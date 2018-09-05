Старьё бьёт новьё: крутой прожорливый «Лексус» против «Ниссан Кашкай»

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — компактный кроссовер Nissan Qashqai из дилерского салона, который пользуется стабильной популярностью у потребителей за сбалансированность своих качеств. Qashqai по объёмам продаётся наравне с X-Trail, оба этих автомобиля являются драйверами марки и в России, и в Новосибирске. Против него выступит премиальный Lexus RX не первой свежести, который, однако, чрезвычайно популярен у сибиряков из-за надёжности и престижности. Какой автомобиль предпочесть за одинаковые деньги — в обзоре НГС.АВТО.





Nissan Qashqai мы будем подбирать в среднем уровне оснащённости, но с хорошим мотором и полным приводом. Топовый двигатель здесь 2-литровый, атмосферный. Он развивает 144 силы и разгоняет 1,5-тонный Qashqai до сотни за 10,5 секунды. В комплектации SE+ автомобиль будет оснащён камерой заднего вида, датчиками света и дождя, двухзонным климат-контролем, электрообогревом лобового стекла, литыми дисками, круиз-контролем, светодиодной окантовкой фар, системой автоматического запуска и остановки двигателя, системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Безопасность на высоте: ABS, система курсовой устойчивости, помощь при старте в гору, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки.













Салон будет тканевый, есть передний и задний подлокотники, установлена мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, которая поддерживает сервисы «Яндекса», имеет навигационную карту. 6 динамиков, поясничная поддержка на водительском сиденье, кожаный мультируль. Пластик в «Ниссанах», конечно, так себе, много жёсткого материала, но передняя панель хотя бы мягкая. С полным приводом на основе муфты и клиренсом 20 сантиметров на «Кашкае» можно вести беззаботную жизнь в городе, при поездках на дачу. Багажник — 430 литров, не самый большой, но для перевозки крупных вещей можно будет разложить задние сиденья. Вариаторная коробка кому-то не нравится в плане езды и переключений, но по крайней мере первые несколько лет она наверняка проработает без проблем. Заявленный расход бензина у такого «Кашкая» — 9,6 литра на 100 километров, вполне экономично. Стоимость нашей машины — 1 579 000 рублей.













За эти же деньги можно на вторичке подобрать себе вожделенный Lexus RX350 уже в «пухлом» кузове третьего поколения. Это будет дорестайлинговая машина 2010–2011 годов выпуска. Престижность и статусность этого кроссовера не сравнить с «Кашкаем», да и выглядит Lexus вполне современно. Ходовые возможности тоже гораздо выше. 3,5-литровый двигатель мощностью 277 л.с. разгоняет полноприводную машину до сотни всего за 8 секунд, это уже другие ощущения и в городском потоке, и на трассе. Автомобиль крупнее, просторнее, а его отделка, слегка потрёпанная временем, всё равно будет иметь достойный вид.













Кожаный салон, вставки под дерево, мультимедиа с большим экраном, электрорегулировки сидений, ксеноновые фары с омывателями, люк, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, обогрев руля, камеры бокового и заднего обзора, навигация, проекция на лобовое стекло, самозатемняющееся зеркало заднего вида, подсветка салона. С таким функциональным набором жить становится лучше, а ездить — комфортней. Объём багажника 496 литров. Полный набор подушек безопасности: фронтальные, боковые, шторки, коленные подушки водителя и пассажира. Заявленный расход топлива в городе 14,3 литра на 100 километров.





Так что же выбрать за 1,579 млн рублей — скромный, но новенький «Кашкай» на гарантии и с адекватными расходами на обслуживание или прожорливый Lexus, который надо будет чаще заправлять, чаще обслуживать и вообще быть готовым к непредвиденным расходам на замену тех или иных узлов, выработавших свой ресурс. Зато ощущений и эмоций на «Лексусе» будет больше, можно потешить своё самолюбие. Какой автомобиль предпочтительнее на этот раз — решают читатели НГС.





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