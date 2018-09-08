«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид

Porsche ААА прогнал всех с инвалидного места, а Mercedes OOO встал по разметке против шерсти

В новом, 89-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогостоящие внедорожники занимают инвалидные места, парковка не по разметке и стоянка на пешеходной «зебре». 

«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


Открывает выпуск Porsche Cayenne с номерами ААА, который роскошно встал на инвалидное место.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«Возле Термы Мира. При наличии сотен парковочных мест вблизи», — сообщает читатель Дмитрий



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«Октябрьская поликлиника. Припаркован "Мерседес" поперёк разметки. Номера администрации. Понятно теперь, какие там интеллектуалы работают», — возмущен Тимофей.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«Очередной автохам во дворе дома Гоголя, 38. Перекрыл почти полностью выход из подъезда, пандус для колясок перекрыл совсем. Водителю, видимо, плюй в глаза — ему всё Божья роса», — пишет читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«Переход улицы Красноярская и улицы 1905 года. Три школы, детский сад, с сентября по июнь самый загруженный переход. В этом году установили дополнительные знаки перехода, не помогает. Народ, приезжающий в "Гринвич", как парковался практически колесами на "зебре", так и паркуется», — тревожится читательница Нелли.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«Талантливый парковщик на газоне возле дома на Романова, 23А», — информирует Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«"Лэнд Крузер" на пересечении Красного проспекта и улицы Спартака занял большую часть пешеходной "зебры" и заблокировал спуск-подъём для колясочников и родителей с детьми на колясках», — рассказывает Максим.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«Устроил парковку под деревьями с торца дома по адресу улица Михаила Перевозчикова, 3/1. Всё там разбил до грязи, которую регулярно выносит на асфальт, выезжая с этого места», — недоволен читатель Илья.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


Обязательно колесами надо вставать на зеленые участки.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«"Голден парк" на Родниках. Человек в форме охранника на вопрос, почему так, — ответил, что не может ничего с этим поделать. Причём люди, по его словам, осознано паркуются на местах для инвалидов, зная, что успеют закончить свои дела и уехать до приезда эвакуатора», — сообщают покупатели.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


«Полупустая парковка, но некоторым хочется встать как можно ближе ко входу. И плевать, что в проезде», — возмущена Оксана.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche Cayenne ААА — я здесь инвалид


Ну а это стоянка на детской площадке, почему нет.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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