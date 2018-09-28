Студия «Жажа»: пластилиновое безумие

Мультфильмы новосибирской анимационной студии «Жажа» завоевывают признание во всём мире: на различных международных фестивалях короткие фильмы этой студии или получают призы, или оказываются в шорт-листах конкурсов, что тоже почётно. Хотя сама студия появилась всего год назад. Да и трудятся в ней всего четыре человека — учёный, предприниматель, коучер и преподаватель, которые просто любят делать мультики, давно мечтали об этом и занимаются любимым делом в свободное время, которого всегда не хватает. Подробнее — в материале НГС.

Студия «Жажа» — это четыре человека. Три женщины: учёный-биолог лаборатории геномики Института молекулярной и клеточной биологии Ольга Посух, владелец магазина художественных товаров Юлия Левыкина, коучер и организатор бизнес-тренингов Ирина Коротаева — и один мужчина, Антон Душкин. Антон — единственный человек, кто профессионально связан с мультипликацией: он 7 лет преподаёт анимацию взрослым и детям в творческом пространстве «Цоколь» Академгородка. Остальные мечтали заниматься созданием мультиков просто для души.







«Я в детстве рисовала раскадровки несуществующих мультфильмов, которые так никогда и не увидят свет. <…> И когда я стала взрослой, каждый раз, когда мне попадались ситуации, где люди снимают мультфильмы, мне было ужасно интересно. И вот однажды такая ситуация случилась с "Цоколем": когда он открылся, там образовалась студия анимации. И я как-то естественным образом к ней примкнула», — объяснила биолог Ольга Посух.







Участники студии «Жажа» делают мультфильмы для удовольствия в свободное время





Так уж совпало, что все эти люди собрались вместе на проекте, который готовился в студии «Лаборатория научной анимации» «Цоколя» ко всероссийскому фестивалю коротких фильмов Science shorts. За 5 дней, это условие конкурса, был снят пластилиновый мультфильм «Заместители», который получил главный приз фестиваля. Он о новых супергероях — пяти животных, обладающих «суперспособностями»: целаканте, или кистеперой рыбе, самом древнем из существующих животных, покрытом 3 слоями твердой чешуи и способном передвигаться в любом направлении; аксолотле, который обладает фантастической способностью к регенерации; нестареющем голом землекопе, способном переносить боль, сильные ожоги и получасовое отсутствие кислорода; коловратке, которая может при необходимости «усыплять» беременность, а при опасности — производить потомство с более длинными шипами; и тихоходке — «самом крутом известном науке существе», выживающем при нагреве до 190 градусов, абсолютном нуле и в открытом космосе.







«Это было такое пророждение "Жажы", потому что на этом мультике все энтузиасты и проявились. Но это был проект "Лаборатории научной анимации". Мы его считаем нашим нулевым мультфильмом, так сказать. Было это в мае прошлого года», — рассказала Ирина Коротаева.











После возникло желание сделать следующий мультфильм, но уже вне «Лаборатории». Так появился мультфильм Creator (с англ. — «создатель»). В сентябре 2017 года он вошел в шорт-лист международного фестиваля DepicT!, который проходит в Великобритании. Само по себе это уже можно считать почётным: в шорт-лист фестиваля выбирают всего пару десятков видео из нескольких сотен, которые присылают на конкурс со всего мира. Кстати, в сентябре 2018 года в шорт-лист этого же фестиваля попал и второй мультфильм студии «Жажа» — Escape (с англ. — «побег»).







«Собственно, после того как наш мультик попал в шорт-лист британского фестиваля [DepicT!], мы подумали: наверное, у нас получается, наверное, стоит пробовать дальше делать что-то ещё на эту тему», — заметила предприниматель Юлия Левыкина.











«Название родилось в процессе съёмок пластилинового мультфильма [Creator]. Было лето и пластилин таял довольно-таки быстро. <…> Антон говорил, что такое слово есть у забайкальцев, которое означает состояние снега: когда он уже не снег, но и не вода», — рассказала Ирина Коротаева.







Ролики новосибирской студии постоянно получают признание в международных конкурсах





«Вообще слово "жажа" я услышал от своей жены. Оно означает некую такую массу — что-то вроде мокрого снега. Когда мы снимали Creator, именно [тот] момент, когда Синий налепляет на себя всякое, и у него вот так вот всё размазывается. Ну и я назвал это размазывание "жажей". Чем ещё понравилось это слово — его приятно произносить на разные лады. И когда мы сняли фильм, то вспомнили это слово и решили так назваться», — улыбнулся Антон Душкин.











Второй мультфильм «Жажы» Escape оказался не менее успешным: помимо признания на британском фестивале в 2018 году он этим летом попал в шорт-лист известного российского фестиваля короткометражек, который проходит в городе Канск. А параллельно Канскому фестивалю занял второе место и получил награду в размере 700 евро на фестивале Certamen Internacional Videominuto в Испании.







Мультфильм Escape занял второе место на международном фестивале в Испании и получил 700 евро





Работа над одним роликом длится по несколько месяцев. Но это, замечают участники «Жажы», из-за того, что собираться вместе они могут только в свободное время: в лучшем случае раз в неделю. Дольше всего шла работа над клипом для новосибирского музыканта Владимира Комарова (Hot Zex, Punk TV), который c 2011 года живёт в Нью-Йорке и создал новый музыкальный проект The Dayoffs. Клип делали около 9 месяцев. Но это видео, пояснили участники студии, оказалось намного длиннее привычных минутных мультиков.











«Жёсткого деления на то, кто чем занимается, у нас нет. Получается, что все делают всё. Но, конечно, какие-то приоритеты у каждого есть. Я практически всегда участвую в формировании сценария и как аниматор, который всё это оживляет. Иногда как художник. Режиссёр анимации почти всегда Антон Душкин», — рассказала Ирина Коротаева.







Сейчас в студии «Жажа» планируют принять участие в международном фестивале 15-секундных фильмов ужасов: ролик надо успеть снять за месяц. Говорят, идеи у них есть, главное — уложиться в срок. Но если они не успеют, заметила Ирина, будут продолжать делать одноминутные мультики.







Сейчас четвёрка из «Жажы» готовится принять участие в международном фестивале 15-секундных фильмов ужаса





«Мне кажется, в наших коротких мультфильмах мысль, которую мы несём, предельно чёткая, нет никакой воды. При этом она достаточно глубокая: как у нас любит говорить Ира — попадает в каждого. То есть каждый видит что-то своё, близкое ему. И такое сочетание короткого высказывания, глубины мысли и при этом достаточно смешной [истории], хотя у нас нет цели делать их смешными, <…> вот это сочетание как раз и даёт такую особенность… Таких мультиков мало, вот мы и попадаем во всякие финалы», — попыталась объяснить постоянный успех роликов студии «Жажа» Ольга Посух.





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