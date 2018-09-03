Минус уже близко

Синоптики рассказали НГС, когда в Новосибирске ждать необычного бабьего лета и первые заморозки

По прогнозам синоптиков, в Новосибирск тепло придёт всего на пару дней
По прогнозам синоптиков, в Новосибирск тепло придёт всего на пару дней

Осень началась с резкого похолодания и продолжительных дождей — по расчётам синоптиков, температура в первую декаду сентября в Новосибирске ожидается ниже нормы. Надеяться на бабье лето не стоит, потепление задержится в регионе всего на пару дней, а потом вновь придут дожди и заморозки. Сервисы, где публикуют долгосрочные прогнозы погоды, уже обещают ночью минусовую температуру всего через две недели. По самым оптимистичным прогнозам в Новосибирске будут выходные, когда воздух прогреется до +24. При этом синоптики не исключают, что после промозглого сентября всё же будет тёплая и сухая неделя в октябре — настоящее бабье лето. В Гидрометцентре рассказали, откуда к нам после трёх тёплых дней придёт похолодание и почему ближайшие три дня нельзя назвать бабьим летом.

Осень в первый же день принесла в Новосибирск холодную и сырую погоду — 1 сентября температура упала до +12...+14 градусов, а в выходной центр затопило из-за сильного дождя


По прогнозам синоптиков, циклон задержится в регионе, а потепление придёт всего на пару дней — а вскоре в области вновь похолодает.


«В первую декаду сентября будет наблюдаться пониженный температурный фон — ниже нормы на один-два градуса. Норма для сентября составляет от +9 до +11 градусов, в первую декаду несколько выше, до +13, — это среднесуточная температура. В ближайшей перспективе, в период с 4 по 6 сентября, на территории юга Западной Сибири установится антициклональная погода. Сейчас обширная область высокого давления занимает территорию от наших северо-западных границ — от Санкт-Петербурга до Урала, Восточного гребня — связана с этим обширным антициклоном. В ближайшие несколько дней начнёт смещаться с районов Урала на нашу территорию, и таким образом 4, 5 и 6-го ожидается антициклональная погода. В ночные часы температура составит +3...+9, местами заморозки, в дневные часы к 6-му числу температура повысится до 17...22 градусов тепла. Но погода сентября 2018-го очень неустойчивая, и небольшой период спокойной комфортной погоды сменится очередным ненастьем. Связано это с преобладанием северо-западных процессов, при которых прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться поступлением воздуха из северных широт — с Карского моря и Северного Урала, — что обусловит, конечно, прохождение фронтальных разделов, осадки и пониженный температурный фон», — пояснила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Как объяснила синоптик, не стоит принимать потепление на пару дней за бабье лето. Настоящее бабье лето приходит после похолодания и длится от 7 до 14 дней, а не пару–тройку. 


Как отметила Анна Лапчик, в ближайший месяц возможны короткие тёплые периоды — «такое дробное бабье лето».


«Бабье лето — это такой период, который возникает осенью при установлении сухой, достаточно тёплой поры. Продолжается бабье лето в основном не так долго — от 7 до 14 дней. В разных регионах — европейской части России, Урале, Сибири — он наступает по-разному, но обычно он наступает после значительного похолодания. При этом температурный фон может повышаться в дневные часы: для юга Западной Сибири это от +18 до +23 градусов, иногда и выше, до +25...+27 градусов. Такая погода обуславливается преобладанием антициклональной погоды, то есть отсутствие облачности, такая тихая погода, когда на фоне высоких дневных температур ночью тем не менее в условиях интенсивного выхолаживания температурный фон в ночные и утренние часы опускается до +2...+8 градусов. Нередко заморозки. Связано это с тем, что в ночные часы земля быстрее отдаёт тепло, чем то, что она успевает нагреться в предыдущий день, особенно с учётом ясных ночей», — рассказала Анна Лапчик.


Синоптик также добавила, что не стоит полагаться на народные приметы и связанные с ними даты, ведь процессы в природе зачастую разнообразнее и реальные даты потепления могут смещаться вплоть до середины осени.


«Иногда бабье лето переходит на октябрь. После очень ненастных сентябрей бывают, скажем так, очень приличные октябри. В октябре возвраты тёплых дней вполне возможны», — добавила специалист.


Минус уже близко


Самый оптимистичный прогноз на сентябрь даёт сайт Gismeteo.ru. По его данным, новосибирцев всё же ждут почти летние выходные — 15 и 16 сентября дневная температура воздуха поднимется до +22...+24 градусов. В субботу, 15 сентября, будет переменная облачность, а на следующий день пройдёт небольшой дождь. В прогнозе Gismeteo.ru холодными будут только 23 и 24 сентября: ночная температура опустится до +1, а днём будет +8...+10 градусов, в остальные дни воздух днём прогреется даже до +15...+18 градусов.


Минус уже близко


Центр погоды «Фобос» даёт на сентябрь более прохладный прогноз — по их данным, в ночь на 22 сентября столбик термометра уже опустится ниже ноля, а днём 23 сентября будет не теплее +3 градусов. Однако «Фобос» соглашается с Gismeteo.ru, что 15 и 16 сентября станут самыми тёплыми днями месяца — только по прогнозам «Фобоса» в Новосибирске будет не теплее +19 градусов.


Минус уже близко


Сервис «Рамблер/погода» даёт более ровный прогноз — почти все дни облачно, а температура +10...+13 градусов.


В ближайшую неделю, по прогнозам НГС.Погода, всё же будет теплее, чем в первые дни сентября, — в четверг и пятницу будет солнечно и до +19, в выходные +16 с дождём.


Как добавляет начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик, бабье лето частое, но всё же не ежегодное явление в Сибири. Так что никаких гарантий.


«В 2016 году была очень жаркая вторая половина августа, она перешла в 30-градусную жару до 20-х чисел сентября — до 24–28 сентября стояла сухая жара. Но это не было бабьим летом. Бабье лето — это сперва похолодание. В 2014 году этот период наблюдался в третьей декаде сентября: порядка 5–7 дней безосадочной погоды с температурным фоном около +20...+25 градусов. В 2013-м также был такой период, с 20 по 26 сентября. В этом тысячелетии такие периоды уже были. Даже прошлый год, даже несмотря на то что он был достаточно неблагоприятный, там возможно выделить два периода с температурами порядка +15...+20 градусов в дневные часы и без осадков», — резюмирует Анна Лапчик.

Прочтений: 3264

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено