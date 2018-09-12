Позор-вокзал

Новосибирску пообещали нормальный автовокзал — НГС выяснил, что будет с печальным долгостроем

Новосибирский автовокзал хотят перенести на Гусинобродское шоссе через полтора года. На месте бывшей барахолки для него достраивают новое двухэтажное здание, здесь будет место для отстоя автобусов и автопарковка. У нынешнего здания в центре города перспектив пока нет. За десять лет его многочисленные владельцы в компании с мэрией так и не решили, что с ним делать. Поэтому у автовокзала уже есть все шансы занять почётное место в списке самых известных долгостроев города. Как сейчас выглядит недостроенное здание автовокзала и как строится новый — в материале НГС.

Территория новосибирского автовокзала — одно из самых неуютных мест в городе. Многоэтажное кирпичное здание с разбитыми окнами, закрытыми лестницами и потрескавшимися витражами потихоньку входит в историю новосибирских долгостроев с туманным будущим.







Вид на долгострой со стороны остановки общественного транспорта





Вокруг него серый разнофактурный забор, через который видно мрачные бетонные стены, арматуру и кирпичи.







Стена объявлений на недостроенном здании





Особую «изюминку» месту придаёт пыльный пешеходный переход и колоритная доска объявлений, на фоне которой выстроились торговцы фруктами и мужчины, кричащие: «Барнаул, Кемерово!».





Надземный переход возле здания автовокзала на Красном проспекте





Новое здание начинали строить ещё в 2006 году, напомнил директор автовокзала Сергей Ермаков, а прекратилось строительство практически шесть лет назад. Закончить его должны были собственники здания вместе с мэрией, но этого не случилось.





Недостроенное здание автовокзала





Поэтому работающий сейчас маленький новосибирский автовокзал — с залом ожидания, администрацией и кассами — выглядит как место временного пребывания, что по большому счёту так и есть.





Стоянка для транспорта на новосибирском автовокзале





По проекту здание должно было быть двухэтажным.





«Тут часы планировали самые большие в городе поставить, стрелочные. Всё гладко было на бумаге. Никто не рассчитывал, что всё это будет», — отметил директор автовокзала.





Проект реконструкции здания автовокзала на Красном проспекте





Долгострой, выросший по непонятным причинам до семи этажей, строили, можно сказать, всем миром.





«По старому зданию решение пока не приняли. Там очень запутанная история, мы получили сложный клубок проблем, — объяснил заморозку стройки мэр Анатолий Локоть. — Там более 70 собственников по зданию. Автовокзал занимает меньшую площадь, и место прилегающей территории там очень маленькое. В тех условиях — как автовокзал там просто невозможно дальше работать».





Место отправления автобусов на новосибирском автовокзале





Тем не менее он пока работает. У касс и в залах ожидания по-прежнему толпится народ, диспетчер объявляет посадку, автобусы подъезжают к своим стойкам за пассажирами.





Кассы новосибирского автовокзала





То, что автовокзал перенесут, — решение уже принятое, заявил мэр.





«Это общепринятая практика, когда в больших городах из центра города автовокзал выносится на периферию. Сейчас у нас строится здание нового автовокзала, как раз по заключению концессии — на Гусинобродском шоссе», — напомнил он.







Вид на здание автовокзала со стороны Красного проспекта





Помимо нового автовокзала, на периферии города построили несколько автостанций — по сути, это павильон, где можно купить билет и дождаться свой проходящий в нужном направлении автобус. Так, например, в июле прошлого года небольшой автовокзал открыли рядом с ТЦ «Невский», через который проходит несколько десятков автобусов в ленинск-кузнецком направлении.





Площадка для посадки в автобусы на новосибирском автовокзале





Также летом прошлого года появился павильон на площади Гарина-Михайловского, у вокзала Новосибирск-Главный. Самая востребованная станция — в юго-западном направлении и в Толмачёво, уточнил Ермаков. В новое здание автовокзал переедет к концу 2020 году. К этому моменту планируют открыть ещё несколько автостанций, чтобы перераспределить поток пассажиров.





Стройплощадка нового здания автовокзала





Новое здание автовокзала будет на Гусинобродском шоссе. Со стройплощадки видно потускневшие баннеры «Меха», «Кожа», которые ненавязчиво напоминают о легендарной новосибирской барахолке с её воскресными толкучками, пронизывающим холодом и запахом чебуреков.





Каркас здания уже обрастает стенами. Как объект здание должны сдать к концу года. К концу сентября здесь должны подключить отопление, сообщил Ермаков. Батареи, кстати, уже стоят.





Срок сдачи автовокзала на Гусинобродском шоссе — III квартал 2019 года





На стройке несколько рабочих, из разных уголков доносится восточная музыка, которая, кажется, звучит здесь десятилетиями.





Строящееся здание нового автовокзала





В этом году инвестор должен закончить строительство здания и спланировать прилегающую территорию, чтоб получить разрешительные документы на организацию перевозок.







Территория — 2,2 гектара





Автовокзал строят на деньги инвестора — ООО «Автосервис». Объект называется «Транспортно-пересадочный узел по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе».





Паспорт объекта





В июне мэр объяснил, что само существование автовокзала в центре города нецелесообразно из-за пробок — по пробкам ехать к нему, по пробкам выезжать.





Территория новосибирского автовокзала





Чтобы не погрузить в пробки Гусинобродское шоссе, мэрия разрабатывает новые схемы движения общественного транспорта. Одна из идей — сделать кольцевой маршрут, чтобы можно было легко доехать до любого конца города.





Отопление в здании должны подключить к концу сентября





Площадь двухэтажного здания нового автовокзала — 1620 квадратных метров, рассказал весной представитель инвестиционной компании, председатель совета директоров компании «Автосервис» Андрей Гудовский. Вся территория занимает 2,2 гектара.







Несмотря на то что новое здание строится, пока автовокзал никуда не переехал. Сергей Ермаков уверен, что это случится, но тем не менее вспомнил, что в 2006 году городские власти обещали переселить новосибирский автовокзал в уже достроенное здание, но это осталось лишь на бумаге. Видимо, поэтому на сайте новосибирского автовокзала пока не трогают сообщение о том, что здание на реконструкции. За десять лет одни привыкли к вечной стройке, другие даже не помнят, как было до этого.





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