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Вековые подмостки

В театре на Большевичке доделали ремонт — НГС заглянул в новое кафе и гримерки артистов

Вековые подмостки

Театр «Старый дом» преобразился: вместо серой коробочки на Большевистской зрителей теперь ждёт куда больше похожее на историческое здание. К новому сезону здесь полностью отремонтировали фасад, который со дня на день получит красивое освещение, и часть внутренних помещений. Но, хотя у театра есть полноценное здание, уместить в него все идеи и потребности очень сложно. Корреспонденты НГС побывали в обновлённом театре одними из первых и посмотрели, где обитают артисты, хранятся невероятные конструкции декораций и фантастические костюмы для спектаклей.

На прошлой неделе со здания театра «Старый дом» на улице Большевистской сняли строительные леса — рабочие вернули его фасад почти к первоначальному, задуманному Андреем Крячковым, виду.


Ремонт фасада театра начался ещё в прошлом году, и к зиме 2017-го его рассчитывали завершить, но это оказалось труднее, чем полагало руководство театра.


Вековые подмостки


— Если помните, тут штукатурка серая была, и она оказалась настолько крепкая! — вспоминает директор театра Антонида Гореявчева. — Нам казалось, что мы быстро снимем эту «шубу» — и вот он, кирпич. Но когда мы открыли кирпич, увидели, что он повреждён, уже нужна была реставрация.


Кроме того, как рассказывала заместитель директора театра «Старый дом» Елена Соколова, выяснилось, что пристройки к зданию частично были сделаны некачественно — например, входную группу в театр и вовсе пришлось перестраивать.


Вековые подмостки


Сейчас почти все фасадные работы закончены: с улицы можно полюбоваться нишами заложенных окошек, которые открылись после демонтажа советской штукатурки, часть здания оштукатурили заново, выделив белым цветом башенку с купольной крышей и декором, и серым — портал входа в театр. Надстройку слева от входа так искусно декорировали штукатуркой, что отличить её от старой кирпичной кладки непрофессионалу непросто. На эти работы из областного бюджета театру выделили 6,2 млн рублей.


Вековые подмостки


Впрочем, к началу театрального сезона 6 сентября полностью всё закончить не успели: в театре ещё ждут светильники, которые подчеркнут открывшийся на фасаде декор, и вывески — одна должна появиться над входом, другая — на парапете со стороны съезда с моста.


Вековые подмостки


Сильно портит вид на театр большой рекламный щит, но его, надеются в театре, скоро уберут.


— Вопрос с мэрией решён. Пообещали: «Как только снимете леса — мы освободим вас от этого щита». Не знаю, насколько быстро, мы ждём, — пояснила директор «Старого дома».


Уберут и бетонный забор за театром — его заменит новый кованый. Хотя, призналась Елена Соколова, однажды забор спас театр от разрушения: остановил нёсшийся на него грузовик.


Вековые подмостки


В перспективе должна поредеть ещё и плотная зелёная стена вокруг здания. С одной стороны, соглашается Антонида Гореявчева, зелень — это плюс: меньше пыли от дороги. Но театр совершенно не видно ни с неё, ни с аллеи от метро. Проект нового благоустройства с мощением площадки перед театром, реконструкцией крыльца и ландшафтным дизайном уже готов, но на него потребуется ещё примерно 11 млн рублей.


По словам Антониды Гореявчевой, этот ремонт — третий крупный, не считая косметических. Первоначально здание было построено в числе дюжины училищ, спроектированных Крячковым для Новосибирска. За век оно настолько изменилось, что узнать в нём крячковское здание можно разве что по башенке, и успело побывать не только школой, но и госпиталем. Перед переездом театра в 1967 году в здании было общежитие — здесь жили артисты филармонии. С того момента серьёзного ремонта в здании не проводилось полвека.


Вековые подмостки


Первыми в 2006 году отремонтировали фойе и кассовый зал — сейчас их опять обновили. Раньше стены фойе были, иронично замечает Гореявчева, «мхатовски-зелёными», теперь — глубокого серого цвета, такого же, как и вестибюль перед входом в зрительный зал, который покрасили весной. На стене к началу сезона рисуют новый, более лаконичный и современный логотип театра.


Вековые подмостки


Новый логотип появится также на фирменных рулонных шторах: ими можно будет закрывать большие окна в вестибюле, на лестнице и в кафе. Широкие оконные подоконники снабдили подушками и приспособили как дополнительные места для отдыха.


Вековые подмостки


«Старый дом» славится в городе своими экспериментальными постановками, поэтому зал для зрителей здесь уже весьма кардинально переоборудован, а к новому сезону только покрасили потолок — чтобы не бликовал и не отвлекал зрителя от сцены.


— Спектакли стали сложнее технически — площадку зрительного зала мы сделали трансформируемую: мы можем убирать сиденья, переставлять, и на этой площадке выстраивать то, что уже требуется для определённого спектакля. Больше ничего воплотить мы уже не сможем — слишком маленький зал и возможности. Мы переросли всё это уже, — вздохнула директор театра.


Закулисье пока не отремонтировано и корреспондентов НГС туда не пустили. Директор театра говорит, что старается никому его не показывать — чтобы не разрушать магию постановок.


Вековые подмостки


Кафе для зрителей преобразилось полностью: из «литературной гостиной» его превратили во что-то наподобие модной галереи, выделив стену для выставок. Сейчас здесь представлены работы Евгения Осокина в стиле глитч-арт, затем их сменит новая экспозиция.


— «Литературная гостиная» была 5 лет — со старым радио, старыми книгами, пианино и всеми делами. Потом мы решили, что хватит: скучно зрителю, нам скучно, актёрам неинтересно, — проехали, — объяснила смену интерьера Антонида Гореявчева.


Вековые подмостки


Ремонт на втором этаже сделали в прошлом году — на него ушло 2,4 млн рублей. Тогда здесь капитально отремонтировали все помещения, а заодно провели в них трансляцию со сцены: по коридору из цеха в цех мы переходим под аккомпанемент музыки и диалогов с репетиции.


Вековые подмостки


Мужские и женские гримёрные очень похожи, различаются только расстановкой мебели. Там на всякий случай есть даже раскладные кресла, чтобы артисты могли отдохнуть.


Вековые подмостки


С гримёрками соседствуют производственные цеха, гримёрный и швейный, костюмерная. Последняя фактически занимает два этажа: в небольшом помещении построили антресольный уровень, чтобы уместить костюмы для всех идущих спектаклей — всего их сейчас около 30. Работать в тесном помещении очень сложно, посетовала Антонида Гореявчева, но сотрудники справляются: в театре работает одна из лучших команд в городе.


Вековые подмостки


— Когда мы приезжаем на чужие площадки, все удивляются, что мы такие маленькие, у нас такие классные ребята работают в цехах, которые очень профессионально всё делают. И актёры к площадке очень быстро адаптируются — это высокий профессионализм, мы добились такой слаженной работы, что без проблем на любой сцене [можем играть], — не без гордости замечает она.


Вековые подмостки


Одна из главных проблем театра — это склад декораций. Во-первых, пристроенное к театру в 1990-е холодное помещение из профлиста теперь откровенно не сочетается с обновлённым фасадом. Во-вторых, здесь, как, впрочем, везде в театре, очень тесно: конструкции стоят плотными рядами, кажется, везде, где их можно поставить.


Вековые подмостки


Частично декорации изготавливают собственными силами, но масштабные и сложные, вроде той, что сооружается для спектакля Sociopath, делают на заказ — свои возможности для этого мало у каких театров есть, замечает директор «Старого дома».


У руководства «Старого дома» есть проект, по которому можно построить новое помещение, но и оно не может быть капитальным: за театром проходят коммуникации, над которыми ничего основательного построить нельзя.


Вековые подмостки


Но всё это — лишь полумеры, качает головой Гореявчева. В 2010 году планировалось основательно расширить возможности театра: он должен был получить совершенно новую зрительную зону (к нынешнему залу были претензии у пожарной инспекции), а старое здание оставить административным — сейчас здесь даже нет отдельного служебного входа — и разместить там большое кафе. Но проект заморозили, едва разработав


Чтобы хоть как-то облегчить работу службам, планируется построить 2-этажный модуль за театром — там должна быть репетиционная сцена и производственные цеха. По грубым подсчётам, на это нужно порядка 69 млн рублей.


Вековые подмостки


Пока же театр активно готовится к новому сезону: 6, 7 и 8 сентября на площадке «Старого дома» пройдёт масса мероприятий, включая лекции, концерты и фотосессии для зрителей. Первая премьера назначена на 10 и 11 ноября: молодой красноярский режиссёр поставит на сцене театра пьесу драматурга-лауреата «Золотой маски» Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой». В декабре покажут уже анонсированный научно-драматический проект «Пыль», в марте — спектакль по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». А в конце сезона свою работу представит главный режиссёр театра Андрей Прикотенко.


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