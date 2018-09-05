«Казалось, что в России это смертный приговор»: сибиряк сменил пол и получил женский паспорт

В конце августа в паспортном столе Советского района Александру выдали новый документ — теперь он Екатерина . Девушке 20 лет, она работает в обычном офисе IT-специалистом — и никто не заподозрит, что раньше эта девушка, выглядящая максимально женственно, была мужчиной. Катя сама написала в редакцию НГС — она призналась, что давно хотела рассказать свою историю: почему смена пола не ограничивается походом в загс или к пластическому хирургу, как всё это восприняли родные и что будет с её жизнью дальше.

Предыстория довольно длинная, так как проблемы с полом обычно не всплывают в один момент. Мои детские мечты часто сводились к тому, какой бы я хотела себя видеть в будущем: хотела полететь в космос, хотела сделать свою компьютерную игру и хотела быть женщиной. Но я не говорила об этом никому.







Помню такой эпизод, мне было года четыре или пять, когда случайно включили телевизор на шоу, в нём упомянули, что какой-то человек сменил пол. И я через некоторое время побежала к родителям и спросила: «А как так?». Родители сказали только, что да, такое бывает. Но мне всё равно это запало в голову, я подумала — вырасту и тоже так сделаю.







Ещё до того, как я осознала, что могу стать женщиной, были к этому предпосылки. Например, с самого раннего возраста я очень стеснялась ходить с голым торсом. Это доходило до скандалов. В подростковом возрасте я всегда ходила с длинными волосами, всегда отращивала немного ногти — в разумных пределах, чтобы это не бросалось в глаза, но я так чувствовала себя немного комфортнее. А когда уже начали расти волосы на теле, я носила очень закрытую одежду, всегда всё было прикрыто, носила только унисекс, никаких мужских пиджаков. Я и сейчас ношу в основном такую одежду.







В школе ко мне относились вполне адекватно, не было особых конфликтов. Да, люди видели, что я человек немного странный, но относились как к чему-то забавному, не видели чего-то такого, за что нужно человека бить и обзывать.







С подросткового возраста я читала много статей, различной литературы, в том числе были упоминания о трансгендерных людях… И в какой-то момент у меня в голове сложился большой сложный паззл — оказывается, я и сама являюсь таким человеком. Это было довольно сложно принять, особенно первое время, поскольку это было большим открытием для меня и, во-вторых, достаточно большим табу.





Я выросла в обычной российской семье, и никогда ни мои родители, ни окружающие не поощряли такого, скажем, поведения, таких людей.







Какой-то значительный промежуток времени я отзывалась о себе в мужском роде, а иначе как? В какой-то момент я начала избегать окончаний и постепенно перешла на женский род, даже в то время, когда я не особо выглядела как женщина. Это было довольно своеобразно.







Родители не сразу смирились с тем, что их сын хочет стать дочерью





Полное открытие и принятие произошло в 18 лет. Я поняла, что всё — либо я что-то делаю, либо моя жизнь никуда не придёт. Конечно же, мне было очень страшно. Мне казалось, что в России это смертный приговор и что деваться некуда. Я даже и не думала, что я смогу с этим справиться, я строила планы, как найти какой-то другой вариант, но я не понимала, как мне с этим быть. И чем больше я читала о трансгендерах, тем больше я понимала, что неплохо всё обстоит. Что всё равно такие люди есть, и они как-то ухитряются жить.







Первое время родителям было довольно тяжело с этим всем смириться — ни отец, ни мать меня не понимали, не принимали этого решения так кардинально изменить мою жизнь. Им казалось, что всё это глупости, им всё это казалось подростковым максимализмом. Но в какой-то момент мать и сестра начали меня принимать, больше понимать мою ситуацию. По инициативе мамы я поговорила с психиатром, которому она доверяет, а психиатр сказал, что я вполне адекватный человек и делаю что-то по своей воле. Это успокоило мать, а позже и отец начал понимать и относиться вполне спокойно к моим жизненным решениям, к моей проблеме.







Может быть, кто-то думает, что просто от нечего делать люди этим занимаются или вот захотел — сменил пол, чтобы пенсию пораньше получить. Естественно, если люди знают, что это более глубокая и серьёзная ситуация, им легче меня понять.







Когда я начинала, у меня не было возможности и был страх перед гормонами — я откладывала это немного на потом. Я начинала переход с работы над голосом — это вещь, которую многие не знают, что голос никак не меняется от гормонов. Есть такое убеждение, что кастрат сразу начинает высоким голосом, извиняюсь за выражение, пищать. Голосовые связки если уже огрубели — они и остаются прежними. Но есть методики, которые позволяют найти свой голос и его закрепить. Самое смешное, что мужской голос никуда не делся, он так и остался — иногда в шутку, в понимающей компании, я так говорю низким голосом, это даёт своеобразный эффект. Да, есть операция, которая корректирует кадык. Она достаточно популярна, по понятным причинам. Я пока не планирую её делать, боюсь осложнений и периода реабилитации.







Голос Кати звучит женственно — по её словам, помогли специальные упражнения





Месяца через 2–3 упражнений голос уже звучал достаточно женственно. Где-то за год он пришёл к какой-то финальной версии. А через некоторое время у меня появились деньги на лазерное удаление волос на лице — тоже вещь, которая гормонами почти не изменяется.







Гормонотерапия — это одна из самых важных вещей. В ней нет ничего такого страшного, хотя есть миф, что люди долго не живут на гормонотерапии или что есть какие-то побочки. Да, побочки изредка бывают, но суть простая этого процесса: человеческие клетки содержат чертёж человека, кем он будет. Гормоны, такие как тестостерон и эстроген, влияют на клетки, говоря им, что делать. Я принимаю обычный эстрадиол — тот же самый, что выделяют женские половые железы, просто он синтезирован и засунут в удобную для применения форму. Он и «говорит» клеткам, чтобы они вели себя так, как бы вели себя в организме женщины.







Первое время я принимала гормоны самостоятельно, без участия врача, потому что у меня было очень мало денег, была очень тяжёлая ситуация — я не работала, я была в глубокой депрессии, и у меня не было возможности пойти к врачу. Потом уже мы вместе с врачом договорились об определённом курсе лечения, и я его придерживаюсь. Ещё и трудно найти хорошего врача.







По идее, гормоны должен назначать врач, но у кого-то, бывает, денег нет, врача нет в городе. А это не то, понимаете, что человек может отложить — пока там деньги на врача найдутся, пока перееду в Москву или ещё куда-нибудь.





Поход в загс? Честно, я готовилась к худшему, что придётся объяснять и доказывать. Я собрала все нужные документы, все справки, — я прошла комиссию как положено. В комиссии много разных врачей: работаешь с психиатром, с сексологом, с эндокринологом — самые разные тесты и исследования проходишь. И на основе этих данных, на основе бесед с членами комиссии тебе выдают заключение, что произошла половая переориентация. Это всё потребовало значительного времени, было относительно дорого, в частной клинике, но оно стоит того.







И без особых проблем, без особых сложностей мы с руководительницей загса договорились о получении нового свидетельства о рождении, никаких проблем не было. Всё было по-взрослому, всё серьезно.







Я сфотографировала новое свидетельство — матери отправила, пошутила, что всё, у тебя прям официально дочь. Я была очень рада! Не сказать, что полностью гора с плеч упала, потому что впереди была смена паспорта и так далее, но я чувствовала себя человеком, который добился значительной части цели.







Потом приходишь со свидетельством о рождении в паспортный стол — там тоже особо не было вопросов. Я дала свидетельство, необходимые документы, пошлину, фотографию, и мне через 2 недели выдали паспорт.







Что касается пластических операций, честно, я раздумывала. И в какой-то момент решила, что лучше принять себя такой, как дала природа, дали обстоятельства, чем сходить с ума по какой-то идеализированной красоте. Я довольна тем, что есть.







Половые органы — это вопрос довольно личный для многих транс-людей. Существует такой немного неправильный взгляд — что весь переход складывается из одной операции.





Что ты, бородатый накачанный мужик, приходишь к доктору, и говоришь: «Смените мне пол, доктор». И ты выходишь от него — такая красивая модель. Но, естественно, мы живём не в какой-то фантазии, аниме. Мы живём в реальном мире, и реальный мир полон нюансов.





Операции по смене пола — их можно назвать стадией, которая необходима части, не всем людям. Они могут чувствовать себя полноценно и без такой операции, особенно учитывая сложность и определённые тонкости, риски осложнений. И скажем прямо — огромную цену.







Я ничего такого не планирую. Я понимаю, что окружающим это сложно понять: как так, девушка не с теми половыми органами, но если мериться на окружающих, то а какой смысл вообще от перехода? Жизнь одна, и глупо её тратить на то, что удовольствия не приносит. Если я буду сейчас 5–10 лет жить, считая каждую копейку, чтобы накопить несколько миллионов на лучшую операцию у лучшего хирурга, или пойду к первому попавшемуся хирургу и получу сомнительный результат… Ни то ни другое для меня не является целью.







Я не вижу необходимости доказывать миру, что я самая женственная женщина. Макияж я использую ограниченно — ну там, прыщик выскочил, я его замазала. Но тонны макияжа… Я считаю это интересным искусством, красиво, когда девушки умеют делать макияж, но это не моё, у меня другие способы самовыражения.







Люди разные, что уж скрывать, бывают и извращенцы. Но я больше года живу с парнем, и у нас вполне обычная, традиционная жизнь.





Я сразу в анкете знакомств написала, что такая вещь имеет место быть, и нашёлся человек, которому это не мешает меня любить и воспринимать как девушку. По документам я полноценная женщина, и мы планируем в определённый момент расписаться.







Уже больше года я работаю в офисе: я пришла на собеседование и успешно его прошла. После этого я лично поговорила с отделом кадров по телефону, объяснила ситуацию с документами на тот момент. Я объяснила, что мне бы хотелось, чтобы это было конфиденциальным, чтобы не было слухов. И всё прошло гладко — даже если кто и знал, то всё равно никто вопросов не задавал и не смотрел на меня косо. Всё это не мешало мне работать и двигаться вперёд по карьерной лестнице.







Мне в России нравится. Думаю, что если бы была возможность, я бы и в Питере пожила какое-то время. Я не против посмотреть, как живут люди в Европе и США, но сейчас я чувствую себя здесь безопасно. Когда я ещё была в процессе перехода, мне было страшно, что кто-то косо посмотрит. Долгое время я ловила на себе косые взгляды от таких… ровных пацанчиков в маршрутке.





Но меня никто не бил, никто не угрожал. Наверное, я везучий в этом плане человек, что мне не пришлось столкнуться с серьёзными проблемами. Но это не значит, что у всех всё просто и проблем нет.







Конечно, мне бывает обидно: почему я сразу не родилась женщиной? Из-за этого у меня случаются депрессивные эпизоды. Но я стараюсь с этим справляться, и мой парень меня поддерживает. Я надеюсь, что со временем будет лучше. Вообще для любой девушки принятие себя — сложное дело, всегда найдется девушка стройнее и красивее тебя. Трансгендерность и проблемы с телом склонны это усугублять. Что делать? Нужно стараться себя подбадривать и держаться на плаву.







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