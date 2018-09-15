«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники

Land Cruiser согнал людей с пешеходной дорожки, и как девушки на Mercedes паркуются сразу на 2 места

В новом, 90-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: вызывающая парковка внедорожника с красивыми номерами, образец стоянки сразу на двух местах и очередные преграды инвалидам и матерям с колясками.





Открывает выпуск Land Cruiser Prado с номерами ННН, который уютно примостился на пешеходной дорожке во дворе жилого дома.













«Перекрёсток Богаткова и Федосеева. Вот такие чудаки паркуют здесь свои корыта с завидным постоянством», — пишет читательница Анна.















Ну хотя бы колёсами цветочки не подавил.













«Кольцово. На информирование, что здесь вообще-то тротуар, вышедшая мадам посоветовала успокоиться и пошла по своим делам. Спустя час машина еще стояла там», — недовольны местные жители.















Сразу и дорожку перегородить и газон помять.













«Рядом с кольцом Фрунзе – Ипподромская, около дома Державина, 92. Поставил свое ведро, перегородив тротуар, колесом прямо в проезде для инвалидов и колясок», — сообщает Александр.













По наблюдениям читателей, эта "Лада" регулярно стоит на тротуаре.













«А с коляской — только с выходом на проезжую часть», — заметил Владимир.















Ещё один любитель газонов.













Хорошо встать сразу на два места. «Представительница прекрасного пола великолепно припарковала свой автомобиль на подземной парковке "Роял Парка"», — рассказал читатель Никита.















Использовать под парковку любой свободный клочок асфальта.













Ну а этот Range Rover как будто специально искал себе траву, чтобы мягко погрузиться в уютную зелень.





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