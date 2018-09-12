Старьё бьёт новьё: старый добрый «Паджеро» против «УАЗ Патриот»

11-летний Mitsubishi Pajero сражается с «Патриотом» — чем новый УАЗик лучше

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — автомобили-борцы с бездорожьем. Новый «УАЗ Патриот» даёт минимально необходимый уровень комфорта, может одолеть разбитые дороги, предоставляет просторный салон и большой багажник. Старенький Mitsubishi Pajero несравнимо комфортней и на бездорожье он чувствует себя отлично, но придется смириться с его возрастом и вкладывать деньги в обслуживание. Подробнее об этом выборе — в обзоре НГС.АВТО.

Старьё бьёт новьё: старый добрый «Паджеро» против «УАЗ Патриот»


Подбирать «Патриот» мы будем в топовой версии «Максимум» за 1 019 000 рублей. В нашем распоряжении 2,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 135 л.с., механическая коробка передач, система подключаемого полного привода Part-Time, раздаточная коробка с электромеханическим приводом. «Патриот» оснащён 18-дюймовыми литыми дисками, рейлингами, системой контроля тягового усилия, системой помощи при подъёме, светодиодными ходовыми огнями. Весит 4,8-метровый внедорожник 2,1 тонны, клиренс составляет 21 см, объём багажника — 650 литров. Заявленный расход бензина в городе — 14 литров на 100 километров.



Старьё бьёт новьё: старый добрый «Паджеро» против «УАЗ Патриот»


В салоне, конечно, деревянный пластик и не всегда ровные зазоры, общее впечатление — явно отечественное авто. Тем не менее полезных опций довольно много: кожаный мультируль с обогревом, подогрев сидений, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, навигация, камера заднего вида, передние и задние парктроники. На безопасность работают две фронтальные подушки, ABS, система курсовой устойчивости. «Патриот» — уже не тот старый «уазик» исключительно для деревенской жизни, на новой машине можно комфортно передвигаться по городу, перевозить объёмные вещи, в случае надобности преодолевать ямы и сугробы, наслаждаться высокой посадкой и обзором. 



Старьё бьёт новьё: старый добрый «Паджеро» против «УАЗ Патриот»


За тот же самый миллион рублей можно присмотреться к Mitsubishi Pajero четвёртого поколения 2007–2008 годов выпуска. Автомобиль продолжает выпускаться в таком же кузове, так что 11-летний Pajero может сойти и за почти новую машину, тем более что её дизайн продолжает оставаться актуальным. На вторичке много вариантов с 3-литровым атмосферником мощностью 178 л.с. — самый оптимальный вариант. Pajero оснащён системой полного привода Super Select с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей. Несомненное преимущество — автоматическая КП, классический гидротрансформатор. Длина машины 4,9 м, масса — 2,1 тонны, клиренс — 23,5 см, объём багажника — 663 литра. Заявленный расход в городе — 15,9 литра на 100 километров.



Старьё бьёт новьё: старый добрый «Паджеро» против «УАЗ Патриот»


В салоне нас встретят кожаная, местами потрёпанная отделка, мягкий пластик, декоративные вставки под дерево и металл. В целом 11-летний интерьер будет даже лучше, чем у нового УАЗа. В списке оснащения — ксеноновые фары с омывателями, датчик света, кожаный мультируль, сенсорная мультимедиа, навигация, подогрев и электропривод сидений, климат-контроль, круиз-контроль. Безопасность на высоком уровне — фронтальные и боковые подушки, шторки, ABS, контроль курсовой устойчивости ESP, антибукс TCS. Этот внедорожник больше подходит для города, хотя обладает и отличным внедорожными способностями. 


Итак, что купить за 1 миллион? «Патриот» на гарантии с неплохим оснащением и запахом новой машины — или Pajero из прошлого десятилетия, который тем не менее продолжает оставаться актуальным и существенно престижней УАЗа? Правда, расходы на содержание Mitsubishi будут наверняка больше — и на топливо, и на регламентные работы, и на замену дорогостоящих импортных узлов и расходников. Что выбрать из этих двух автомобилей — решают читатели НГС.


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  • Новый «УАЗ Патриот»
  • 11-летний Mitsubishi Pajero
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