Пошла на «Штурм»: юного хоккеиста выкинули из команды — его мама обиделась и создала свою

Она уговорила престижную гимназию сделать спорткласс — это стоило ей работы и счастья в семье

Мама юного хоккеиста Алёна Фёдорова не согласилась с тем, что её сын Арсений — «отработанный материал». Когда мальчика не взяли в команду, она перевела его в другой хоккейный клуб и в итоге собрала новую. И ещё добилась, чтобы эту команду бесплатно зачислили в одну из самых престижных школ города — 10-ю гимназию. И это дало результат — недавно Арсения пригласили играть за питерский ХК СКА. Корреспондент НГС встретился с Алёной Фёдоровой и выслушал необычную историю, которая вполне могла бы стать сюжетом какого-нибудь спортивного блокбастера.

Арсения Левина (фамилия у мальчика папина. — И.К.) отдали в школу ХК «Сибирь» в 3 года. До 6-го класса всё было хорошо, а потом родителям сказали, что их дети в этом возрасте уже вряд ли добьются впечатляющих результатов. Арсения решили перевести в другую школу — тем более что его тренер, Виталий Литвинов, ушел из «Сибири» в школу хоккейного мастерства «Штурм» в Чике. Так мальчик оказался в команде «Штурм-2003».







«Мы отыграли год в "Штурме", и в тот момент, когда мы заканчивали тот год, нам сказали, что команды больше не будет. Мол, так долго и далеко дети 2003 [года рождения] ещё не шли», — вспоминает мама мальчика Алёна Федорова.







Однако юные хоккеисты, несмотря на решение распустить команду, доказали: рано их списали — на выезде они попали в число лучших команд молодежного турнира.







«Мы всегда стараемся играть на победу, независимо от ситуации. Но было, мягко сказать, неприятно. <…> Тогда мы смогли выиграть у принципиального для нас соперника — "Торпедо-2003" из Усть-Каменогорска», — рассказал Арсений Левин.







Дирекция школы после такой победы согласилась команду временно не распускать, но часть детей из «Штурма-2003» забрали к себе большие клубы: «Югра», «Авангард», новокузнецкий и магнитогорский «Металлурги», хабаровский «Амур». Пришлось набирать в команду новых игроков.







Хоккейная команда «Штурм-2003»

«Но, когда мы начали играть, нам сказали буквально следующее: дети 13, максимум 14 лет — это отработанный материал. Всех, кого надо, уже разобрали. <…> Поэтому давайте последний год доиграем и на этом закончим», — говорит Алёна.





В этот момент, признаётся сибирячка, она и решила действовать. «Я сама училась в 10-й школе. У меня все учились в 10-й школе: родственники, друзья, знакомые. <…> И я знала, что раньше в этой гимназии активно развивались не только математические, лингвистические способности учеников этой гимназии, но и спортивные. И я пошла одна на свой страх и риск проводить переговоры с завкафедрой физкультуры 10-й гимназии», — вспомнила Алёна Фёдорова, которая предложила школе принять на обучение всю хоккейную команду — 20 подростков.





В гимназии посчитали это авантюрой, но решили всё-таки рискнуть, правда, поставили условие: вся хоккейная команда осенью 2017 года должна сдать тесты по математике и русскому языку. Сдадут — приняты, не сдадут — авантюры не получится.







Чуда не случилось: все тесты хоккеисты сдали на двойки.





Мама Арсения вновь пришла к директору гимназии и попросила дать команде второй шанс: родители, как заметила Фёдорова, приняли решение «ввязаться в драку» и ещё раз попытаться пройти тесты.







Центральный нападающий Арсений Левин на игре в Прокопьевске

Для подготовки хоккеистов к экзаменам нашли обучающий центр, который создал для такого случая специальную обучающую программу по русскому языку и математике. Репетиторы взялись с декабря до апреля натаскать юных хоккеистов до уровня 10-й гимназии.







«Представьте, что получается: зима, в шесть [вечера] заканчивается тренировка, хоккеисты мои садятся на электричку, приезжают на вокзал, идут в обучающий центр, полтора часа занимаются дополнительно, потом все разъезжаются по домам, делают уроки, готовятся к школе и т. д. В таком режиме мы прожили четыре месяца. Это был ад какой-то! Для родителей это дополнительная финансовая нагрузка, для детей — жуткая физическая. Мы занимались все новогодние каникулы, все субботы и воскресенья», — вспомнила Алёна Фёдорова.







В итоге в апреле хоккеисты сдали тесты настолько хорошо, что учителя в очередь выстроились, чтобы работать именно с этим классом, который бесплатно зачислили в 10-ю гимназию и назвали 9 «С» — «спортивным».







Самые большие затраты у родителей сейчас уходят на транспортные расходы: для спортсменов родители наняли автобус, который увозит команду «Штурм-2003» на тренировки в Чик и привозит обратно. Плюс затраты на амуницию и спортивное питание. Во время подготовки к предстоящим соревнованиям между юношескими командами Сибири и Дальнего Востока, заметила Фёдорова, из семейного бюджета на ребёнка в месяц может уходить 17–18 тысяч рублей.







«Самое трудно было совмещать учёбу и хоккей. <…> Не было свободного времени, [кроме учёбы и тренировок]. И в выходные дни ставили занятия. И физически, и морально тяжело было. После репетиторов и выполнения домашнего задания просто ложился спать и сразу отрубался», — вспомнил Арсений период, когда приходилось одновременно тренироваться, играть в хоккей, ходить в школу и к репетиторам.







Девятый спортивный класс гимназии № 10

После зачисления спортсменов в 9-й «С» половина команды обновилась: ушли те, кто был старше возрастом и не мог учиться в девятом классе. В команду влились новые хоккеисты. Эту замену Федорова, как сама выразилась, она заранее втихушку «воровала» в других новосибирских хоккейных клубах: ЦЗВС, «Энергия», «Кристалл». Новички также втихушку от своих наставников сдавали тесты на зачисление в гимназию № 10 . В команду «Штурм-2003» в последний момент даже перешёл один из игроков ХК «Сибирь».







«Сейчас мы в самом начале пути, но уже принесли гимназии кубок — завоевали 3-е место на международном предсезонном турнире. <…> Мы уже отбегали [марафон] Раевича. Наш капитан Данил Степанов прибежал 24-м из примерно тысячи человек, хотя мы там были самые младшие. <…> И это — дети, которым два года назад говорили, что они — отработанный материал», — рассказала Алёна о достижениях команды «Штурм-2003» после зачисления в 10-ю гимназию.







В мае 2018 года Арсения пригласили перейти в питерский СКА, но мама решила, что сын останется в «Штурме» как минимум ещё на 3 года.





«Если мой ребёнок ушёл бы в СКА, я всё равно этот проект довела бы до конца. А сейчас я его тем более доведу до конца», — подчеркнула мама Арсения, оставившая работу и последние три года занимающаяся исключительно хоккейной командой. Сыном занимается она одна: супруг Алёны оставил семью три месяца назад. «Возможно, из-за всего этого», — немного задумалась и печально вздохнула сибирячка.





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