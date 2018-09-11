Ласты наголо: обзор бассейнов Новосибирска

НГС нашел самый тёплый — а также те, где есть хамам, джакузи и не требуют справку от врача

Лето прошло, и купальный сезон теперь открывают в новосибирских бассейнах — большинство из них открылись в конце августа и приглашают на заплывы. Как правило, один сеанс длится 45 минут и стоит в около 200 рублей. Правда, есть и бассейны, где можно плавать хоть весь день или с утра пораньше — но только с предоплатой. Корреспондент НГС узнала, в каком бассейне города самая тёплая вода, низкие цены и где не требуют справок.

Бассейн «Динамо»





Бассейн «Динамо», Коммунистическая, 60





После летнего перерыва бассейн открылся 22 августа. Разовое посещение стоит 250 рублей, при покупке абонемента — 220 рублей, правда, по абонементу нужно заранее определить дни и время, в которые ходить. Справка от терапевта обязательна.





Заходы с понедельника по субботу: три утром (7:00, 7:45, 8:30), два в обед (13:00, 13:45) и вечером (19:45), в остальное время поплавать, скорее всего, не получится, так как дорожки будут в аренде, уточнил администратор. В воскресенье заходы с 9:15 каждые 45 минут, но есть санитарный перерыв с 14:45 до 16:15. Вода в бассейне — 27 градусов.





Бассейн «Бригантина»





Бассейн «Бригантина», 1905 года, 39/1







В будни (включая субботу) свободное плавание в бассейне с 18:00, последний заплыв — в 20:15. В воскресенье заплывы идут весь день с 9 утра. Стоимость разового посещения — 170 рублей, детский — 155 рублей. Справка нужна. Сделать её, кстати, можно в самом бассейне, уточнил администратор, за 200 рублей на 3 месяца. Температура в бассейне — 28 градусов.





Бассейн «Спартак»





Бассейн «Спартак», Крылова, 20







После летнего перерыва бассейн открылся с новыми турникетами, которые избавляют от общения с администратором. Справка обязательна, её можно сделать прямо в бассейне за 250 рублей сроком на 3 месяца. Правда, не всем — детям младше 13 лет и беременным в этой услуге откажут.





В бассейне несколько программ оплаты. Разовое посещение для взрослого стоит 260 рублей, если с парковкой — 290 рублей; детский (с 7 до 13 лет) — 210 рублей. Также есть предложения по абонементам, в том числе с безлимитным плаванием.







Тем, кто может себе позволить плавать в будни с 10:00 до 16:00, разовое посещение в этом случае будет стоить 220 рублей, с парковкой — 250. Есть скидки для пенсионеров и инвалидов. Также можно купить себе безлимитное посещение по времени — 5500 рублей до 30 июня 2019 года. И 8000 стоит безлимитный абонемент, также до 30 июня, позволяющий приходить в любое время и плавать сколько хочется.





И еще — для тех, кто не умеет плавать и думает, что это теперь на всю жизнь, в бассейне предоставляют услугу тренера для взрослых. 8 групповых занятий стоят от 2600 до 3100 (в зависимости от времени захода). Если хочется позаниматься персонально с тренером — стоимость абонемента плюс 500 рублей за занятие. Температура в бассейне — 28 градусов.







Бассейн Сибирского государственного университета водного транспорта





Бассейн СГУВТ, Советская, 60Б





В бассейне занимаются студенты, но есть время и для свободного посещения. Заходы: 9:15, 11:30, 13:45. Дальше идут студенческие заходы. После 16:00 до 19:45 свободное плавание каждые 45 минут. В субботу плавание с 9 до 18:15 каждые 45 минут. В воскресенье бассейн не работает. Справка обязательна. Вода в бассейне — 27,4 градуса. Разовое посещение стоит 200 рублей.





Бассейн «Афалина»









Бассейн «Афалина», Курчатова, 13/2







Здесь тоже тренируются спортсмены, поэтому свободное плавание есть только в определённое время: с понедельника по пятницу заплывы: 11:00, 13:15, 18:30, 19:15, 20:00. В субботу — с 9:15 каждые 45 минут до 13:15, потом также каждые 45 минут с 17:45 до 20:00. В воскресенье: с 11:30 до 13:45 и с 16:15 до 19:15. Разовое посещение стоит 250 рублей. Температура воды — 28 градусов. Справку не требуют, уточнили в администрации.





Бассейн СГУПС





Бассейн СГУПС, Залесского, 3/1







Заплывы в будни: с 10:45 до 14:30 каждые 45 минут. В выходные — весь день с 7:00. В субботу бассейн работает до 19:00, в воскресенье — до 16:00. Справка здесь обязательна как взрослому, так и ребёнку, при этом ребёнку, как и во всех бассейнах, нужна отметка соскоба на яйцеглист. Вода в бассейне — 26–27 градусов.





Бассейн СибУПК





Бассейн СибУПК, проспект Карла Маркса, 26/2







Взрослым справка не нужна, а детям — обязательно, уточнили в администрации. Разовое посещение стоит 200 рублей. Бассейн работает с 8 до 20:00 и в субботу, и в воскресенье. Температура воды — 28 градусов. Студенты в бассейне не занимаются до конца октября, рассказал администратор, поэтому дорожки пока свободны.





Бассейн НГТУ





Бассейн НГТУ, проспект Карла Маркса, 35/1







Это, пожалуй, самый тёплый бассейн. Температура воды здесь — 29–30 градусов. Справка нужна обязательно, плюс должна быть фотография или копия первой страницы паспорта. Для свободного плавания бассейн открыт каждый день на 18:45 (кроме четверга), 19:30, 20:15, 21:00. Во вторник и в четверг есть ещё утреннее время — на 7:00 и 7:45. Но утренние заплывы, уточнили в администрации, нужно оплачивать заранее, так как касса работает только с 10 утра. В воскресенье бассейн работает с 11:00 до 20:00, заплыв каждый час. Разовое занятие стоит 210 рублей. Касса работает с 10:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до 14:00.





Бассейн «Лазурный»





Бассейн «Лазурный», Лазурная, 10/3







Здесь тренируется много спортсменов, поэтому время для свободного плавания ограниченно. С понедельника по субботу заплывы только на 12:00, 12:45, 20:45 (одна дорожка). В воскресенье — с 9:00 до 19:40 каждые 45 минут. Справка, как уточнили в администрации, желательна, но «обязать мы не можем». Детям нужна обязательно, при этом с результатами анализов. Разовое посещение для взрослого стоит 220 рублей, детям — 170. Температура воды — 28–29 градусов. В бассейне есть ещё так называемая малая чаша, где вода 28–29 градусов, правда, глубина там всего 1,4 метра.





Бассейн в клубе «GrandArena»





Бассейн в фитнес-клубе «Гранд Арена», Красноярская, 35





Здесь небольшой бассейн длиной 25 метров и глубиной от 1,4 до 1,8 метров. Разовое посещение стоит 550 рублей, правда, за эти деньги можно пользоваться хамамом и джакузи и приходить плавать круглосуточно. Время заплыва ограниченно — 45 минут. Вода в бассейне 28–29 градусов. Здесь нужна справка, но сделать её можно прямо в бассейне — каждый день с 19:30 до 21:30 (кроме среды) здесь работает врач. Справка стоит 300 рублей на 6 месяцев.





Бассейн «Молодость», Аксёнова, 38







Заплывы в бассейне на Первомайке: в будни на 11:00, 11:45, 12:30. Вечером — только в 18:45. В субботу свободное плавание каждые 45 минут, с 8:15 до 14:15. В воскресенье — с 9:45 до 18:45, но если на последние заплывы придут 1–2 человека, то его могут отменить, уточнили в администрации. Температура воды здесь 26,4 градуса.





Аквапарк





Аквапарк «Аквамир», Яринская, 8





В аквапарке несколько зон с бассейнами, к тому же не просто чаши с водой. Есть, например, аттракцион «Медленная река». Рвать и метать тут не нужно — это зона для расслабления, просто лёг и плыви по течению. Почувствовать себя чуть-чуть на море можно в волновом бассейне. Его площадь — 1 тысяча квадратных метров. Билет можно купить минимум на три часа. Цены — от 1300 до 2000 рублей для взрослых (в зависимости от дня и времени), от 350 до 2000 рублей для детей, сообщается на сайте аквапарка.





Пока не работает бассейн «Заря». Также до 1 октября на ремонте самый большой в городе бассейн — «Нептун». В Новосибирске также есть бассейн с морской водой — в фитнес-клубе «X-fit», правда, разовых посещений (кроме ознакомительного визита) нет, нужно покупать клубную карту.





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