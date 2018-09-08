Красотки в бегах

Десять фотографий самых красивых участниц полумарафона Раевича по версии НГС

В этом году в полумарафоне имени Раевича участвовало порядка 11 тысяч человек. И пусть представительниц прекрасного пола было намного меньше, чем мужчин, мы-то с вами знаем, к кому были прикованы взгляды зевак. Корреспонденты НГС решили, что этим сибирячкам внимания много не бывает, и отобрали десять самых горячих фотографий спортсменок с полумарафона.

Красотки в бегах


В день Сибирского фестиваля погода если и напомнила новосибирцем о лете, то об очень суровом. Но это не помешало некоторым девушкам бежать полумарафон в коротких шортах и топиках — к радости мужской части зрителей. Сибирячки! 


Красотки в бегах


Улыбаться и быть миленькой девочкой во время бега сложно, но вполне реально. Вот только настоящие эмоции и переживания украсят любую бегунью. 


Красотки в бегах


А вам слабо передать привет родным во время напряжённого бега? 



Красотки в бегах


Королева эпатажа ею останется и на беговой дорожке! Корреспонденты НГС спорят, кого изображает девушка, — русалку, фею или лесную нимфу. К общему решению наша дружная редакция не пришла, просим помощи у читателей. 


Красотки в бегах


Победительница Елена Седова выигрывает полумарафон уже в четвёртый (!) раз. Сразу после победы корреспондент НГС успела взять небольшое интервью у спортсменки


Красотки в бегах


Такие бегуньи — просто какая-то ходячая реклама здорового образа жизни для дам, которые не очень-то со спортом и дружат. Ну а мужчинам наблюдать такие подтянутые фигуры — одно спортивное удовольствие!


Красотки в бегах


Сибирячки, красавицы, спортсменки ещё и меломанки! 


Красотки в бегах


Ну кто там сказал, что бег — это соревнование, где нет места дружбе? Новосибирские спортсменки успеют и во время полумарафона обсудить и внешность, и фасон трико соперницы!


Красотки в бегах


Любовь к спорту объединяет и поколения, и сердца. 


Красотки в бегах


А ещё наши корреспонденты убедились, что физкультура несёт пользу, даже если ты просто наблюдаешь за соревнованиями со стороны, — настроение поднимается, особенно при взгляде на таких вот сибирячек!


Кстати, еще больше фото с Сибирского фестиваля бега смотрите в нашей группе «ВКонтакте». А о том, что интересного было на забеге, читайте в нашем онлайн-репортаже

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