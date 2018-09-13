Край железного Феликса

Прогулка по району, где новосибирцы пасли скот, а потом начали строить самолёты

Этот район когда-то был глухой окраиной Новосибирска, где были разве что два старых кирпичных завода и водяные мельницы. Это один из самых первых освоенных районов города, его выделяли, разделяли и переименовывали то в Закаменский, то в Ипподромский, то в Горнозаводской. Теперь он считается одним из самых красивых мест в современном городе. Он развивался благодаря строительству завода горного оборудования и трикотажного комбината, вокруг которых и появились уютные «сталинки», сделавшие его особенным. НГС продолжает цикл фотоисторий районов Новосибирска , подготовленных при содействии Музея Новосибирска, его филиалов и историка Константина Голодяева, — и сегодня наш фоторассказ про прошлое и настоящее любимой новосибирцами Дзержинки.

Нынешний проспект Дзержинского — одно из самых старых освоенных мест Новосибирска. Когда-то здесь проходила Калмацкая дорога, по которой после переправы через Обь гнали скот на восток. В начале прошлого века эти земли выделили под большой загородный скотный выгон.







С 1930-х на этом месте начинается промышленное строительство: в городе появляются трикотажный комбинат, завод горного оборудования, затем эвакуированные предприятия, а также авиазавод. С ним и связаны все примечательные места района.







ДК «Строитель» построили в 1973 году. Здесь бурлила культурная жизнь старой Дзержинки, сюда с гастролями приезжали звёзды. А когда-то на этом месте была граница кладбища — улица Алейская за ДК так и называлась: 2-я Кладбищенская.







Проспект Дзержинского — главная артерия района — до 40-летия Октябрьской революции назывался Каменским шоссе (сейчас так называется только продолжение проспекта, ведущее за город). Но потом улицу переименовали в честь председателя ВЧК Феликса Дзержинского.







Есть легенда, что дома на проспекте Дзержинского строили пленные немцы, но, как замечают краеведы, это может быть связано только с домом № 1 — его построили в 1948 году, а к его концу всех пленных уже депортировали на родину. Остальные дома строили советские заключённые — их лагерь был здесь же, в квартале Бродского – Дзержинского – Волочаевской.







Улицу Авиастроителей до 1989 года называли Ждановкой — это была улица Жданова, названная именем председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. На этой тогда тихой и уютной улочке располагался социальный городок завода им. Чкалова.







Когда-то большая часть района была застроена маленькими частными домами — ещё в 1970-х, когда и было сделано это фото. Ныне в огромном овраге — ТЦ «Сибирский Молл», строящийся ЖК «Пифагор» и другие высотки.







А это фото сделано в 1950-х годах — на нём школа № 82 на Гоголя, которую открыли в 1938 году. В середине прошлого века она успела побывать женской гимназией.







Улицу Жданова переименовали в конце 1980-х — в честь работников завода, строивших самолёты.







В 1957 году этот участок Каменского шоссе переименовали в проспект Дзержинского. В тот же день название получили площадь Калинина, площадь Свердлова, а также Железнодорожный район города, который до этого назывался Кагановическим.





А это главное здание района — администрация Дзержинки, которую построили в конце 1970-х годов, за пару лет до того, как из Дзержинки выделят новый, Калининский район.







Вдоль Каменского тракта ещё до революции располагались «отхожие места» — ассенизаторский отвал, санитарный обоз и даже кладбище животных...







... а на месте спортзала «Темп» на улице Красина как раз и располагался ассенизаторский обоз.







Красивейшее здание на Республиканской, 11 — один из старейших домов района. Его построили в 1936 году. Дом жилой, но в нём был очень известный «Пятнадцатый» магазин, тогда единственный на всю округу.







Понравилось? Тогда посмотрите ещё три материала НГС об истории районов Новосибирска:







«Ядрёный брат Дзержинки» — о прошлом Калининского района;

«Закаменка: колыбель Новосибирска» — с редкими кадрами Октябрьского района;



«Трудяги селятся на левом» — об истории Кировского района.







История других районов города — в рубрике «Новосибирск: тогда и сейчас».