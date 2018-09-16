Хрущёвки XXI века

Неделю назад в Москве подвели промежуточные итоги международного конкурса на разработку планировок стандартного жилья в России — предполагается, что оно сменит обычное экономжильё, которые строится по всей стране миллионами квадратов. Среди финалистов — архитекторы из Австралии и Великобритании, Турции и других стран Европы, Азии и Латинской Америки, которые придумали десятки вариантов квартир. Корреспондент НГС рассмотрела предложенные решения и узнала у экспертов, зачем понадобилось создавать новое типовое жильё и готовы ли застройщики его строить.

В индийском бюро atArchitecture (Avneesh & Neha) предложили сразу два варианта балконов: с панорамным остеклением со стороны квартиры и глухой, зато круглой стеной

В начале года в России законодательно упразднили экономжильё — теперь его называют «стандартным». Всё из-за того, что термин «экономкласс», по мнению законодателей, ассоциируется с дешёвым, а не с качественным жильём, объясняла тогда «Российская газета», а Игорь Шувалов и вовсе назвал его «унизительным».







Испанцы из Sidereal studio предложили задействовать дерево максимально, в частности в отделке стен и потолка





Предполагалось, что требования к такого рода жилью будет устанавливать федеральный минстрой. И ведомство довольно активно взялось за дело: в мае при его поддержке «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) и КБ «Стрелка» выбрали победителей международного конкурса концепций стандартной застройки, а неделю назад организаторы назвали финалистов нового конкурса — на разработку планировок стандартных квартир.







Grupo H d.o.o. из Словении не впервые претендует на авторство стандартного жилья для россиян: на предыдущем конкурсе (на концепцию застройки) они вошли в число победителей





В финал вышли 20 команд архитекторов со всего мира — например, Россию представляют только 4 из них, все остальные — участники из Европы, Азии, Латинской Америки. По заданию конкурса они разработали планировки для каждого типа жилья, от студии площадью 20 кв. м до 4-комнатной в 100 кв. м. Проекты домов тоже разные, на выбор конкурсанты планировали квартиры в трёх из четырёх проектов домов: в башне, секционном, галерейном или малоквартирном доме.







В GINNETTE GOTTI — DOS G ARQUITECTOS, S.A. (Панама) о встроенной мебели подумали сразу: их шкаф-кухня напоминает разработки Эль Лисицкого для легендарного Дома Наркомфина





По идее, каждый из проектов может быть реализован в любом российском регионе. Но как и в каких случаях они наверняка будут использоваться, на сайте конкурса не объясняется. Если говорить о реновации, например, то она проводится фактически только в Москве. При этом уже определён следующий этап: Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос обстановки стандартных квартир стандартной деревянной мебелью, произведённой в Евразийском экономическом союзе.







Предложения российской компании ARCHNOGA высоко оценили и соотечественники (проект попал в число фаворитов на народном голосовании), и профессиональное жюри





При этом нынешние строительные нормы и правила явно жёстко ограничивают возможности архитекторов и затем — застройщиков. По мнению главного архитектора компании Брусника и члена жюри конкурса, Барта Голдхоорна, такие конкурсы могут оказать влияние на ситуацию — в частности, на те нормативы, которые запрещают делать по-настоящему панорамное окна в квартирах, а не просто увеличивать оконные проёмы.





— Организаторы показывают, на что способна архитектура, если нормы будут другими, — пояснил он корреспонденту НГС. — Если говорить о панорамном остеклении, то было бы хорошо устроить два конкурса, чтобы архитекторы при одном и тот же бюджете рисовали фасады с применением старых норм и без. Это стало бы наглядной демонстрацией того, как норма ограничивает появление разнообразия.





Такой в индийском бюро DESIGN COOPERATIVE представляют стандартную российскую кухню-столовую-гостиную





Новосибирские эксперты и к самому конкурсу, и к его промежуточным результатам относятся весьма скептически. Архитектор, доцент НГУАДИ Игорь Поповский признался, что не совсем понимает, о какой вообще стандартизации может идти речь: если предполагается выпустить альбом с рекомендациями, то таких уже немало.





— Стандарты какие-то могут быть в том случае, если запущен ресурс социального жилья. А социальное жильё у нас вообще не строится, у нас совершенно другая система, — подчеркнул Поповский.







Некоторые архитекторы представляют себе российское жильё будущего весьма футуристично (проект Pedro Pitarch из Испании)





Гендиректор SKY Group Владимир Литвинов предположил, что это в первую очередь освоение денег и шаг назад: к тому бизнесу, каким он был в советское время, когда все согласования, в том числе и планировок, проходили через Москву.







— Унифицирование — зачем? Никто не может объяснить цель, — недоумевает девелопер.







В немецких The Center for Spatial Technologies и Leverage Strategy планировки представили сразу в масштабе, хотя и в сильно уменьшенном





Глава ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский на вопрос корреспондента НГС ответил иронично: «В интернет-мемах есть такая картинка — "Улыбнуло", помните?». По его мнению, этот эксперимент вряд ли окажется результативным и будет иметь продолжение, а на строительном рынке отразится примерно никак.







Один из самых привычно выглядящих интерьеров для стандартной российской квартиры придумали в Urban Possible из Австралии





— У нас в следующем проекте на 870 квартир 257 типов планировок. Спрос настолько капризен, индивидуализирован и диверсифицирован, что у тех, кто будет принимать шаблонные решения, перспектив гораздо меньше, чем у тех, кто будет думать и пытаться индивидуальные решения принимать, — пояснил он.







Одно из предложений российского архитектора Михаила Сергеева — возможность самостоятельной перепланировки: если стена не нужна, её можно сдвинуть в сторонку





Требования к жилью сегодня постоянно меняются, подтверждает основатель компании «Метаприбор» Владимир Мартыненков.







— Я раньше не представлял себе, что с такой скоростью будут меняться тренды в самой консервативной области, — признался он корреспонденту НГС. — То, что мы делали 10 лет назад, сейчас катастрофически устарело. Проекты, которые мы делали 4 года назад, были неактуальны уже 2 года назад, сейчас им сделали апгрейд. Те, кто уповает на то, что можно сделать какие-то стандартные решения, категорически неправы.







Каждый из участников спроектировал несколько планировок — от студий в 20 квадратов до многокомнатных больших квартир. Так предложили строить и обставлять студию в сербском AKVS architecture





А так видят фойе стандартного подъезда архитекторы STVX из Мексики — довольно нестандартное решение для размещения верхней одежды снаружи квартиры





При этом на вопрос, присмотрятся ли они к предложениям архитекторов, застройщики отвечали по-разному. Владимир Литвинов отметил, что всегда ищет новые решения внутри квартир — по соотношению жилого и нежилого пространства, расстановке мебели. Игорь Белокобыльский заявил, что победившие решения вряд ли смогут его заинтересовать: компания ориентируется на конкретного, а не стандартного потребителя.







Испанское бюро Raul Gutierrez Salgado сделало ставку на панорамное остекление, при этом большая часть проектов с таким решением в финал не прошли





По оценке дизайнера интерьеров Татьяны Лейтан, которая постоянно сталкивается с изменениями в планировках, сам по себе запрос на разработку и улучшение их качества — это хорошо.







Над этим проектом квартир для россиян трудились сразу три турецких архитектурных бюро: Ziya Imren Architects, Onur Yuncu Architects и Tolga Iltir Architects





— Массовые планировки — это, конечно, унификация, но в то же время стремление чуть-чуть в будущее. И на планировках это видно: меньше представлены варианты [для семей] с детьми, зато хорошо представлены небольшие квартиры с выделенным рабочим местом, — прокомментировала она решения финалистов конкурса. — Если немного взглянуть назад, был лишь небольшой период, когда квартиры становились по площади больше и комнаты становились просторнее. <…> К сожалению, сейчас мы опять возвращаемся в небольшие квартиры с большим функционалом. Из минусов: сама архитектура стала больше, окон и света меньше. Это тоже по планировкам видно, в некоторых из них столовые и кухонные зоны совсем без света.











Вообще, вопросы формирования жилья — больше социальные, заметил Игорь Поповский. Например, напоминает он, когда разрабатывалось советское типовое жильё, над планировками работали не только архитекторы и проектировщики, но и целый штат социологов, антропологов, психологов, которые «отрабатывали научные темы».







Архитекторы animali domestici из Таиланда придумали квартиру для молодого татуировщика и его девушки-аудитора. И возможно, дочки





Впрочем, среди конкурсных проектов есть те, которые продуманы и с этой точки зрения: многие архитекторы довольно тщательно прописали, кто будет жить в их квартирах, сколько этим людям лет, чем они занимаются и как должны действовать в связи с этим внутри квартиры. К примеру, квартира для молодой пары — мастера татуировки и аудитора (и потенциально их маленькой дочери) — в проекте бюро animali domestici из Таиланда вполне вмещает полноценное рабочее место — кушетку.







Проект Евгения Леонова, разработанный в сотрудничестве с UNITED RIGA ARCHITECTS, предусматривает несколько вариантов организации пространства в одной площади — и общие сады с зонами отдыха на крыше





При этом поработали конкурсанты не только с планировками и архитектурой домов, но и предложили кое-что кардинально изменить с учётом современных тенденций. В частности, российский архитектор Евгений Леонов предложил все зоны социализации перенести на крышу, а обычные почтовые ящики заменить на терминалы курьерской доставки — пакоматы, вроде систем, которые использует служба PickPoint. А если использовать пакоматы с холодильной функцией, в них можно будет доставлять ещё и еду.







Проект AHMADULLIN-ARCHITECTS оказался одним из всего двух, понравившихся обычным россиянам





Впрочем, жить во всём этом потом предстоит в основном не архитекторам. И то, как к проектам отнеслись обычные россияне, довольно показательно: среди предложений, которые были анонимными и за которые они голосовали на сайте конкурса, лишь два совпадения с выбором профессионального международного жюри. И оба они — российские.







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