число победителей
Grupo H d.o.o. из Словении не впервые претендует на авторство стандартного жилья для россиян: на предыдущем конкурсе (на концепцию застройки) они вошли в число победителей


В финал вышли 20 команд архитекторов со всего мира — например, Россию представляют только 4 из них, все остальные — участники из Европы, Азии, Латинской Америки. По заданию конкурса они разработали планировки для каждого типа жилья, от студии площадью 20 кв. м до 4-комнатной в 100 кв. м. Проекты домов тоже разные, на выбор конкурсанты планировали квартиры в трёх из четырёх проектов домов: в башне, секционном, галерейном или малоквартирном доме. 


В GINNETTE GOTTI — DOS G ARQUITECTOS, S.A. (Панама) о встроенной мебели подумали сразу: их шкаф-кухня напоминает разработки Эль Лисицкого для легендарного Дома Наркомфина
В GINNETTE GOTTI — DOS G ARQUITECTOS, S.A. (Панама) о встроенной мебели подумали сразу: их шкаф-кухня напоминает разработки Эль Лисицкого для легендарного Дома Наркомфина


По идее, каждый из проектов может быть реализован в любом российском регионе. Но как и в каких случаях они наверняка будут использоваться, на сайте конкурса не объясняется. Если говорить о реновации, например, то она проводится фактически только в Москве. При этом уже определён следующий этап: Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос обстановки стандартных квартир стандартной деревянной мебелью, произведённой в Евразийском экономическом союзе.


Предложения российской компании ARCHNOGA высоко оценили и соотечественники (проект попал в число фаворитов на народном голосовании), и профессиональное жюри
Предложения российской компании ARCHNOGA высоко оценили и соотечественники (проект попал в число фаворитов на народном голосовании), и профессиональное жюри


При этом нынешние строительные нормы и правила явно жёстко ограничивают возможности архитекторов и затем — застройщиков. По мнению главного архитектора компании Брусника и члена жюри конкурса, Барта Голдхоорна, такие конкурсы могут оказать влияние на ситуацию — в частности, на те нормативы, которые запрещают делать по-настоящему панорамное окна в квартирах, а не просто увеличивать оконные проёмы.


— Организаторы показывают, на что способна архитектура, если нормы будут другими, — пояснил он корреспонденту НГС. — Если говорить о панорамном остеклении, то было бы хорошо устроить два конкурса, чтобы архитекторы при одном и тот же бюджете рисовали фасады с применением старых норм и без. Это стало бы наглядной демонстрацией того, как норма ограничивает появление разнообразия.


Такой в индийском бюро DESIGN COOPERATIVE представляют стандартную российскую кухню-столовую-гостиную
Такой в индийском бюро DESIGN COOPERATIVE представляют стандартную российскую кухню-столовую-гостиную


Новосибирские эксперты и к самому конкурсу, и к его промежуточным результатам относятся весьма скептически. Архитектор, доцент НГУАДИ Игорь Поповский признался, что не совсем понимает, о какой вообще стандартизации может идти речь: если предполагается выпустить альбом с рекомендациями, то таких уже немало.


— Стандарты какие-то могут быть в том случае, если запущен ресурс социального жилья. А социальное жильё у нас вообще не строится, у нас совершенно другая система, — подчеркнул Поповский.


Некоторые архитекторы представляют себе российское жильё будущего весьма футуристично (проект Pedro Pitarch из Испании)
Некоторые архитекторы представляют себе российское жильё будущего весьма футуристично (проект Pedro Pitarch из Испании)


Гендиректор SKY Group Владимир Литвинов предположил, что это в первую очередь освоение денег и шаг назад: к тому бизнесу, каким он был в советское время, когда все согласования, в том числе и планировок, проходили через Москву.


— Унифицирование — зачем? Никто не может объяснить цель, — недоумевает девелопер.


В немецких The Center for Spatial Technologies и Leverage Strategy планировки представили сразу в масштабе, хотя и в сильно уменьшенном
В немецких The Center for Spatial Technologies и Leverage Strategy планировки представили сразу в масштабе, хотя и в сильно уменьшенном


Глава ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский на вопрос корреспондента НГС ответил иронично: «В интернет-мемах есть такая картинка — "Улыбнуло", помните?». По его мнению, этот эксперимент вряд ли окажется результативным и будет иметь продолжение, а на строительном рынке отразится примерно никак.


Один из самых привычно выглядящих интерьеров для стандартной российской квартиры придумали в Urban Possible из Австралии
Один из самых привычно выглядящих интерьеров для стандартной российской квартиры придумали в Urban Possible из Австралии


— У нас в следующем проекте на 870 квартир 257 типов планировок. Спрос настолько капризен, индивидуализирован и диверсифицирован, что у тех, кто будет принимать шаблонные решения, перспектив гораздо меньше, чем у тех, кто будет думать и пытаться индивидуальные решения принимать, — пояснил он.


Одно из предложений российского архитектора Михаила Сергеева — возможность самостоятельной перепланировки: если стена не нужна, её можно сдвинуть в сторонку
Одно из предложений российского архитектора Михаила Сергеева — возможность самостоятельной перепланировки: если стена не нужна, её можно сдвинуть в сторонку


Требования к жилью сегодня постоянно меняются, подтверждает основатель компании «Метаприбор» Владимир Мартыненков.


— Я раньше не представлял себе, что с такой скоростью будут меняться тренды в самой консервативной области, — признался он корреспонденту НГС. — То, что мы делали 10 лет назад, сейчас катастрофически устарело. Проекты, которые мы делали 4 года назад, были неактуальны уже 2 года назад, сейчас им сделали апгрейд. Те, кто уповает на то, что можно сделать какие-то стандартные решения, категорически неправы.


Каждый из участников спроектировал несколько планировок — от студий в 20 квадратов до многокомнатных больших квартир. Так предложили строить и обставлять студию в сербском AKVS architecture
Каждый из участников спроектировал несколько планировок — от студий в 20 квадратов до многокомнатных больших квартир. Так предложили строить и обставлять студию в сербском AKVS architecture


А так видят фойе стандартного подъезда архитекторы STVX из Мексики — довольно нестандартное решение для размещения верхней одежды снаружи квартиры
А так видят фойе стандартного подъезда архитекторы STVX из Мексики — довольно нестандартное решение для размещения верхней одежды снаружи квартиры


При этом на вопрос, присмотрятся ли они к предложениям архитекторов, застройщики отвечали по-разному. Владимир Литвинов отметил, что всегда ищет новые решения внутри квартир — по соотношению жилого и нежилого пространства, расстановке мебели. Игорь Белокобыльский заявил, что победившие решения вряд ли смогут его заинтересовать: компания ориентируется на конкретного, а не стандартного потребителя.


Испанское бюро Raul Gutierrez Salgado сделало ставку на панорамное остекление, при этом большая часть проектов с таким решением в финал не прошли
Испанское бюро Raul Gutierrez Salgado сделало ставку на панорамное остекление, при этом большая часть проектов с таким решением в финал не прошли


По оценке дизайнера интерьеров Татьяны Лейтан, которая постоянно сталкивается с изменениями в планировках, сам по себе запрос на разработку и улучшение их качества — это хорошо.


Над этим проектом квартир для россиян трудились сразу три турецких архитектурных бюро: Ziya Imren Architects, Onur Yuncu Architects и Tolga Iltir Architects
Над этим проектом квартир для россиян трудились сразу три турецких архитектурных бюро: Ziya Imren Architects, Onur Yuncu Architects и Tolga Iltir Architects


— Массовые планировки — это, конечно, унификация, но в то же время стремление чуть-чуть в будущее. И на планировках это видно: меньше представлены варианты [для семей] с детьми, зато хорошо представлены небольшие квартиры с выделенным рабочим местом, — прокомментировала она решения финалистов конкурса. — Если немного взглянуть назад, был лишь небольшой период, когда квартиры становились по площади больше и комнаты становились просторнее. <…> К сожалению, сейчас мы опять возвращаемся в небольшие квартиры с большим функционалом. Из минусов: сама архитектура стала больше, окон и света меньше. Это тоже по планировкам видно, в некоторых из них столовые и кухонные зоны совсем без света.


Хрущёвки XXI века


Вообще, вопросы формирования жилья — больше социальные, заметил Игорь Поповский. Например, напоминает он, когда разрабатывалось советское типовое жильё, над планировками работали не только архитекторы и проектировщики, но и целый штат социологов, антропологов, психологов, которые «отрабатывали научные темы».


Архитекторы animali domestici из Таиланда придумали квартиру для молодого татуировщика и его девушки-аудитора. И возможно, дочки
Архитекторы animali domestici из Таиланда придумали квартиру для молодого татуировщика и его девушки-аудитора. И возможно, дочки


Впрочем, среди конкурсных проектов есть те, которые продуманы и с этой точки зрения: многие архитекторы довольно тщательно прописали, кто будет жить в их квартирах, сколько этим людям лет, чем они занимаются и как должны действовать в связи с этим внутри квартиры. К примеру, квартира для молодой пары — мастера татуировки и аудитора (и потенциально их маленькой дочери) — в проекте бюро animali domestici из Таиланда вполне вмещает полноценное рабочее место — кушетку.


Проект Евгения Леонова, разработанный в сотрудничестве с UNITED RIGA ARCHITECTS, предусматривает несколько вариантов организации пространства в одной площади — и общие сады с зонами отдыха на крыше
Проект Евгения Леонова, разработанный в сотрудничестве с UNITED RIGA ARCHITECTS, предусматривает несколько вариантов организации пространства в одной площади — и общие сады с зонами отдыха на крыше


При этом поработали конкурсанты не только с планировками и архитектурой домов, но и предложили кое-что кардинально изменить с учётом современных тенденций. В частности, российский архитектор Евгений Леонов предложил все зоны социализации перенести на крышу, а обычные почтовые ящики заменить на терминалы курьерской доставки — пакоматы, вроде систем, которые использует служба PickPoint. А если использовать пакоматы с холодильной функцией, в них можно будет доставлять ещё и еду.


Проект AHMADULLIN-ARCHITECTS оказался одним из всего двух, понравившихся обычным россиянам
Проект AHMADULLIN-ARCHITECTS оказался одним из всего двух, понравившихся обычным россиянам


Впрочем, жить во всём этом потом предстоит в основном не архитекторам. И то, как к проектам отнеслись обычные россияне, довольно показательно: среди предложений, которые были анонимными и за которые они голосовали на сайте конкурса, лишь два совпадения с выбором профессионального международного жюри. И оба они — российские.


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