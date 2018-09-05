Поддали газу: в Сибири резко подорожала дешёвая замена бензина

Владельцы АЗС забили тревогу из-за дефицита газомоторного топлива: сжиженного углеводородного газа не хватает в Сибири, Крыму и Поволжье, но в целом ситуация разрастается до масштабов страны. К тому же цены на газ начали стремительно расти. В Новосибирской области представители рынка отмечают: за короткое время цена выросла на 140%. В мае газ стоил 18 рублей, сейчас — около 26, в дальнейшем владельцы АЗС будут вынуждены поднять цены до 30 рублей, что станет сопоставимо с ценами на бензин. В ситуацию вмешался даже Российский топливный союз (РТС), который не занимается газомоторным топливом: он ждёт необходимых мер от Минэнерго и ФАС. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у представителей рынка, с чем они связывают такой резкий рост цен и какие, по их мнению, нужно принять меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Генеральный директор УК ГК «Газойл» Максим Короткоручкин рассказывает, что из-за стремительного роста цен на газ они начали писать письма в разные инстанции ещё в июле — и Правительству РФ, и президенту, и министру энергетики РФ Александру Новаку, и в антимонопольный комитет.





«Но пока никто нам вразумительного ответа на вопрос, что будет дальше, предоставить не смог. Насколько я знаю, ФАС сейчас разбирается с этим, но изменений на рынке нет. Вчера цена газа выросла ещё на 800 рублей. На самом деле ситуация на рынке сжиженных газов стала в худшую сторону меняться с апреля-мая.





На сегодняшний день цены производителей, если сравнивать с февралём, выросли на 130–140%.





Плюс к этому возник очень большой дефицит продукта в связи с тем, что летом большинство заводов планово закрылись на ремонт. Экспортная пошлина сейчас очень благоприятна для производителей, чтобы не продавать сырьё на внутренний рынок. Большинство произведённых объёмов уходит на экспорт, соответственно внутренний рынок остаётся без продукции», — поясняет он.





Подобные письма пишут представители разных регионов. Даже Российский топливный союз, который объединяет региональные организации торговцев (владельцев АЗС) жидким моторным топливом и анализирует процессы на этом рынке, не рассматривая рынок газомоторного топлива (пропан-бутан, метан) — альтернативы моторного, — был вынужден реагировать на эту ситуацию, сообщает исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. Поэтому РТС проанализировал ситуацию и направил предложения в Минэнерго (заместителю министра энергетики Павлу Сорокину) и в ФАС (руководителю ФАС Игорю Артемьеву).





Российский топливный союз отмечает, что биржевой индекс с марта по август 2018 года вырос больше чем в два раза

«Российский топливный союз выражает обеспокоенность стремительным ростом оптовых цен на сжиженные углеводородные газы для бытовых нужд и автомобильного транспорта (СУГ). Национальный биржевой индекс АО «СПбМТСБ», формируемый по результатам биржевых торгов, с марта по август 2018 года вырос больше чем в два раза, достигнув по состоянию на 14 августа величины 30 944 рубля за тонну.





Основой причиной указанного роста, по нашему мнению, является большой объём экспорта из-за существенного превышения экспортным паритетом внутренних цен,





недостаток предложения СУГ на биржевых торгах, результатом чего становится рост биржевых индексов, являющихся ориентиром для оптовых цен», — говорится в этих письмах.







С тем, что этому рынку не хватает контроля, согласен и заместитель директора сети АЗС «Хорос» Евгений Данилов: «Это всё зависит от производителей — от нефтяников, газовиков. Этот рынок не особо контролируется: если по нефтянке всё контролируется и правительством, и покупателями, которые начинают возмущаться ростом цен, то по газу этого не наблюдается. Есть перебои в продажах на территории России, потому что гонят в основном за границу. То есть всё зависит от экспорта: если его доля увеличивается, то ощущается нехватка в стране».





Представители АЗС уверены, что если газ и бензин будут сопоставимы по цене, то тогда люди перестанут переходить на газ

Максим Короткоручкин замечает, что эта волна катилась постепенно, но все игроки рынка существовали на запасах, которые начали заканчиваться в августе. За деньги у них тоже не получается купить продукт: на санкт-петербургской бирже есть объёмы, но они небольшие, и по возросшей цене покупать их не выгодно.







«Сейчас, чтобы не нести убытки, им нужно продавать газ за 28–30 рублей за литр, но кто будет заправляться газом тогда, если бензин стоит 40?





Для сравнения: весной газ стоил 18 рублей, сейчас уже цена подходит к 26.





Мы вынуждены поднимать цену, и так несём убытки. Я думаю, что пока не будут увеличены экспортные пошлины, ситуация не изменится», — описывает ситуацию Короткоручкин.





Дефицит и стремительный рост цены по Сибири, по его словам, распределяется так: Омская, Новосибирская области, Алтайский край, Кемеровская, Томская области, Республика Хакасия, Красноярский край — в общем, всё регионы от Омска до Читы находятся в критической ситуации. В Читинской области цена на газ уже достигла 29 рублей за литр.





Представители рынка считают, что проблема в большей степени коснулась отдельных регионов из-за их отдалённого расположения от мест добычи. Кроме того, Сибирский федеральный округ — большой потребитель сжиженного углеводородного газа, который используется в разных сферах. Во-первых, в бытовой, во-вторых, автогаз на заправках, а в-третьих, в сельском хозяйстве — для сушилок.





«Автомобильный газ — это полбеды: в данный момент страдают и сельхозпроизводители, потому что началась уборочная кампания. Они используют газ в сушилках. Если покупать по такой космической цене, то всё это потом отражается на себестоимости готового продукта, зерна. Кроме того, уже третий месяц стоят без работы установочные центры, которые занимались переводом транспорта на газ, потому что люди, видя динамику роста цен, боятся переходить на газ», — замечает Максим Короткоручкин.







Установочные центры, которые переводят автомобили на газ, ощутили серьёзный спад интереса к их оборудованию — около 50%

Директор сети сервисных центров «Газойл АвтоМастер» Александр Сидякин подтверждает: 15 августа они проанализировали падение спроса на переход на газобаллонное оборудование до 50% — и по установке, и по звонкам, и по сервису. Основная причина — подорожание газа.







«Сейчас разница между газом и бензином критично снижается, поэтому клиент не видит преимущества и окупаемости оборудования. В нашем понимании разница между ценой на газ и на бензин должна сохраняться. У нас калькуляторы расчёта окупаемости оборудования (за сколько километров и в какой срок) как раз на это и рассчитаны. Сейчас клиентам неинтересно стало переходить, хотя газ на самом деле экологичнее. Тут вопрос ещё, кто цену на бензин сдерживает. Есть такое предположение, что она искусственно не повышается. Потому что мы знаем закупочную цену на биржах и знаем цену реализации: такое ощущение, что бензиновые колонки чуть ли не в минус работают. Ничего хорошего в этой ситуации нет: рост топлива всегда отражается не только на нашем бизнесе, но и в целом на потребителях. Много бизнесов на этом завязаны — различные перевозки: продуктов и в том числе такси», — комментирует Сидякин.





Российский топливный союз для стабилизации цен предлагает увеличить нормативы биржевых продаж, установленные совместным приказом ФАС и Минэнерго, до 10% от объёма производства; вывести на биржу в качестве продавцов не только доминирующие компании, а всех основных производителей СУГ; снизить пороговое значение котировки в методике расчёта экспортной пошлины либо заменить саму методику и устанавливать экспортную пошлину аналогично экспортным пошлинам на светлые нефтепродукты в процентном соотношении от пошлины на сырую нефть. Пока эти предложения не получили ответа.







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