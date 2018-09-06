Вековые подмостки

Театр «Старый дом» преобразился: вместо серой коробочки на Большевистской зрителей теперь ждёт куда больше похожее на историческое здание. К новому сезону здесь полностью отремонтировали фасад, который со дня на день получит красивое освещение, и часть внутренних помещений. Но, хотя у театра есть полноценное здание, уместить в него все идеи и потребности очень сложно. Корреспонденты НГС побывали в обновлённом театре одними из первых и посмотрели, где обитают артисты, хранятся невероятные конструкции декораций и фантастические костюмы для спектаклей.

На прошлой неделе со здания театра «Старый дом» на улице Большевистской сняли строительные леса — рабочие вернули его фасад почти к первоначальному, задуманному Андреем Крячковым, виду.







Ремонт фасада театра начался ещё в прошлом году, и к зиме 2017-го его рассчитывали завершить, но это оказалось труднее, чем полагало руководство театра.











— Если помните, тут штукатурка серая была, и она оказалась настолько крепкая! — вспоминает директор театра Антонида Гореявчева. — Нам казалось, что мы быстро снимем эту «шубу» — и вот он, кирпич. Но когда мы открыли кирпич, увидели, что он повреждён, уже нужна была реставрация.







Кроме того, как рассказывала заместитель директора театра «Старый дом» Елена Соколова, выяснилось, что пристройки к зданию частично были сделаны некачественно — например, входную группу в театр и вовсе пришлось перестраивать.











Сейчас почти все фасадные работы закончены: с улицы можно полюбоваться нишами заложенных окошек, которые открылись после демонтажа советской штукатурки, часть здания оштукатурили заново, выделив белым цветом башенку с купольной крышей и декором, и серым — портал входа в театр. Надстройку слева от входа так искусно декорировали штукатуркой, что отличить её от старой кирпичной кладки непрофессионалу непросто. На эти работы из областного бюджета театру выделили 6,2 млн рублей.











Впрочем, к началу театрального сезона 6 сентября полностью всё закончить не успели: в театре ещё ждут светильники, которые подчеркнут открывшийся на фасаде декор, и вывески — одна должна появиться над входом, другая — на парапете со стороны съезда с моста.











Сильно портит вид на театр большой рекламный щит, но его, надеются в театре, скоро уберут.







— Вопрос с мэрией решён. Пообещали: «Как только снимете леса — мы освободим вас от этого щита». Не знаю, насколько быстро, мы ждём, — пояснила директор «Старого дома».







Уберут и бетонный забор за театром — его заменит новый кованый. Хотя, призналась Елена Соколова, однажды забор спас театр от разрушения: остановил нёсшийся на него грузовик.











В перспективе должна поредеть ещё и плотная зелёная стена вокруг здания. С одной стороны, соглашается Антонида Гореявчева, зелень — это плюс: меньше пыли от дороги. Но театр совершенно не видно ни с неё, ни с аллеи от метро. Проект нового благоустройства с мощением площадки перед театром, реконструкцией крыльца и ландшафтным дизайном уже готов, но на него потребуется ещё примерно 11 млн рублей.







По словам Антониды Гореявчевой, этот ремонт — третий крупный, не считая косметических. Первоначально здание было построено в числе дюжины училищ, спроектированных Крячковым для Новосибирска. За век оно настолько изменилось, что узнать в нём крячковское здание можно разве что по башенке, и успело побывать не только школой, но и госпиталем. Перед переездом театра в 1967 году в здании было общежитие — здесь жили артисты филармонии. С того момента серьёзного ремонта в здании не проводилось полвека.











Первыми в 2006 году отремонтировали фойе и кассовый зал — сейчас их опять обновили. Раньше стены фойе были, иронично замечает Гореявчева, «мхатовски-зелёными», теперь — глубокого серого цвета, такого же, как и вестибюль перед входом в зрительный зал, который покрасили весной. На стене к началу сезона рисуют новый, более лаконичный и современный логотип театра.











Новый логотип появится также на фирменных рулонных шторах: ими можно будет закрывать большие окна в вестибюле, на лестнице и в кафе. Широкие оконные подоконники снабдили подушками и приспособили как дополнительные места для отдыха.











«Старый дом» славится в городе своими экспериментальными постановками, поэтому зал для зрителей здесь уже весьма кардинально переоборудован, а к новому сезону только покрасили потолок — чтобы не бликовал и не отвлекал зрителя от сцены.







— Спектакли стали сложнее технически — площадку зрительного зала мы сделали трансформируемую: мы можем убирать сиденья, переставлять, и на этой площадке выстраивать то, что уже требуется для определённого спектакля. Больше ничего воплотить мы уже не сможем — слишком маленький зал и возможности. Мы переросли всё это уже, — вздохнула директор театра.







Закулисье пока не отремонтировано и корреспондентов НГС туда не пустили. Директор театра говорит, что старается никому его не показывать — чтобы не разрушать магию постановок.











Кафе для зрителей преобразилось полностью: из «литературной гостиной» его превратили во что-то наподобие модной галереи, выделив стену для выставок. Сейчас здесь представлены работы Евгения Осокина в стиле глитч-арт, затем их сменит новая экспозиция.







— «Литературная гостиная» была 5 лет — со старым радио, старыми книгами, пианино и всеми делами. Потом мы решили, что хватит: скучно зрителю, нам скучно, актёрам неинтересно, — проехали, — объяснила смену интерьера Антонида Гореявчева.











Ремонт на втором этаже сделали в прошлом году — на него ушло 2,4 млн рублей. Тогда здесь капитально отремонтировали все помещения, а заодно провели в них трансляцию со сцены: по коридору из цеха в цех мы переходим под аккомпанемент музыки и диалогов с репетиции.











Мужские и женские гримёрные очень похожи, различаются только расстановкой мебели. Там на всякий случай есть даже раскладные кресла, чтобы артисты могли отдохнуть.











С гримёрками соседствуют производственные цеха, гримёрный и швейный, костюмерная. Последняя фактически занимает два этажа: в небольшом помещении построили антресольный уровень, чтобы уместить костюмы для всех идущих спектаклей — всего их сейчас около 30. Работать в тесном помещении очень сложно, посетовала Антонида Гореявчева, но сотрудники справляются: в театре работает одна из лучших команд в городе.











— Когда мы приезжаем на чужие площадки, все удивляются, что мы такие маленькие, у нас такие классные ребята работают в цехах, которые очень профессионально всё делают. И актёры к площадке очень быстро адаптируются — это высокий профессионализм, мы добились такой слаженной работы, что без проблем на любой сцене [можем играть], — не без гордости замечает она.











Одна из главных проблем театра — это склад декораций. Во-первых, пристроенное к театру в 1990-е холодное помещение из профлиста теперь откровенно не сочетается с обновлённым фасадом. Во-вторых, здесь, как, впрочем, везде в театре, очень тесно: конструкции стоят плотными рядами, кажется, везде, где их можно поставить.











Частично декорации изготавливают собственными силами, но масштабные и сложные, вроде той, что сооружается для спектакля Sociopath, делают на заказ — свои возможности для этого мало у каких театров есть, замечает директор «Старого дома».







У руководства «Старого дома» есть проект, по которому можно построить новое помещение, но и оно не может быть капитальным: за театром проходят коммуникации, над которыми ничего основательного построить нельзя.











Но всё это — лишь полумеры, качает головой Гореявчева. В 2010 году планировалось основательно расширить возможности театра: он должен был получить совершенно новую зрительную зону (к нынешнему залу были претензии у пожарной инспекции), а старое здание оставить административным — сейчас здесь даже нет отдельного служебного входа — и разместить там большое кафе. Но проект заморозили, едва разработав.







Чтобы хоть как-то облегчить работу службам, планируется построить 2-этажный модуль за театром — там должна быть репетиционная сцена и производственные цеха. По грубым подсчётам, на это нужно порядка 69 млн рублей.











Пока же театр активно готовится к новому сезону: 6, 7 и 8 сентября на площадке «Старого дома» пройдёт масса мероприятий, включая лекции, концерты и фотосессии для зрителей. Первая премьера назначена на 10 и 11 ноября: молодой красноярский режиссёр поставит на сцене театра пьесу драматурга-лауреата «Золотой маски» Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой». В декабре покажут уже анонсированный научно-драматический проект «Пыль», в марте — спектакль по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». А в конце сезона свою работу представит главный режиссёр театра Андрей Прикотенко.







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