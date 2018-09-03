Минус уже близко

Осень началась с резкого похолодания и продолжительных дождей — по расчётам синоптиков, температура в первую декаду сентября в Новосибирске ожидается ниже нормы. Надеяться на бабье лето не стоит, потепление задержится в регионе всего на пару дней, а потом вновь придут дожди и заморозки. Сервисы, где публикуют долгосрочные прогнозы погоды, уже обещают ночью минусовую температуру всего через две недели. По самым оптимистичным прогнозам в Новосибирске будут выходные, когда воздух прогреется до +24. При этом синоптики не исключают, что после промозглого сентября всё же будет тёплая и сухая неделя в октябре — настоящее бабье лето. В Гидрометцентре рассказали, откуда к нам после трёх тёплых дней придёт похолодание и почему ближайшие три дня нельзя назвать бабьим летом.

Осень в первый же день принесла в Новосибирск холодную и сырую погоду — 1 сентября температура упала до +12...+14 градусов, а в выходной центр затопило из-за сильного дождя.





По прогнозам синоптиков, циклон задержится в регионе, а потепление придёт всего на пару дней — а вскоре в области вновь похолодает.





«В первую декаду сентября будет наблюдаться пониженный температурный фон — ниже нормы на один-два градуса. Норма для сентября составляет от +9 до +11 градусов, в первую декаду несколько выше, до +13, — это среднесуточная температура. В ближайшей перспективе, в период с 4 по 6 сентября, на территории юга Западной Сибири установится антициклональная погода. Сейчас обширная область высокого давления занимает территорию от наших северо-западных границ — от Санкт-Петербурга до Урала, Восточного гребня — связана с этим обширным антициклоном. В ближайшие несколько дней начнёт смещаться с районов Урала на нашу территорию, и таким образом 4, 5 и 6-го ожидается антициклональная погода. В ночные часы температура составит +3...+9, местами заморозки, в дневные часы к 6-му числу температура повысится до 17...22 градусов тепла. Но погода сентября 2018-го очень неустойчивая, и небольшой период спокойной комфортной погоды сменится очередным ненастьем. Связано это с преобладанием северо-западных процессов, при которых прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться поступлением воздуха из северных широт — с Карского моря и Северного Урала, — что обусловит, конечно, прохождение фронтальных разделов, осадки и пониженный температурный фон», — пояснила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.





Как объяснила синоптик, не стоит принимать потепление на пару дней за бабье лето. Настоящее бабье лето приходит после похолодания и длится от 7 до 14 дней, а не пару–тройку.





Как отметила Анна Лапчик, в ближайший месяц возможны короткие тёплые периоды — «такое дробное бабье лето».





«Бабье лето — это такой период, который возникает осенью при установлении сухой, достаточно тёплой поры. Продолжается бабье лето в основном не так долго — от 7 до 14 дней. В разных регионах — европейской части России, Урале, Сибири — он наступает по-разному, но обычно он наступает после значительного похолодания. При этом температурный фон может повышаться в дневные часы: для юга Западной Сибири это от +18 до +23 градусов, иногда и выше, до +25...+27 градусов. Такая погода обуславливается преобладанием антициклональной погоды, то есть отсутствие облачности, такая тихая погода, когда на фоне высоких дневных температур ночью тем не менее в условиях интенсивного выхолаживания температурный фон в ночные и утренние часы опускается до +2...+8 градусов. Нередко заморозки. Связано это с тем, что в ночные часы земля быстрее отдаёт тепло, чем то, что она успевает нагреться в предыдущий день, особенно с учётом ясных ночей», — рассказала Анна Лапчик.





Синоптик также добавила, что не стоит полагаться на народные приметы и связанные с ними даты, ведь процессы в природе зачастую разнообразнее и реальные даты потепления могут смещаться вплоть до середины осени.





«Иногда бабье лето переходит на октябрь. После очень ненастных сентябрей бывают, скажем так, очень приличные октябри. В октябре возвраты тёплых дней вполне возможны», — добавила специалист.











Самый оптимистичный прогноз на сентябрь даёт сайт Gismeteo.ru. По его данным, новосибирцев всё же ждут почти летние выходные — 15 и 16 сентября дневная температура воздуха поднимется до +22...+24 градусов. В субботу, 15 сентября, будет переменная облачность, а на следующий день пройдёт небольшой дождь. В прогнозе Gismeteo.ru холодными будут только 23 и 24 сентября: ночная температура опустится до +1, а днём будет +8...+10 градусов, в остальные дни воздух днём прогреется даже до +15...+18 градусов.











Центр погоды «Фобос» даёт на сентябрь более прохладный прогноз — по их данным, в ночь на 22 сентября столбик термометра уже опустится ниже ноля, а днём 23 сентября будет не теплее +3 градусов. Однако «Фобос» соглашается с Gismeteo.ru, что 15 и 16 сентября станут самыми тёплыми днями месяца — только по прогнозам «Фобоса» в Новосибирске будет не теплее +19 градусов.











Сервис «Рамблер/погода» даёт более ровный прогноз — почти все дни облачно, а температура +10...+13 градусов.







В ближайшую неделю, по прогнозам НГС.Погода, всё же будет теплее, чем в первые дни сентября, — в четверг и пятницу будет солнечно и до +19, в выходные +16 с дождём.



Как добавляет начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик, бабье лето частое, но всё же не ежегодное явление в Сибири. Так что никаких гарантий.





«В 2016 году была очень жаркая вторая половина августа, она перешла в 30-градусную жару до 20-х чисел сентября — до 24–28 сентября стояла сухая жара. Но это не было бабьим летом. Бабье лето — это сперва похолодание. В 2014 году этот период наблюдался в третьей декаде сентября: порядка 5–7 дней безосадочной погоды с температурным фоном около +20...+25 градусов. В 2013-м также был такой период, с 20 по 26 сентября. В этом тысячелетии такие периоды уже были. Даже прошлый год, даже несмотря на то что он был достаточно неблагоприятный, там возможно выделить два периода с температурами порядка +15...+20 градусов в дневные часы и без осадков», — резюмирует Анна Лапчик.