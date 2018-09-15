«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники

Land Cruiser согнал людей с пешеходной дорожки, и как девушки на Mercedes паркуются сразу на 2 места

В новом, 90-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: вызывающая парковка внедорожника с красивыми номерами, образец стоянки сразу на двух местах и очередные преграды инвалидам и матерям с колясками.

«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


Открывает выпуск Land Cruiser Prado с номерами ННН, который уютно примостился на пешеходной дорожке во дворе жилого дома. 



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


«Перекрёсток Богаткова и Федосеева. Вот такие чудаки паркуют здесь свои корыта с завидным постоянством», — пишет читательница Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


Ну хотя бы колёсами цветочки не подавил.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


«Кольцово. На информирование, что здесь вообще-то тротуар, вышедшая мадам посоветовала успокоиться и пошла по своим делам. Спустя час машина еще стояла там», — недовольны местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


Сразу и дорожку перегородить и газон помять.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


«Рядом с кольцом Фрунзе – Ипподромская, около дома Державина, 92. Поставил свое ведро, перегородив тротуар, колесом прямо в проезде для инвалидов и колясок», — сообщает Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


По наблюдениям читателей, эта "Лада" регулярно стоит на тротуаре.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


«А с коляской — только с выходом на проезжую часть», — заметил Владимир.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


Ещё один любитель газонов. 



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


Хорошо встать сразу на два места. «Представительница прекрасного пола великолепно припарковала свой автомобиль на подземной парковке "Роял Парка"», — рассказал читатель Никита.



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


Использовать под парковку любой свободный клочок асфальта. 



«Я паркуюсь как чудак»: Prado ННН — прочь с дороги, неудачники


Ну а этот Range Rover как будто специально искал себе траву, чтобы мягко погрузиться в уютную зелень.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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