«В одном можно быть уверенным — цены не снизятся»

На фоне резких скачков курсов валют Центробанк России объявил неделю тишины — в пятницу, 14 сентября, он сообщит о своём решении по ключевой ставке, а пока избегает любых высказываний о денежно-кредитной политике. Мнения экспертов разделяются: кто-то считает, что ставка останется прежней, кто-то уверен, что она поднимется, а кто-то думает о понижении. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у экспертов, каких действий они ждут от Центробанка для стабилизации ситуации с курсами валют, в чём остро нуждается российская экономика, почему Банк России может ужесточить риторику, почему перестал закупать валюту, какую меру считают экстренной, как будет расти инфляция, почему дорожают кредиты и по каким причинам считают тот или иной сценарий базовым.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»:



«Если судить по комментариям представителей ЦБ РФ, то решимости повышать ставку нет. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина всё же отмечает появление факторов, которые позволяют вынести данный вопрос на обсуждение Совета директоров Центробанка. Поэтому полностью исключать вероятность повышения ставки нельзя. Наиболее вероятно решение в пользу повышения ставки на 25 базисных пунктов — до 7,5%. Впрочем, мы также допускаем вероятность в 40%, что ставка будет изменена на 50 базисных пунктов. Оснований для снижения ставки на текущий момент нет, поскольку инфляция в августе выросла до 3,1%, а ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) говорит о том, что инвесторы крайне недовольны низкими доходностями.





На рынке кредитования уже наблюдается рост ставок, отмечают эксперты





Реакция на минимальное повышение ставки будет незначительной, так как подобное изменение не окажет существенного влияния на привлекательность рублёвых активов. Если же ставка повысится на 50 базисных пунктов, то рынок примет данное решение более благосклонно. Дело в том, что федеральная резервная система продолжает настаивать на повышении ставки, что сократит разрыв в доходностях доллара и рубля. Поэтому более агрессивный подход ЦБ позволит улучшить ситуацию с доходностями ОФЗ, что будет препятствовать агрессивному выводу капитала.







На рынке кредитования уже наблюдается рост ставок.





Поэтому решение ЦБ РФ по ужесточению денежной политики будет отражать реальные условия на рынке. Естественно, что рост ставки ЦБ РФ автоматически приводит к удорожанию кредитов, но также способствует росту доходности депозитов. Впрочем, в текущих условиях изменения будут минимальными, так как банки уже приступили к повышению стоимости заёмных средств.



Конечно, рост ставок по кредитам — это далеко не позитивное явление для экономики. Однако





постоянное ослабление национальной валюты угрожает резким падением реальных доходов населения, а это непосредственный удар по всему потребительскому сектору.





Соответственно, повышение ставки становится инструментом защиты рынка облигаций и курса национальной валюты. Однако повышение ставки на 50 базисных пунктов может оказаться недостаточным. В сложившихся условиях необходимо предоставить рынку более веские условия для того, чтобы инвесторы сохраняли свои вложения в долговых инструментах. Поэтому от регулятора может потребоваться повысить ставку до 8,5–9%, то есть вернуться к условиям кредитования, которые существовали в начале 2017 года».







По мнению аналитика «Открытие Брокер», незначительного повышения ставки может оказаться недостаточно





Лазарь Бадалов, доцент кафедры «Финансовые рынки» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова:







«Скорее всего, Банк России оставит ставку без изменений, так как в текущей ситуации минимальное повышение ставки не принесёт должных результатов в борьбе с инфляцией и с падением курса рубля. Для того чтобы остановить падение курса рубля, повышение ставки требуется до 9–10%, но это уже экстренная мера. В свою очередь, инфляция находится на допустимом уровне и экстренных мер не требует. В текущей ситуации целесообразно не менять ставку и продолжить наблюдение за ситуацией на рынках. Однако на валютном рынке ЦБ следовало бы проявить активность и провести валютные интервенции, чтобы не допустить возникновение панических настроений среди населения и бизнеса. Лучше сейчас потратить несколько десятков миллиардов из золотовалютных резервов, чем потом принимать экстренные меры».







Дмитрий Куликов, эксперт группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО):







«Думаю, что, несмотря на общие разговоры о возможности повышения ставки, Банк России всё же предпочтёт не трогать её на ближайшем заседании. Инфляционный риск выглядит умеренно по историческим меркам. Повышение ставки было бы уместно при необходимости предупредить эффекты близких и потенциально мощных предстоящих событий (если считать, что они действительно произойдут). Основными кандидатами на такие события являются потенциальное ужесточение санкций в ноябре и неопределённая по времени реализация рисков по экономическому росту в мировой экономике (из-за торговых войн в первую очередь). Думаю, что оба риска уже заложены в большинство рыночных процентных ставок.







Для того чтобы остановить падение курса рубля, повышение ставки требуется до 9–10%, уверен сотрудник РЭУ им. Плеханова





Банк России может не следовать за рыночными ставками, если видит, что неопределённость на одних рынках не начинает усиливать неопределённость на других, развиваясь в снежный ком. Такого пока, на мой взгляд, не просматривается. Если ставка останется неизменной, общий посыл, вероятно, будет, что все должны заложить в свои ожидания риски неблагоприятного развития событий. Вероятно, будут перечислены эти события и основные эффекты.







Наш базовый сценарий: неизменная ключевая ставка до конца года. При этом рыночные ставки как по бумажному долгу, так и по кредитам будут меняться в зависимости от оценки глобальных рисков. Ждём повышений ключевой ставки, если появятся более осязаемые риски существенного замедления мировой экономики и большого снижения объёмов мировой торговли.





В силах Банка России, если он не будет кардинально менять свой подход к денежно-кредитной политике, — не допустить панической покупки иностранной валюты населением.





Общая динамика валютного курса сейчас скорее объясняется фундаментальными долгоиграющими факторами. Компенсировать их действие, распродавая международные резервы, — это было бы не очень умно, а главное, непоследовательно (после перехода к плаванию валюты) со стороны Банка России. На данный момент ЦБ попросил Минфин временно не закупать валюту в рамках бюджетного правила — и это в некоторой степени сдерживает ослабление рубля».







Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка:







«Россия входит в число 13 стран развивающихся рынков, которые не повышали ставку на протяжении этого года, тогда как в оставшихся 10 странах ставки шли вверх, включая Аргентину и Турцию, которые повысили ставку наиболее значительно. Хотя по опросу, проведённому Bloomberg в июне-июле, ни один из аналитиков не ожидал повышения ставки в России в этом году, по недавним данным, 3 из 17 аналитиков теперь прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ РФ до конца этого года. Восьмипроцентное ослабление курса рубля в августе создало опасения, что политика ЦБ может измениться.







Прекращение покупки валюты сдерживает ослабление рубля и является альтернативой повышению ключевой ставки, уверены некоторые эксперты





На наш взгляд, эти страхи преувеличены: любое повышение ставки произойдёт только в случае ускорения инфляции, тем не менее в настоящее время инфляционный тренд выглядит не так уж плохо. На конец июля инфляция составила всего 2,4% г/г, и в июле месячная инфляция (0,3% м/м) оказалась в два раза ниже наших ожиданий, так как рост цен на непродовольственные товары стабилизировался на уровне 3,8% г/г. Учитывая, что ранее с апреля в России наблюдался быстрый рост цен на бензин, мы считаем, что трансмиссионный эффект от ослабления рубля на инфляцию сейчас слабее, чем был ранее.







По нашим прогнозам, годовая инфляция составит 3,0–3,3% г/г к концу III квартала 2018 года. Изначально ожидалось, что ускорение роста цен будет связано с планируемым повышением НДС с 18 до 20%, которое, по ожиданиям ЦБ, вызовет рост ИПЦ до 4,0–4,5% г/г в 2019 году. На практике тем не менее довольно сложно провести разграничение между трансмиссионным эффектом и эффектом от повышения НДС — де-факто коммуникация ЦБ означает, что пока инфляция не превышает уровень 4,0–4,5% г/г, движение ставки наверх не выглядит необходимым.







Мы ожидаем, что регулятор ужесточит риторику своих комментариев на заседании 14 сентября. При этом маловероятно, что повышение ставки будет всерьёз рассматриваться до II квартала 2019 года; в нашем базовом сценарии мы по-прежнему предполагаем, что ставка имеет значительные шансы остаться неизменной на протяжении основной части 2019 года.







Россия входит в число 13 стран развивающихся рынков, которые не повышали ставку на протяжении этого года





Недавно, решая проблему нестабильности валютного рынка, ЦБ решил приостановить покупки валюты для Минфина, которые составляли 16 млрд рублей в день (примерно 0,2 млрд долларов), или 6 млрд долларов в месяц. Согласно заявлению регулятора, пауза в покупке валюты продолжится до конца сентября; за этот период ЦБ переведёт необходимый объём валюты Минфину из своих собственных резервов, что позволит курсу рубля воспользоваться ростом мировых цен на нефть. Решение изменить механизм применения бюджетного правила выглядит альтернативой повышению ставки и говорит о желании ЦБ не торопиться с использованием этой меры».







Михаил Демиденко, руководитель направления отдела анализа банковского и финансового рынков ПАО «Промсвязьбанк»:



«Основные риски лежат в области валютного курса и инфляции. С начала года курс рубля девальвировал на 24%, в сентябре продолжилось ослабление рубля, курс не спешит возвращаться к равновесному уровню.





В августе мы, наконец, видим влияние ослабления курса на цены.





В августе инфляция достигла 3,1% г/г, оказавшись выше ожиданий. Но по годовому индексу тяжело отследить последние тенденции, особенно при резких изменениях показателя. Сезонно сглаженный рост потребительских цен в августе ускорился до 0,5% м/м — это означает, что рост цен в годовом выражении в августе по отношению к июлю составил 6%. По нашим оценкам, перенос может добавить 3,5–4,5 п.п. к инфляции в течение полугода. Мы видим, что инфляционные процессы развиваются активнее, в этой ситуации ожидаемо, что Центральный банк может перейти к ужесточению монетарной политики и начать цикл повышения ставки. Ожидаемо повышение на 0,25–0,5 п.п. в сентябре».







Геннадий Ляскин, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ:







Решения либерального блока экономических властей в принципе можно прогнозировать на основе установок МВФ по монетарной политике. Однако по ключевой ставке политика ЦБ РФ резко расходится с развитыми странами. Резиденты РФ вынуждены принимать решения в условиях процентной ставки по кредитам, блокирующей кредитование реального сектора. Сравните: в РФ ключевая ставка — 7,25%, а, например, в США — около 1,5%, в Швейцарии — 0,75%.







Российская экономика остро нуждается в кредитных ресурсах, уверен доцент НГУЭУ





Российская экономика остро нуждается в кредитных ресурсах для обеспечения экономического роста, для достижения этой цели регулятору необходимо по максимуму снизить ключевую ставку для насыщения ликвидностью обрабатывающего сектора. Однако, по представлению многих экспертов, в рамках существующей модели эта мера только подстегнёт инфляцию и отток капитала за рубеж.







О возможностях ЦБ по регулированию курса рубля исчерпывающе свидетельствуют события на фондовом рынке конца 2014 года, да и текущий кризис достаточно наглядно показывает проблемы управляемости денежной системой. Мы пожинаем плоды «полной свободы» динамики валютного курса. Решения по стабилизации валюты должны быть долгосрочными и касаться обеспечения финансовой безопасности страны от действий нерезидентов, таких как массовый отток активов и введение новых санкций. Оперативные меры Центробанка прогнозировать достаточно сложно, поскольку они часто обусловлены внеэкономическими факторами, но здесь необходимы валютные интервенции.







Что касается последствий для населения, в одном можно быть уверенным — снижения цен не произойдёт».







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