Опасные страницы

В конце августа в Екатеринбурге произошёл курьёзный, казалось бы, случай: 17-летней школьнице сразу в трёх магазинах отказались продать без паспорта сборники Есенина, Маяковского и Бродского. Все три автора попали в категорию «18+». Местные общественники уже пообещали проинспектировать все книжные на предмет таких «взрослых» книг среди детской литературы и учебников с изображениями обнажённой натуры, а в Госдуме всерьёз подумывают рассмотреть критерии маркировки книг на ближайшем заседании комитета по культуре. Корреспондент НГС пообщалась с новосибирскими продавцами книг и юристом о резонности запрета на чтение и возможных последствиях — и обнаружила, что в Новосибирске тоже не продают некоторые книги без паспорта.

В конце августа в Екатеринбурге 17-летней школьнице не продали сборники русских классиков Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского — оказалось, что авторы произведений, давно и прочно засевших в школьной программе, для школьников не предназначены.







Случай оказался резонансным и взволновал как местных жителей (Уральский родительский комитет пообещал пройти с инспекцией по книжным магазинам и проверить, не стоит ли «взрослая» литература среди детской и нет ли откровенных иллюстраций в энциклопедиях), так и федеральных чиновников: глава комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов не исключил, что вопрос о разумности критериев маркировки книг по возрасту будет рассмотрен на ближайшем заседании 11 сентября.







Возрастные ограничения на книгах впервые появились после принятия в конце 2010 года закона 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».







Самая очевидная «вредная» информация — та, которая может побудить детей причинить себе вред или убить себя (если подходить к закону формально, то запретить можно, например, пьесу «На дне» и роман «Анна Каренина»), вызвать желания употреблять алкоголь, табак или наркотики и заниматься проституцией (одна только «Яма» Куприна чего стоит).







Кроме того, под ограничение попадают книги, которые отрицают семейные ценности (явный намёк на «Отцов и детей») и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения





(что легко найти в «Портрете Дориана Грея»), оправдывают насилие и жестокость, исключая охрану правопорядка и защиту государства (как насчёт «Муму»?), содержат нецензурную брань.







За последнее, в частности, пришлось отметить пометкой «18+» и полиэтиленовой упаковкой, из-за которой заглянуть в книгу невозможно, сборник стихов Сергея Есенина, считает заведующая магазином «Читай-город» Елена Гофман. Следует отметить, что действие закона не должно распространяться на произведения со «значительной исторической, художественной или иной культурной ценностью для общества», но, как показывает практика, эта норма не работает. Впрочем, как эту ценность определять, непонятно.





Многие авторы и романы, попавшие под возрастные ограничения, школьников не интересуют — среди них и скандальная в своё время «Лолита» Набокова, и Довлатов, и Сорокин

Большинство новосибирских продавцов книг считают ситуацию как минимум смехотворной.







— Да *** [сошли с ума] совсем. Я не имею никакого, никакущего права спрашивать документы у кого бы то ни было, — говорит директор книжного магазина «Перемен» Анна Яковлева. — Никто меня такими полномочиями не наделял, а «18+» — рекомендованная возрастная маркировка: никаких прямых запретов, вся ответственность на покупателе.







В магазинах «КапиталЪ» и «Плиний Старший» говорят, что проверять документы у покупателей приходится крайне редко. Разве что если подросток лет 14-ти несёт на кассу «50 оттенков серого» (это один из самых наглядных и любимых у них примеров), но это почти всегда очевидно.







— Тогда они что делают: со старшей сестрой приходят. И старшая сестра покупает. У меня такое было. А что я могла сделать? Старшая сестра была с паспортом, — пожала плечами одна из продавцов-консультантов «Плиния».







Кассир магазина Анна призналась, что, к примеру, «Лолиту» Владимира Набокова (отмечена маркировкой «18+») она продаёт школьникам с 10-го класса — им либо приходится показать паспорт, либо просто сказать класс — в этом они не врут, считает она.





Продавец-консультант «Капитала» Дмитрий Шеляков заметил, что Набоков школьников вообще-то не особенно интересует, но это в любом случае уже «высокое искусство» и вопрос, кому это можно читать, а кому нельзя, — спорный.







Случаи, когда книги просто не пробивали на кассе, были, признал он, и есть книги, которые подросткам точно не продадут: помимо уже упомянутых «Оттенков» это, например, книги маркиза де Сада, Чака Паланика, Генри Миллера.





Чак Паланик популярен у подростков, но в книжном им вряд ли удастся добыть его книги самостоятельно

При этом Шеляков подчеркнул, что многие маркировки ставятся необоснованно.







— Вообще, что касается культуры — русской культуры, прозы, поэзии, — я считаю, что если человек это покупает и тем более читает, ограничивать его [глупо]. Вообще ограничивать чтение — полная глупость и нонсенс, — говорит он. — Так можно запретить всё что угодно. «Крейцерову сонату», «Тёмные аллеи» — хотя это школьная программа, между прочим.







Самые строгие правила оказались в федеральной сети «Читай-город».







— Не всегда можно определить визуально, сколько человеку лет. Бывает, 15 лет человеку, а выглядит на 30, поэтому приходится спрашивать, — поясняет Елена Гофман. — Это правда, я сама стою на кассе, и, если подходят с книгой «18+», обязательно спрашиваем документ — либо водительское, либо паспорт. У всех. Серьёзно. У нас даже есть отменённые чеки, когда не предъявляют.







При этом даже оплаченные через интернет заказы с доставкой магазин в «Читай-городе» покупателю не отдадут, если он не сможет подтвердить свой возраст. В таких случаях магазину приходится оформлять возврат. Такое, рассказала заведующая новосибирским магазином, происходит при покупке комиксов — самого популярного среди подростков жанра.







Стоит отметить, что риск для торговых сетей вполне реальный: за нарушение им грозят штрафы от 10 до 50 тысяч рублей. Выявить его, по словам управляющего партнёра юридической компании «ЭКВИ» Кирилла Кузнецова, можно только контрольной закупкой, но о подобных прецедентах юрист за несколько лет действия закона не слышал — как и о реальных наказаниях продавцам. Случай с отказом продажи книги с пометкой «18+» старшекласснице он считает перестраховкой.







По мнению Кузнецова, зачастую маркировки — это инициатива издательств. Таковы особенности правоприменения, поясняет он — многие предпочитают самоцензурировать собственную продукцию, потому что «все всё понимают».







— Если собаку постоянно бить, а в один прекрасный момент просто резко поднять руку, и она шугнётся под скамейку, — вроде как в данном случае я не виноват, но проблема-то в том, что это вызвано моим предыдущим поведением, — рассуждает Кузнецов. — Никто не звонит на Первый канал по поводу того, что нельзя давать сюжет о дочерях Путина, — они сами прекрасно понимают, что они его не дадут. Так и здесь: «А, на всякий случай поставим».







Всё это, уверены эксперты, плохо сказывается на и без того непростой ситуации с подростковым чтением в России.







— У меня дочь подросток, 15 лет, я знаю, что она читает. Одна из последних книг — «Записки патологоанатома», реальная история. И я считаю, что человек должен читать литературу и делать собственные выводы. Лучше сейчас читать, проявлять себя как личность и делать собственные выводы, чем не читать и ничем не интересоваться в принципе, — подчеркнула директор магазина «Плиний Старший» Наталья Онишкова.







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