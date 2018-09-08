Тест: кто тут самый умный

Сегодня Международный день грамотности — проверь, насколько ты умнее журналистов НГС

8 сентября во всём мире считается Международным днем грамотности, который учредили в 1966 году. На НГС ежедневно выходят десятки заметок, статей и репортажей — случается, что каждый день журналисты нашего сайта допускают досадные, а иногда и довольно очевидные ошибки. В день, когда самые грамотные по праву гордятся своими знаниями, мы публикуем тест, собранный из самых часто встречающихся в текстах журналистов ошибок, — и предлагаем вам пройти его и проверить, насколько вы грамотнее наших авторов.

Начнём с самого простого и постыдного: -ться и -тся. Да, мы знаем, как правильно, только иногда торопимся поделиться какой-нибудь новостью с глаголом каверзного вида.



«Новый микрорайон начал активно строит(ь)ся в 1930-е годы». Как правильно?

Всё просто — с мягким знаком.

Зачем там мягкий знак?

Популярная ошибка у отдела новостей — вопрос про запятые.



«Сегодня (,) 7 сентября (,) утром Новосибирск окутал живописный туман».



Запятые там ни к чему. Даже я это знаю.

Дату надо обособить с обеих сторон.

Как правильно пишется это слово?



«Свидетели быстро перевернули авто, а виновник аварии благополучно спал на заднем сиден (-ии, -ье) до приезда ДПС».



Сидение.

Сиденье.

Ещё одна проблема: поджог или поджёг?



«В МЧС не исключают версию подж_га».

Здесь поджог.

Это слово всегда писалось через «ё».

Некоторые стараются избегать в своих текстах причастных оборотов. И вот почему:



«Брат (,) награждённого премией новосибирца (,) рассказал корреспонденту НГС, что Алексей ещё на соревнованиях».

Зачем тут вообще запятые?

Причастные обороты всегда обособляются, в чём проблема?

Раньше в текстах мы всегда сокращали рубли, миллионы и километры. Теперь же пишем полностью. Это породило массу новых ошибок. Как всё-таки правильно?



«На ремонт дороги из областного бюджета выделили 5,6 миллион (-а, -ов) рублей».

5,6 миллионов рублей

5,6 миллиона рублей

Пробуем сложные случаи:



«В Новосибирске официально стартовали продажи нового поколения х (е, э) тчб (е, э) ка KIA Ceed.»



Хэтчбэк.

Хетчбек.

Хетчбэк.

Читатели регулярно присылают нам свои сообщения об ошибках, а ответить им нельзя. Вот этот случай очень часто попадается в письмах:



«Сотрудники полиции проводят оперативно-р (а, о) зыскные мероприятия».

Оперативно-розыскные, от слова «розыск»

Я бы написал через «а»: оперативно-разыскные

Ещё одна популярная ошибка с предлогами:



«Девушка вернулась (с, из) деревни в город, чтобы развивать свой бизнес».

Из деревни.

С деревни.

Последний вопрос — и самый сложный. Он вызывает большое недоумение у наших стажёров. Как склонять фамилию новосибирского мэра?



Анатолия Локотя, Анатолием Локотем, Анатолию Локотю.

Анатолия Локтя, Анатолием Локтем, Анатолию Локтю.





В пятницу десятки новосибирцев решили проверить свою грамотность прямо посреди вестибюля метро — самым сложным заданием было просклонять числительные.





Тест: кто тут самый умный Правильные ответы: 5/10 Уровень грамотности: стажёр НГСа. Пройти тест еще раз

Тест: кто тут самый умный Правильные ответы: 5/10 Пишите лучше в комменты: там закрывают глаза на грамматику. Пройти тест еще раз

Тест: кто тут самый умный Правильные ответы: 5/10 Вы грамотнее 80% журналистов НГС. Пройти тест еще раз