«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин

Водители проложили дорогу через двор жилого дома, устраивают там пробки и давят детей

В 21-м выпуске проекта «Где дороги?»: стихийные проезды через двор жилого дома и зелёную зону, очередной открытый люк и развалившаяся дорога в новом жилмассиве. 

«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


Открывает выпуск жалоба жителей с проспекта Дзержинского. «Перекрыли Гоголя в районе дома 208 на две недели. Теперь большая часть водителей проезжает этот участок по двору дома проспект Дзержинского, 14/1. Машины едут день и ночь, во дворе пробки, водители сигналят, жители, выйдя из подъезда, не могут перейти дорогу, дети по утрам жмутся к бордюру, чтобы не попасть под колёса. Это апокалипсис какой-то», — бьют тревогу наши читатели. 



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


А в этом случае появилась стихийная дорога через парк. «С криком о помощи обращаются жители зелёной зоны "Инюшенского парка". Уважаемые водители, имейте хоть капельку совести. Постоянно объезжая пробку, образовывающуюся на Выборной, вы угрожаете не только жизням детей, превышая скоростное ограничение, при этом вы уничтожаете зелёную зону. За последний месяц "Инюшенский парк" превратился в проезжую часть», — волнуется читательница Ирина.



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


Очередной открытый люк стал причиной повреждений машин...



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


...«Три автомобиля совершили наезд на препятствие в виде открытого канализационного люка по адресу Волочаевская, 35», — сообщают водители.



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


«Улица Хилокская находится в очень плачевном состоянии. Мы живем там 4 года, и за эти годы у нас ни разу не было ремонта дороги, у нас нет тротуаров, нет светофоров. Вот так мы с ребёнком ходим на остановку автобуса. Мы вынуждены или идти по грязи, или выходить на проезжую часть, чтоб дойти до остановки», — переживает читательница Александра.



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


«Вот так выглядит дорога между домами 9 и 11 по улице Виктора Уса. В своё время застройщик после успешной сдачи всех домов бросил дворовую территорию как есть, с пустырем посреди дворов. А через этот пустырь уже проложили дорогу, ну как дорогу — бросили несколько плит, и всё. Со временем плиты разъехались, стыки между ними могут достигать 1 метра. В дожди их заливает водой так, что в них можно оставить и колесо, и номерной знак. Водители едут вслепую, на свой страх и риск», — рассказывает Дмитрий.



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


«Конечная остановка троллейбуса № 7 на Станиславском жилмассиве, остановочный павильон, который не защищает от дождя, ветра и прочего», — недовольны пассажиры. 



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


«Данная инсталляция располагается на улице Котовского, у дома № 27. Рядом находится школа № 73. Эти ямы там не первый год и находятся там практически постоянно. Всё, что с ними делают, — это засыпают чем-то, что исчезает после первого же дождя. Это серьёзно тормозит движение, особенно в час пик утром. Можно потратить много времени, пока все будут аккуратно переползать эту полосу препятствий», — пишут местные жители. 



«Где дороги?»: разойдись, этот двор для машин


Ну а это очередной недосмотр дорожников. «Пересечение улиц Немировича-Данченко и Станиславского, установка новых светофоров. Но знаком перекрыли светофор», — сообщают читатели.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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