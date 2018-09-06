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Толстенькие морды (фоторепортаж)

Репортаж из района, жители которого наедают бока к зиме, — они грызут и жуют весь день напролёт

Пока горожане худеют то к лету, то к отпуску или к корпоративу, животные Новосибирского зоопарка им Р. А. Шило набирают вес и с аппетитом едят, чтобы пережить долгую зиму. Синоптики прогнозируют заморозки уже в сентябре, и звери начали наедать запасы жира на морозы — в каждом втором вольере с удовольствием что-нибудь жуют. Этим летом вновь родилось много зверят, впереди у них первая сибирская зима, к которой нужно как следует подготовиться. Корреспонденты НГС прогулялись по осеннему зоопарку и сняли самых милых едоков и попрошаек — пухлые щёки и округлые бока их фигуры точно не испортят.

Толстенькие морды (фоторепортаж)


Нутрии делят вольер с серой цаплей, их дом похож на коммунальную квартиру из карикатур: один ест, словно на скорость, второй с воплями пытается что-то прополоскать в тазике с водой, третий с разбегу забирается в него помыться. И все суетятся и бегают.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Этим летом в зоопарке родилось много зверят, и возле многих вольеров установили таблички с просьбой не шуметь — малыши могут испугаться. Подрастающее потомство голубых баранов мирно щиплет травку и выглядит очень умиротворённым и безмятежным.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Все едят, а один охраняет — сурикаты даже в неволе не изменяют привычке быть всегда начеку.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Эта весёлая обезьянка носит сложное имя, словно она не примат, а средневековый философ — гиббон кампучийский. Зато нрав у него очень весёлый — ни минуты покоя, прыгает с ветки на ветку, да ещё и дразнит зевак, а вот обедать предпочитает вдали от публики, где-нибудь под потолком вольера.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Чета полярных медведей плещется в последние тёплые дни в бассейне. Накануне в воду к Каю и Герде стали запускать живых карпов и сазанов — медведи теперь смогут охотиться, как в дикой природе.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Добряки-олени сегодня — большие попрошайки зоопарка, они караулят посетителей и готовы ластиться, словно домашние кошки, ради угощений. Однако вокруг висят таблички «Кормить зверей запрещено», так что эти ребята остались без сладкого.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


С такой короной на голове клянчить угощения просто несолидно — в отличие от более молодых собратьев этот северный олень вальяжно лежит, демонстрируя самые большие рога в округе.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Шимпанзе ловят последние тёплые солнечные лучи. Скоро придут холода и теплолюбивых обезьян из уличных вольеров переведут в зимнее укрытие.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Снежные козы предпочитают обедать большой компанией — копытные с радостью уминают свежую зелень, ведь совсем скоро сочная молодая трава будет деликатесом.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


А вот хищникам приходится смиренно ждать часа кормёжки — африканская львица гордо лежит и немного свысока смотрит на восхищённую детвору, толкающуюся у забора. Прохладная осенняя погода, кажется, очень нравится большим кошкам — полтора месяца назад крупные животные зоопарка всё время дремали в 30-градусную жару.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Мартышка Бразза отрастила пышную бороду и теперь корчит рожицы посетителям.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Алтайский марал решил перекричать африканского льва — рёв этого рогатого сегодня раздавался на весь зоопарк. Пока самки мирно щиплют травку, самец голосил и строжился на своё стадо без остановки.


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Пока одни неистово наедают бока и щёки, один из лебедей, кажется, увлёкся гимнастикой  и показывает остальным идеальную «ласточку». Может, новосибирцам стоит взять с него пример?


Толстенькие морды (фоторепортаж)


Сонный каракал щурится на солнышке — до обеда ещё пара часов, так почему бы не подремать?

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