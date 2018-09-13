Стена плачет

Жители барака на улице Портовой вывесили на стене дома огромное обращение к президенту Владимиру Путину — они просят расселить их из аварийного дома. Люди отчаялись жить в разваливающемся 90-летнем доме, где нет воды и канализации. Плакат появился незадолго до губернаторских выборов, потом его сняли работники местного ЖЭУ, но жители потребовали вернуть его на место. Авторы необычного письма показали корреспондентам НГС дом, в котором невозможно жить.





Огромный плакат появился на доме на улице Портовой, 4 в Ленинском районе в начале сентября 2018 года — незадолго до выборов губернатора Новосибирской области. Как рассказали НГС жители дома, вскоре работники ЖЭУ сняли плакат — после звонка из районной администрации, но после выборов он появился снова.







Жильцы прибили его повыше, чтоб никто не достал. Каждая семья, проживающая в доме, сдала на баннер примерно по 1000 рублей.











Двухэтажный изрядно обветшалый дом рассчитан на 4 квартиры. Местные жители говорят, что здание построено ещё в 1929 году и сначала здесь находилась больница. Сейчас в нём проживают 7 семей: где-то семья занимает одну маленькую комнату, где-то три. Одна квартира пустует: владельцы вынуждены были съехать, поскольку жить в ней стало опасно.











Страшно в доме не только потому, что на голову может упасть часть потолка или отвалиться кусок стены, но и из-за жуткого запаха, жалуются жильцы. Канализации в доме нет совсем. В каждой квартире общий туалет с дыркой в полу, которая ведёт в выгребную яму под строением. Раз в несколько месяцев приезжает ассенизаторская машина, и яму опустошают.











От запахов общественного деревенского туалета не спасают ни открытые форточки, ни автомобильные ароматизаторы, висящие в коридоре. Жительница одной из квартир Анна Оринич возмущается, что её пятилетний сын из-за всего этого постоянно болеет.











«У ребёнка аллергия. Мы из больниц не вылазим. Он боится находиться в этом доме — постоянно плачет», — рассказывает Анна Оринич.











В доме нет также и воды — ни горячей, ни холодной. По словам жильцов, воду не отключили, она здесь вообще не предусмотрена.





Соответственно, в квартирах нет ни раковин, ни тем более ванн. Воду жильцы берут из уличной колонки. Мыться ходят к знакомым.











Единственные достижения цивилизации в этом доме — отопление и электричество. Но тепла всё равно не хватает. В холодную погоду, особенно зимой, из щелей потолка и из окон постоянно дует. Жильцы пытались починить печное отопление, которое здесь существовало изначально, но прочистить трубы не смогли даже специалисты.











Чтобы зимой было не так холодно, окна жилых комнат изнутри затягиваются полиэтиленовой плёнкой. Новые же окна поставить невозможно: стены сгнили, поэтому крепить оконные блоки не на что. Так что баннер с посланием президенту, который закрывает снаружи оконные проёмы и крадёт часть солнечного света, в каком-то смысле делает атмосферу в этих комнатах чуть теплее.











Те, кто мог ухать к родителям или родственникам, как заметила Анна Оринич, уже уехали. Её семье деваться некуда — её родители тоже жили в этом доме. Улучшить условия тоже не получается: сама она работает на трубном заводе «Стиллайн» и получает 20 тысяч рублей.





Зарплата мужа-таксиста не нормирована — «то густо, то пусто», говорит жительница дома.









«За квартиру у нас в месяц уходит 3000 [рублей]. Занимаем одну комнату. Это за отопление и коммунальные услуги… Хотя ничего не делается — и вокруг дома не убирается. Снег зимой мы сами чистим, траву дергаем, но уже перестали, так как устали, полы [в подъездах] сами моем. А кто-то же с этого деньги имеет», — рассуждает Анна Оринич.











Местные жители давно пытались выяснить судьбу своего дома — есть ли у них надежда на расселение. Вокруг строили многоэтажки, а их барак под застройку не попал.





Участок он занимает небольшой и стоит на берегу канала, поэтому для строительства большого дома место это малоинтересное. Анна с грустной иронией заметила: «Надо было дать сжечь и наш дом», когда здесь перед застройкой вдруг начали загораться бараки, а они его потушили.









Прокомментировать ситуацию с домом по адресу Портовая, 4 в местном ЖЭУ не захотели. Начальница участка, стоявшая на крыльце организации, отмахнулась от корреспондентов НГС — мол, пишите письменный запрос или приходите в приёмные часы.











Год назад жильцы дошли до главы администрации Ленинского района Олега Клемешова. Ответ получили довольно философский.





«Он (Клемешов. — И.К.) нам сказал: "Живите, пока не завалитесь, пока не сгорите. И ко мне сюда больше не ходите"», — рассказала Анна. Уточнить позицию самого Клемешова не удалось: глава Ленинской администрации был в отпуске.











Прояснить детали удалось только после звонка в компанию «ЖЭУ-Ремстрой», отвечающую за этот дом. Руководитель компании Владимир Астахов заметил, что этой весной дом признан аварийным — износ более 75%.





«Пакет документов уже подписан. Расселение — до 2024 года», — сообщил Астахов. В мэрии прокомментировать ситуацию в течение трёх рабочих дней не смогли.







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