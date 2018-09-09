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В коридоре посидят

Репортаж: школы города переполнены так, что детей учат в холлах, — эксперты винят во всем бедность

В коридоре посидят

Новый учебный год в Новосибирске начался с давки в школах. Толпы родителей первоклассников после линейки в одной из школ устремились к кабинетам на классный час и на выходе чуть не пошли по головам друг друга — инцидент попал на видео. Проблема переполненности новосибирских школ не нова, но с каждым годом набирает новые обороты — первоклассников становится всё больше, численность классов иногда переваливает за 35 человек, а некоторые школьники пошли учиться в классы с совсем непривычными литерами «К», «Л» и «М». Директора переполненных школ по приказу властей вынуждены учить всех, кто к ним приходит, — из-за этого под классы отдают холлы и технические помещения, в то время как новые школы, даже если их построят в рекордные сроки, ситуацию не спасут. О том, как живут самые переполненные школы Новосибирска, почему их вдруг стало резко не хватать и как огромное количество одноклассников влияет на успеваемость ребёнка, — в материале НГС.

В первые дни нового учебного года родители учеников школы № 194 на Восточном МЖК пожаловались на давку после классного часа с первоклассниками — коридоры оказались плотно заполнены людьми, причём разных возрастов: некоторые на линейки привыкли ходить целыми семьями. 


Родители учеников школы № 194 прислали видео, как первоклассников ведут на классный час


«Первый наш день в школе, вот как мы встречаем первые классы. У нас 11 первых классов, дети и родные давят друг друга! А как быть в случае пожара?» — прислал в редакцию НГС видео один из родителей. 


Теперь в школе родители ждут детей под табличками с указаниями класса: от 1 «А» до 1 «К»
Теперь в школе родители ждут детей под табличками с указаниями класса: от 1 «А» до 1 «К»


Школа № 194, как и другие на МЖК, переполнена — в ней учится в два раза больше школьников, чем положено. Уже на протяжении нескольких лет в феврале, когда начинается запись детей в первый класс, здесь устраивают ночные очереди и дежурства — иначе места может не хватить даже жителям соседних домов. 


Школы вынуждены принимать на учёбу всех детей на своём участке, но даже им может не хватить места
Школы вынуждены принимать на учёбу всех детей на своём участке, но даже им может не хватить места


По словам директора школы № 194 Ольги Буториной, школа, рассчитанная на 780 учеников, вынуждена принимать 1730. В этом году только первоклассников в школе набралось на 10 классов — дошли до литеры «К». Чтобы подобной давки не возникало, руководство школы решило не пропускать родителей первоклашек дальше гардероба — на стенах развесили таблички с указанием класса, где они ждут детей, чтобы забрать их домой. Детям на грудь прицепили бейджики на время, пока не привыкнут к школе.


Школа № 194 на МЖК — одна из самых переполненных в Новосибирске
Школа № 194 на МЖК — одна из самых переполненных в Новосибирске


«Школа учится в две смены, в каждой смене по 850 человек в среднем. В соседних школах ситуация точно такая же. Растёт МЖК. На следующий год нам обещают, что построят школу: она уже строится, стены стоят. У нас в школе порядка 800 детей туда уйдут», — объяснила директор. По её словам, особенно большой приток детей случился в последние годы. И связано это не только с рождаемостью, но и международной миграцией — в школы своих детей приводят учиться выходцы из Средней Азии, Вьетнама и даже Мексики, которые торговали на Гусинобродском рынке.


Школа считается многонациональной
Школа считается многонациональной


«Школа у нас многонациональная. Мы проводим фестиваль дружбы народов — это любимый праздник у детей. <...> Основная тематика — это создание единого толерантного пространства, потому что коллектив многонационален, понятно, что должны детки хорошо друг к другу относиться. <...> В плане воспитательной работы с таким контингентом, может быть, даже проще работать, потому что у ребят в основном мусульманские семьи, они изначально в воспитании немного другие: культ уважения к старшим, к учителю», — рассказала завуч школы Анна Ерёменко. 


Толпы родителей первоклашек каждое утро собираются у порога 211-й школы
Толпы родителей первоклашек каждое утро собираются у порога 211-й школы


Другая школа-рекордсменка по количеству первых классов — № 211 на «Родниках». В этом году на линейке первоклассники растянулись до литеры «М». Каждое утро у порога школы столпотворение из родителей, которые пришли забрать первоклашек. 


Если 194-ю школу построили в начале 1990-х, то 211-ю — всего пять лет назад. И почти сразу некоторые холлы пришлось отдать под классы и спортзалы, несмотря на то что эта школа огромна по сравнению с большинством других в городе. 


211-я школа расположилась на самой окраине Калининского района
211-я школа расположилась на самой окраине Калининского района


«Школа рассчитана на тысячу детей. Мы должны обучаться в одну смену, у нас должно быть 40 классов. На сегодняшний день у нас детей 2609, 86 классов. С первого по четвёртый класс — 1403 ребёнка. Учимся в полные две смены. В основном в классах 34 человека и более», — рассказал директор школы № 211 Сергей Васильев, признавая, что такое количество учеников в одном классе не соответствует нормам.


В коридоре посидят


Из-за просторных коридоров ощущения, что школа переполнена, не возникает. Но, даже несмотря на четыре этажа кабинетов и несколько спортивных залов, руководству школы приходится уменьшать холлы, чтобы вместить новые кабинеты. Подобным, к слову, занялись и в гимназии № 3 в Академгородке — здесь актовый зал соединили со столовой, классы отдали под гардероб, а учителя вынуждены ютиться в крохотной учительской.


Гимнастический зал, который обустроили на месте холла. Здесь проводят уроки физкультуры
Гимнастический зал, который обустроили на месте холла. Здесь проводят уроки физкультуры


«Конечно, сложнее преподавать. Эти пять человек, шесть, семь [в классах свыше нормы], конечно, чувствуется, что их больше. Нам пришлось занять рекреации, узаконить их, перегородить, поэтому количество классов у нас увеличилось. Сложности в проведении уроков физической культуры. Сентябрь-октябрь ещё на улице занимаются, в апреле-мае тоже, в зависимости от погоды. Тоже у нас в спортивном зале уроки проводят по два класса. У нас много различных помещений, которые приспособлены для того, чтобы тоже проводить уроки физкультуры: у нас есть хореографические залы, есть тренажёрный зал — мы его тоже сейчас в спортивный превратили, есть бассейн в школе», — говорит директор. 


В каждом классе учатся более 30 детей, тогда как по нормам их должно быть не больше 25
В каждом классе учатся более 30 детей, тогда как по нормам их должно быть не больше 25


По словам Сергея Васильева, с каждым годом количество учеников увеличивается примерно на 200 человек. Новую школу на «Родниках» ждут к следующему учебному году, но на неё 211-я школа не надеется. «Проблема нашей школы вряд ли решится. Вернее, как-то решится, но не кардинально. Если мы даже отдадим пятьсот человек, соседняя 207-я — тоже пятьсот человек (она тоже перегружена), то школа эта тоже будет переполнена, а дома сдаются: "Стрижи" строятся, и "Энергомонтаж" строится, ещё "Приозёрный" жилмассив, поэтому детей будет очень и очень много», — сетует директор.


В школах боятся, что рано или поздно власти решат ввести третью смену
В школах боятся, что рано или поздно власти решат ввести третью смену


По мнению экспертов, одна из причин, по которой в Новосибирске дети рождаются и растут быстрее, чем появляются новые школы, — бедность. В кризисное время из-за резкого спада рождаемости многие новосибирские школы и детсады закрыли или перепрофилировали в бизнес-центры и административные здания, которыми они остаются до сих пор. То же произошло и с десятками областных школ.


«Школы переполненные чаще всего в районах новостроек, где не строилась социальная инфраструкрура, — заметила демограф, научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Чудаева. — Это не потому, что у нас много детей, а потому, что у нас мало школ. На самом деле больше полувека у нас происходит недопроизводство населения, никакого беби-бума даже близко не было. <...> Меня ещё очень удивляет: если у нас такая серьёзная проблема, что не хватает детсадов и школ, почему-то любят строить их с размахом. Обязательно с бассейном и так далее. Я считаю, что гораздо важнее сделать спортплощадку и озеленение. <...> 


Бедность — важнейший тормоз на пути демографического возрождения страны. 


В 2017 году пошёл резкий спад рождаемости — это после 4–5 лет снижения реальных доходов, тем более у нас в суровом климате, чтобы содержать детей, нужны средства».


В следующие несколько лет первоклассников станет ещё больше — это многочисленные новосибирцы, родившиеся в 2013–2014 годах, говорят демографы. И темпов строительства новых школ явно не хватит, говорят эксперты. Директора школ боятся введения третьей смены — наиболее близка к этому была школа № 51 в «Стрижах», на которую успели пожаловаться президенту.


Демограф говорит, что в условиях небольшого бюджета достаточно строить небольшие школы без бассейнов, просторных тренажёрных залов и других «наворотов» 
Демограф говорит, что в условиях небольшого бюджета достаточно строить небольшие школы без бассейнов, просторных тренажёрных залов и других «наворотов» 


Эксперты и директора школ уверены, что избежать уже начавшегося кризиса поможет только массовое строительство новых школ и пристроек к существующим. Пока же руководству школ придётся укомплектовывать классы по 30 и 35 человек. Наказывать их за это не будут — у них просто не остаётся выбора.


«То, что это противоречит нормам, — это понятно. Но вы же понимаете, что есть управленческий процесс и есть санитарная норма, которая написана в идеальных условиях. Для идеальных условий написано, там при определённом метраже для каждого ученика... Но проблема не в этом, а в том, что существует, безусловно, будем говорить прямо, распоряжение мэрии: всех детей учить. А куда этих детей деть? Их же не выбросишь на улицу. Поэтому все прекрасно понимают, что если у нас есть хоть один неохваченный ребёнок, мы всё равно обязаны его в класс усадить», — объяснила Наталья Ярославцева, директор института мониторинга и развития образования (НИМИРО).


Новые проблемы в школах могут позитивно повлиять на профессиональные навыки педагогов, говорит эксперт
Новые проблемы в школах могут позитивно повлиять на профессиональные навыки педагогов, говорит эксперт


Глава НИМИРО также заметила, что проводить параллели между переполненным классом и уровнем качества образования в них неправильно. Сравнительно новая проблема переполненности городских школ позволила новосибирским школьным учителям развить новые педагогические навыки и сделать так, чтобы каждый ребёнок из 40 или 50 в классе получал такой же объём внимания от учителя, как и в маленьких классах.


«Если ты правильно организовываешь педагогическую технологию, если ты правильно применяешь приёмы, педагогические задачи ставишь такие, — здесь же количество не может коррелировать. Перед вами может быть и 12 учеников, и вы в нужной лекции по учебнику сидите и учите. А может быть 40, но это какие-то новые технологии с применением компьютерных методов — они могут дать больший эффект. <...> В принципе вы можете иметь класс, который может бродить по школе и решать какие-то задачи, например, треугольники в коридорах замерять, ну я к слову говорю. И такая постановка гораздо интереснее», — посчитала эксперт.


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