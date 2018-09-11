Разбить «Короллу» и «Октавию»

Тест-драйв: новая корейская легковушка сама паркуется и рулит — чем она грозит «японцам» и «немцам»

Корейцы выпустили на рынок новое поколение KIA Ceed — популярный хетчбэк призван биться в С-классе с Toyota Corolla, Skoda Octavia и Ford Focus. Обновленная машина, по заявлению производителя, претендует на звание самой технологичной модели в сегменте, здесь действительно много «наворотов» от машин классом выше — и автопарковщик, и активный круиз-контроль, и удержание в полосе движения. Подробнее о новом автомобиле — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Разбить «Короллу» и «Октавию»


Новый KIA Ceed (предоставлен официальным дилером «Мегапарк»), как утверждают корейцы, стал более сдержанным, европейским. Очевидно, с этой моделью производитель хочет добиться какого-то успеха в Европе, и это вполне может случиться, поскольку Ceed — сбалансированный хетчбэк с хорошим оснащением.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Автомобиль выглядит строго, его передняя часть смахивает даже на старший KIA Stinger. Светодиодная оптика, жабры противотуманок с глянцевым оформлением, глянцевые соты радиаторной решётки.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Сбоку автомобиль кажется меньше предыдущего поколения, но в целом габариты остались прежними. Ровные двери без выштамповок, высокая линия остекления, солидные дверные ручки.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Сзади — интересные фонари со светодиодными полосками, широкая багажная дверь, такие же глянцевые жабры отражателей света.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


В салоне сохранилась определенная преемственность с прежней моделью, слева от руля такой же большой дефлектор воздуховода, накрытый перетекающим козырьком приборной панели.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Передняя панель исполнена из мягкого пластика с имитацией прострочки, мягкий пластик продолжается и ниже, на средней консоли.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Верхняя часть передних дверей мягкая, а вот на задних уже жёсткий пластик. Впрочем, на всех дверях имеются вставки из экокожи и мягкие подлокотники.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Детально проработанный руль с красивыми блоками кнопок и нижней спицей под полированный алюминий.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Вообще в декоре много полированного алюминия, в обилии есть и чёрный глянец, который не так эффектно смотрится после некоторого времени эксплуатации.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Комбинированные сиденья из экокожи и ткани с неплохой боковой поддержкой. Есть электрорегулировка поясничного подпора, но положение кресел надо выставлять вручную.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Стандартная мультимедийная система KIA на выносном мониторе оптимальных размеров. Есть навигация, неплохо звучит акустика, сенсорный дисплей работает исправно и без задержек. Но графика, конечно, простовата.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Впереди можно комфортно разместиться человеку любого роста, пространство спроектировано с запасом.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Сзади места достаточно, но кому-то может не хватить длины подушки дивана или места над головой. Зато есть панорамная крыша, которая визуально добавляет объёма.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Багажник 395 литров, есть розетки и крючки. Толстый удобный двухсекционный пол, внизу запасное колесо.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Корейцы не боятся сочетания «турбина плюс робот», вот и здесь установлен 1,4-литровый турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП. Двигатель развивает 140 л.с., с ним автомобиль разгоняется до сотни за 9,2 секунды.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Кстати, производитель разрешает использовать с турбиной 92-й бензин, явная адаптация для российского рынка.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Ceed бодро подрывается с места, мотор быстро раскручивается до 4 тысяч оборотов, принося в салон приятное урчание. Есть небольшой вибрационный фон, особенно на малых оборотах. А вот на холостых вообще непонятно, работает двигатель или нет.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Живая педаль газа, задержки в реакции небольшие. В спортрежиме машина готова ринуться вперед или мгновенно, или через доли секунды после нажатия на газ — все зависит от того, на какой передаче находится КП. Робот работает незаметно, логично, без подрывов и толчков.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Рулевое управление обладает оптимальной тяжестью, в повороте автомобиль неплохо чувствуется. В околонулевом положении присутствует некая мёртвая зона, когда нет реакции машины и обратной связи.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Крены у автомобиля выражены слабо, подвеска довольно упругая. На ямах наблюдается некоторая жёсткость, в салон передаётся профиль дороги, но в целом езда комфортная.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Ceed в нашей версии оснащён по максимуму, здесь установлено множество современных электронных помощников. Вот система удержания в полосе движение, она хорошо видит даже слабую разметку, но подруливает уже в самый последний момент, когда кажется, что сейчас авто уйдет с полосы.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Активный круиз-контроль — автомобиль пристраивается за впереди идущей машиной и аккуратно поддерживает дистанцию до неё. При замедлении Ceed плавно тормозит, но в финальной стадии торможения всё-таки есть небольшой рывок и клевок носом.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Ceed может найти свободное парковочное место и сам зарулит туда, надо только переключать передний и задний ход. Автопарковщик в принципе работает исправно, но в нашем случае при свободном левом месте Ceed припарковался слишком близко к автомобилю, стоящему справа.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


Цена нашей самой оснащённой версии 1 459 900 рублей. Но можно обойтись без некоторых электронных систем и взять среднюю версию примерно за 1,1 млн рублей.



Разбить «Короллу» и «Октавию»


В минималке же с механической КП автомобиль стоит 949 900 рублей. Но в базе у него уже есть боковые и фронтальные подушки безопасности, шторки безопасности, мультируль, аудиосистема с Bluetooth, датчик света и кондиционер.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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