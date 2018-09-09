В коридоре посидят

Новый учебный год в Новосибирске начался с давки в школах. Толпы родителей первоклассников после линейки в одной из школ устремились к кабинетам на классный час и на выходе чуть не пошли по головам друг друга — инцидент попал на видео. Проблема переполненности новосибирских школ не нова, но с каждым годом набирает новые обороты — первоклассников становится всё больше, численность классов иногда переваливает за 35 человек, а некоторые школьники пошли учиться в классы с совсем непривычными литерами «К», «Л» и «М». Директора переполненных школ по приказу властей вынуждены учить всех, кто к ним приходит, — из-за этого под классы отдают холлы и технические помещения, в то время как новые школы, даже если их построят в рекордные сроки, ситуацию не спасут. О том, как живут самые переполненные школы Новосибирска, почему их вдруг стало резко не хватать и как огромное количество одноклассников влияет на успеваемость ребёнка, — в материале НГС.

В первые дни нового учебного года родители учеников школы № 194 на Восточном МЖК пожаловались на давку после классного часа с первоклассниками — коридоры оказались плотно заполнены людьми, причём разных возрастов: некоторые на линейки привыкли ходить целыми семьями.





Родители учеников школы № 194 прислали видео, как первоклассников ведут на классный час





«Первый наш день в школе, вот как мы встречаем первые классы. У нас 11 первых классов, дети и родные давят друг друга! А как быть в случае пожара?» — прислал в редакцию НГС видео один из родителей.





Теперь в школе родители ждут детей под табличками с указаниями класса: от 1 «А» до 1 «К»





Школа № 194, как и другие на МЖК, переполнена — в ней учится в два раза больше школьников, чем положено. Уже на протяжении нескольких лет в феврале, когда начинается запись детей в первый класс, здесь устраивают ночные очереди и дежурства — иначе места может не хватить даже жителям соседних домов.





Школы вынуждены принимать на учёбу всех детей на своём участке, но даже им может не хватить места





По словам директора школы № 194 Ольги Буториной, школа, рассчитанная на 780 учеников, вынуждена принимать 1730. В этом году только первоклассников в школе набралось на 10 классов — дошли до литеры «К». Чтобы подобной давки не возникало, руководство школы решило не пропускать родителей первоклашек дальше гардероба — на стенах развесили таблички с указанием класса, где они ждут детей, чтобы забрать их домой. Детям на грудь прицепили бейджики на время, пока не привыкнут к школе.





Школа № 194 на МЖК — одна из самых переполненных в Новосибирске





«Школа учится в две смены, в каждой смене по 850 человек в среднем. В соседних школах ситуация точно такая же. Растёт МЖК. На следующий год нам обещают, что построят школу: она уже строится, стены стоят. У нас в школе порядка 800 детей туда уйдут», — объяснила директор. По её словам, особенно большой приток детей случился в последние годы. И связано это не только с рождаемостью, но и международной миграцией — в школы своих детей приводят учиться выходцы из Средней Азии, Вьетнама и даже Мексики, которые торговали на Гусинобродском рынке.





Школа считается многонациональной





«Школа у нас многонациональная. Мы проводим фестиваль дружбы народов — это любимый праздник у детей. <...> Основная тематика — это создание единого толерантного пространства, потому что коллектив многонационален, понятно, что должны детки хорошо друг к другу относиться. <...> В плане воспитательной работы с таким контингентом, может быть, даже проще работать, потому что у ребят в основном мусульманские семьи, они изначально в воспитании немного другие: культ уважения к старшим, к учителю», — рассказала завуч школы Анна Ерёменко.





Толпы родителей первоклашек каждое утро собираются у порога 211-й школы





Другая школа-рекордсменка по количеству первых классов — № 211 на «Родниках». В этом году на линейке первоклассники растянулись до литеры «М». Каждое утро у порога школы столпотворение из родителей, которые пришли забрать первоклашек.





Если 194-ю школу построили в начале 1990-х, то 211-ю — всего пять лет назад. И почти сразу некоторые холлы пришлось отдать под классы и спортзалы, несмотря на то что эта школа огромна по сравнению с большинством других в городе.





211-я школа расположилась на самой окраине Калининского района





«Школа рассчитана на тысячу детей. Мы должны обучаться в одну смену, у нас должно быть 40 классов. На сегодняшний день у нас детей 2609, 86 классов. С первого по четвёртый класс — 1403 ребёнка. Учимся в полные две смены. В основном в классах 34 человека и более», — рассказал директор школы № 211 Сергей Васильев, признавая, что такое количество учеников в одном классе не соответствует нормам.









Из-за просторных коридоров ощущения, что школа переполнена, не возникает. Но, даже несмотря на четыре этажа кабинетов и несколько спортивных залов, руководству школы приходится уменьшать холлы, чтобы вместить новые кабинеты. Подобным, к слову, занялись и в гимназии № 3 в Академгородке — здесь актовый зал соединили со столовой, классы отдали под гардероб, а учителя вынуждены ютиться в крохотной учительской.





Гимнастический зал, который обустроили на месте холла. Здесь проводят уроки физкультуры





«Конечно, сложнее преподавать. Эти пять человек, шесть, семь [в классах свыше нормы], конечно, чувствуется, что их больше. Нам пришлось занять рекреации, узаконить их, перегородить, поэтому количество классов у нас увеличилось. Сложности в проведении уроков физической культуры. Сентябрь-октябрь ещё на улице занимаются, в апреле-мае тоже, в зависимости от погоды. Тоже у нас в спортивном зале уроки проводят по два класса. У нас много различных помещений, которые приспособлены для того, чтобы тоже проводить уроки физкультуры: у нас есть хореографические залы, есть тренажёрный зал — мы его тоже сейчас в спортивный превратили, есть бассейн в школе», — говорит директор.







В каждом классе учатся более 30 детей, тогда как по нормам их должно быть не больше 25





По словам Сергея Васильева, с каждым годом количество учеников увеличивается примерно на 200 человек. Новую школу на «Родниках» ждут к следующему учебному году, но на неё 211-я школа не надеется. «Проблема нашей школы вряд ли решится. Вернее, как-то решится, но не кардинально. Если мы даже отдадим пятьсот человек, соседняя 207-я — тоже пятьсот человек (она тоже перегружена), то школа эта тоже будет переполнена, а дома сдаются: "Стрижи" строятся, и "Энергомонтаж" строится, ещё "Приозёрный" жилмассив, поэтому детей будет очень и очень много», — сетует директор.





В школах боятся, что рано или поздно власти решат ввести третью смену





По мнению экспертов, одна из причин, по которой в Новосибирске дети рождаются и растут быстрее, чем появляются новые школы, — бедность. В кризисное время из-за резкого спада рождаемости многие новосибирские школы и детсады закрыли или перепрофилировали в бизнес-центры и административные здания, которыми они остаются до сих пор. То же произошло и с десятками областных школ.





«Школы переполненные чаще всего в районах новостроек, где не строилась социальная инфраструкрура, — заметила демограф, научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Чудаева. — Это не потому, что у нас много детей, а потому, что у нас мало школ. На самом деле больше полувека у нас происходит недопроизводство населения, никакого беби-бума даже близко не было. <...> Меня ещё очень удивляет: если у нас такая серьёзная проблема, что не хватает детсадов и школ, почему-то любят строить их с размахом. Обязательно с бассейном и так далее. Я считаю, что гораздо важнее сделать спортплощадку и озеленение. <...>





Бедность — важнейший тормоз на пути демографического возрождения страны.





В 2017 году пошёл резкий спад рождаемости — это после 4–5 лет снижения реальных доходов, тем более у нас в суровом климате, чтобы содержать детей, нужны средства».





В следующие несколько лет первоклассников станет ещё больше — это многочисленные новосибирцы, родившиеся в 2013–2014 годах, говорят демографы. И темпов строительства новых школ явно не хватит, говорят эксперты. Директора школ боятся введения третьей смены — наиболее близка к этому была школа № 51 в «Стрижах», на которую успели пожаловаться президенту.





Демограф говорит, что в условиях небольшого бюджета достаточно строить небольшие школы без бассейнов, просторных тренажёрных залов и других «наворотов»





Эксперты и директора школ уверены, что избежать уже начавшегося кризиса поможет только массовое строительство новых школ и пристроек к существующим. Пока же руководству школ придётся укомплектовывать классы по 30 и 35 человек. Наказывать их за это не будут — у них просто не остаётся выбора.





«То, что это противоречит нормам, — это понятно. Но вы же понимаете, что есть управленческий процесс и есть санитарная норма, которая написана в идеальных условиях. Для идеальных условий написано, там при определённом метраже для каждого ученика... Но проблема не в этом, а в том, что существует, безусловно, будем говорить прямо, распоряжение мэрии: всех детей учить. А куда этих детей деть? Их же не выбросишь на улицу. Поэтому все прекрасно понимают, что если у нас есть хоть один неохваченный ребёнок, мы всё равно обязаны его в класс усадить», — объяснила Наталья Ярославцева, директор института мониторинга и развития образования (НИМИРО).





Новые проблемы в школах могут позитивно повлиять на профессиональные навыки педагогов, говорит эксперт





Глава НИМИРО также заметила, что проводить параллели между переполненным классом и уровнем качества образования в них неправильно. Сравнительно новая проблема переполненности городских школ позволила новосибирским школьным учителям развить новые педагогические навыки и сделать так, чтобы каждый ребёнок из 40 или 50 в классе получал такой же объём внимания от учителя, как и в маленьких классах.





«Если ты правильно организовываешь педагогическую технологию, если ты правильно применяешь приёмы, педагогические задачи ставишь такие, — здесь же количество не может коррелировать. Перед вами может быть и 12 учеников, и вы в нужной лекции по учебнику сидите и учите. А может быть 40, но это какие-то новые технологии с применением компьютерных методов — они могут дать больший эффект. <...> В принципе вы можете иметь класс, который может бродить по школе и решать какие-то задачи, например, треугольники в коридорах замерять, ну я к слову говорю. И такая постановка гораздо интереснее», — посчитала эксперт.







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