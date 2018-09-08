Тест: кто тут самый умный
Сегодня Международный день грамотности — проверь, насколько ты умнее журналистов НГС
8 сентября во всём мире считается Международным днем грамотности, который учредили в 1966 году. На НГС ежедневно выходят десятки заметок, статей и репортажей — случается, что каждый день журналисты нашего сайта допускают досадные, а иногда и довольно очевидные ошибки. В день, когда самые грамотные по праву гордятся своими знаниями, мы публикуем тест, собранный из самых часто встречающихся в текстах журналистов ошибок, — и предлагаем вам пройти его и проверить, насколько вы грамотнее наших авторов.
Начнём с самого простого и постыдного: -ться и -тся. Да, мы знаем, как правильно, только иногда торопимся поделиться какой-нибудь новостью с глаголом каверзного вида.
«Новый микрорайон начал активно строит(ь)ся в 1930-е годы». Как правильно?
- Всё просто — с мягким знаком.
- Зачем там мягкий знак?
Популярная ошибка у отдела новостей — вопрос про запятые.
«Сегодня (,) 7 сентября (,) утром Новосибирск окутал живописный туман».
- Запятые там ни к чему. Даже я это знаю.
- Дату надо обособить с обеих сторон.
Как правильно пишется это слово?
«Свидетели быстро перевернули авто, а виновник аварии благополучно спал на заднем сиден (-ии, -ье) до приезда ДПС».
- Сидение.
- Сиденье.
Ещё одна проблема: поджог или поджёг?
«В МЧС не исключают версию подж_га».
- Здесь поджог.
- Это слово всегда писалось через «ё».
Некоторые стараются избегать в своих текстах причастных оборотов. И вот почему:
«Брат (,) награждённого премией новосибирца (,) рассказал корреспонденту НГС, что Алексей ещё на соревнованиях».
- Зачем тут вообще запятые?
- Причастные обороты всегда обособляются, в чём проблема?
Раньше в текстах мы всегда сокращали рубли, миллионы и километры. Теперь же пишем полностью. Это породило массу новых ошибок. Как всё-таки правильно?
«На ремонт дороги из областного бюджета выделили 5,6 миллион (-а, -ов) рублей».
- 5,6 миллионов рублей
- 5,6 миллиона рублей
Пробуем сложные случаи:
«В Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения
- Хэтчбэк.
- Хетчбек.
- Хетчбэк.
Читатели регулярно присылают нам свои сообщения об ошибках, а ответить им нельзя. Вот этот случай очень часто попадается в письмах:
«Сотрудники полиции проводят оперативно-р (а, о) зыскные мероприятия».
- Оперативно-розыскные, от слова «розыск»
- Я бы написал через «а»: оперативно-разыскные
Ещё одна популярная ошибка с предлогами:
«Девушка вернулась (с, из) деревни в город, чтобы развивать свой бизнес».
- Из деревни.
- С деревни.
Последний вопрос — и самый сложный. Он вызывает большое недоумение у наших стажёров. Как склонять фамилию новосибирского мэра?
- Анатолия Локотя, Анатолием Локотем, Анатолию Локотю.
- Анатолия Локтя, Анатолием Локтем, Анатолию Локтю.
В пятницу десятки новосибирцев решили проверить свою грамотность прямо посреди вестибюля метро — самым сложным заданием было просклонять числительные.
Правильные ответы: 5/10
Уровень грамотности: стажёр НГСа.
Правильные ответы: 5/10
Пишите лучше в комменты: там закрывают глаза на грамматику.
Правильные ответы: 5/10
Вы грамотнее 80% журналистов НГС.
Правильные ответы: 5/10
Вы — бог грамотности!
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1, 2, 4, 9, 10), Ольги Бурлаковой (3), Густаво Зырянова (5, 8), из архива НГС (6), предоставлено ДЦ «Мегапарк» (7)