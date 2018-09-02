Новая «Нива»: чудище квадратное

Из всех представленных на Московском автосалоне машин новая «Нива» (формально Lada 4x4) вызвала наибольший интерес у прессы и экспертов. Концепт с очень смелым дизайном, с чертами преемственности, — именно он рано или поздно сменит на конвейере нынешнюю «Ниву», которая, по сути, является автомобилем 40-летней давности. Об особенностях новой модели и возможных ценах на неё — в обзоре НГС.АВТО.





Представленный концепт Lada 4x4 Vision в первую очередь поражает обилием острых углов и смелых граней. По кузову масса глубоких выштамповок, как будто это очередной автомобиль из «Трансформеров». Отчасти новая Нива даже смахивает на новый кроссовер Toyota RAV4 — тот тоже весь угловатый, рубленый, брутальный.













В передней части автомобиль получил корпоративную архитектуру X-Face — мощные хромированные Х-клыки начинаются на фарах и заходят под бампер. Оптика со сдвоенными линиями светодиодных огней прищурилась, стала злой. Капот чем-то напоминает Land Cruiser 200.













В боковой части дизайнеры ещё более отчётливо прописали Х-образный элемент. Передняя дверь буквально зажата глубокими выштамповками. Интересно, что задние двери визуально как бы скрыты и открываются против хода движения, а центральная стойка отсутствует. Сзади Х-образные фонари и высокий бампер с крупными выемками. Таким образом создатели прописали фирменный стиль во всех трёх проекциях экстерьера.













В салоне — торжество рубленых линий, большой экран мультимедиа, цифровая приборная панель, руль, усечённый как снизу, так и сверху. Центральная консоль немного повёрнута к водителю. Большие вертикальные дефлекторы воздуховодов напоминают Porsche Cayenne.





Представленный автомобиль несёт в своей основе шасси полноприводного Renault Daster, платформу В0. А значит, что при выходе в серию автомобиль, вероятно, будет скромным с точки зрения внедорожных способностей, ведь эта платформа не предполагает никаких блокировок, а подключение второй оси осуществляется при пробуксовках при помощи муфты. Такая «Нива» точно не проедет туда, куда пробирается нынешняя модель.













Lada 4x4, которая продается сейчас, хоть и подвергалась периодически косметическим изменениям, — по сути, это старый автомобиль, такой же вечный, как «Гелендваген». Компоновка салона, посадка, стальные дверные ручки — всё это отсылает к 70-м годам. Зато эта «Нива» — настоящий внедорожник с раздаточной коробкой, задним неразрезным мостом, блокировкой межосевого дифференциала. Стоит Lada 4x4 от 499 900 рублей, и в принципе такую машину не жалко эксплуатировать в самых суровых условиях охоты и рыбалки.





Сколько будет стоить новая «Нива», пока точно не известно, но вице-президент Groupe Renault Николя Мор уже намекнул, что цена машины повысится. «Согласно ценовой политике Альянса, при схожих спецификациях автомобили Lada должны быть всё равно немного дешевле, чем Renault. Поэтому модель, конечно, будет немного дороже, чем нынешняя Lada 4х4. Но менее дорогой, чем нынешний Renault Duster, хотя свойства у них будут схожи», — сказал Мор. Нынешний Duster с полным приводом стоит минимум 809 990 рублей, поэтому цена новой «Нивы», очевидно, будет стремиться к этим цифрам. Напомним, в Новосибирске автомобили «Лада» представляют два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».





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