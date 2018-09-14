Сможете ли вы спасти жизнь? Проверьте знание основ первой помощи

Первая помощь — это полезный навык, но не стоит забывать, что после происшествия пострадавшему желательно обратиться к врачу

Никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент: вдруг вы станете свидетелем несчастного случая, ДТП, кто-то при вас упадет в обморок?







Мы очень надеемся, что ни с кем ничего плохого не случится, но все-таки на всякий случай знать основы первой помощи надо. Наш тест приурочен ко Дню оказания первой медицинской помощи — его отмечали 8 сентября.





Не переживайте, если вы ответите неправильно. Под каждым ответом есть инструкция о том, как делать правильно. Наша редакция составляла тест вместе со специалистами центра медицинской профилактики — все рекомендации даны экспертами! Поехали?





Представим, что вы оказались свидетелем какого-либо ЧП. Знаете ли вы, что нужно сделать первым делом на месте происшествия?

Брошусь искать пострадавших и помогать!

Для начала оценю обстановку и проверю, дышит ли пострадавший.

Вызову скорую и просто не буду ничего трогать.

Итак, допустим, ваш друг неудачно скатился с горки на сноуборде, на плюшке или на чем-либо еще и упал на спину, предварительно хорошенько ею ударившись. Он в сознании, но ему очень больно. Что будете делать?

Что тут думать? Ноги в руки, и везу его в травмпункт.

Он не может встать! Придется тащить его в травмпункт.

Оставлю его лежать и не буду трогать, посижу рядом, подожду врачей. Прости, друг, это для твоего же блага.

А вы знаете, как проверить наличие признаков жизни у пострадавшего?

Наклонюсь ко рту и носу и послушаю (или постараюсь почувствовать) дыхание. Чтоб проверить, есть ли пульс, приложу подушечки пальцев к сонной артерии.



Подставлю зеркало ко рту, чтоб проверить, дышит ли человек.

Нащупаю пульс на руке! А то мало ли что я там задену возле лица, страшно.

Надеемся, что вы никогда не окажетесь в такой ситуации, но все-таки представим. Вы едете в машине и попадаете в ДТП. Рядом с вами — другой человек. Он явно ранен сильнее вас: сознания нет, дыхания тоже, прощупывается слабый пульс. Он жив, и ему нужна срочная помощь. Что делать?

Вызываю скорую, жду, молюсь.

Срочно гуглю, как делать прямой массаж сердца!

Я точно знаю — здесь нужен непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Кстати, а как делать искусственное дыхание?

Припаду к губам пострадавшего и буду очень сильно дышать.

Зажму нос и пару раз спокойно выдохну в рот пострадавшего.

А можно как-то обойтись без этого? А то я с детства знаю, что «рот в рот получается микроб».

А вы знаете, как делать прием Геймлиха и когда он применяется?

Ну это легко. Его применяют, когда человек подавился. Нужно обнять сзади пострадавшего и хорошенько так его сдавить, чтоб инородное тело выскочило.

Это когда человек подавился, да? Я знаю, что в этом случае можно хорошенько постучать по спине.

Ни разу о таком не слышал. Моим друзьям лучше не оказываться в смертельно опасной ситуации, когда я рядом.

Ситуация следующая: человеку в автобусе становится плохо, он теряет сознание. Люди вокруг стоят, а значит, вся надежда только на вас. Ваши действия?

Оболью водичкой! А вообще в автобусе должна же быть аптечка — дайте нашатырь!

Я уже знаю, как делать искусственное дыхание — приступлю к нему, это должно помочь.

Положить на бок, ослабить все, что сдавливает, дать понюхать нашатырь. Если не пришел в себя — звонить в скорую.

Порезы — дело привычное. Но иной раз порежешься — и кровь хлещет просто фонтаном. Знаете, как в таком случае помочь себе или пострадавшему?

Про это еще в школе рассказывали. Надо наложить жгут и потуже его затянуть.

Нужно сделать жгут, но при артериальном кровотечении наложить выше раны, а при венозном — ниже. Во втором случае можно наложить давящую повязку.

Сначала нужно, конечно, промыть рану! А потом уже кровь останавливать.

В наших ноздрях слишком много сосудов, и все они расположены очень близко к поверхности слизистой. Из-за сухости или повреждения слизистой происходит носовое кровотечение. Здесь вам необходимо помочь самому себе. Вы знаете, как это правильно делать?



Сожму крылья носа, приложу к переносице холодное и буду ждать, когда кровь остановится.

Так это все знают с детства. Запрокинул голову, и готово.

Нужно срочно лечь и ждать, когда кровь затечет обратно.

Это лето порадовало большим количеством действительно жарких дней! Многие не отказывали себе в удовольствии позагорать. Начнем, конечно, с того, что загорать под палящим солнцем в принципе вредно и чревато раком кожи. Но, допустим, вы этого не знали, позагорали и сильно сгорели! Ваши действия?



Бабушка меня в детстве кефиром мазала. Бабушка ерунды не посоветует.

Нужно охладить место ожога и помазать специальными мазями.

Смажу это место зубной пастой, она ведь охлаждает.

Скоро зима. Вы долго (о-о-очень долго) ждали автобус и отморозили себе палец/нос/щеку. Знаете, как поступать при обморожении?

Уйду с мороза в теплое помещение, попью горячего чаю, обмороженное место аккуратно согрею.

Буду растирать это место варежкой или снегом.

Засуну под горячую воду, чтоб оно побыстрее согрелось! Ведь с ожогами обратный метод срабатывает.

Случаи, когда ребенок случайно выпивает чистящее средство, пока мама не видит, к сожалению, не такая уж и редкость. Всем известно, что нужно вызвать скорую, промыть желудок и вызвать рвоту. А что еще можно сделать?

Дать активированного угля.

Дать выпить сладкого чаю.

Дать выпить теплого молока.

Еще одна неприятная ситуация — на ваших глазах тонет человек. К счастью, его удается спасти, но он наглотался воды. Что будете делать?

Кладем человека на спину и начинаем сгибать его ноги к животу, чтоб вода выходила. Ну, так вроде в мультиках показывали. Это правильно?

Немедленно приступлю к искусственному дыханию!

Надо, чтобы голова оказалась свешена вниз. Ребенка можно взять за ноги, а взрослого — положить животом на колено, чтоб голова свисала.

Ситуация редкая, но все же будем предусмотрительны. Вы собираете в лесу грибы, вашего товарища кусает змея. Что делать?

Сразу уходим с места, где укусила змея. Потом даем человеку нормально полежать и накладываем повязку.

Наложу жгут, может быть, таким образом яд не распространится по телу.

Прижгу зеленкой или йодом.





Сможете ли вы спасти жизнь? Проверьте знание основ первой помощи (тест) Правильные ответы: 5/10 До прохождения этого теста оказываться с вами в экстремальной ситуации было опасно. Но теперь вы знаете, как правильно помогать, с чем мы вас и поздравляем! Пройти тест еще раз

Сможете ли вы спасти жизнь? Проверьте знание основ первой помощи (тест) Правильные ответы: 5/10 Вы неплохо осведомлены в вопросах первой помощи. Но дополнительные знания не помешают, и теперь они у вас есть. Это здорово :) Пройти тест еще раз